Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού

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Σε ηλικία 92 ετών άφησε την τελευταία της πνοή η Μάρω Κοντού.

Η δημοφιλής ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του Αγίου Σάββα.

Στα τέλη Ιουνίου νοσηλευόταν στο Αττικό νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και είχε πάρει εξιτήριο την 1η Ιουλίου για να αναρώσει στο σπίτι της.

Ωστόσο η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και σήμετα το πρωί άφησε την τελευταία τη πνοή.

Το βιογραφικό της σπουδαίας ηθοποιού

Η Μαριάνθη («Μάρω») Κοντού γεννήθηκε στο Κουκάκι στις 21 Ιουνίου του 1934.

Κατάγεται από τα Ψαρά. Αποφοίτησε από το Γ’ Γυμνάσιο Θηλέων Μακρυγιάννη. Παράλληλα ολοκλήρωσε τη σχολή χορού, σημερινή Κρατική Σχολή Χορού, εξασφαλίζοντας και μια υποτροφία για τη σχολή HLADEK στη Γερμανία. Επίσης, αποφοίτησε από το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σε διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα πέντε ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα, ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου.

Η πρώτη επαγγελματική της ενασχόληση άρχισε το 1954 στον χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε μέχρι το 1958. Έλαβε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος της ηθοποιού, ως εξαιρετικό ταλέντο, από Ανώτατη Κρατική Επιτροπή του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το 1959 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο, δίπλα στον Δημήτρη Χορν, με το έργο Ρομανσέρο του Ζακ Ντεβάλ.

Το 1990, παρουσίασε τη εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση», που είχε συνολικά μόλις 14 επεισόδια, προβαλλόταν από την ΕΤ2 και στο πρώτο επεισόδιο, στις 7 Μαΐου 1990, είχε καλεσμένη τη Ρένα Βλαχοπούλου.

Ασχολείται επίσης με τη ζωγραφική, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει με επιτυχία έκθεση στην γκαλερί Αντήνωρ το 1993. Πίνακάς της εκτίθεται στο Μουσείο Βορρέ.

Στην τηλεόραση έχει εμφανιστεί στις σειρές Χαρούμενη Κυριακή (1972 ΕΙΡΤ), Λούνα Παρκ (1974-1981 ΕΙΡΤ), Ένοχοι (1977 ΕΡΤ), Τρεις στο γύρο (1978 ΥΕΝΕΔ), Η μεγάλη παρέλαση (1979-1980 ΕΡΤ), Έγκλημα στο Ψυχικό (1981 ΥΕΝΕΔ), Το πάθος (1984 ΕΤ2), Βραδιά επιθεώρησης (1984 ΕΡΤ), Επιθεώρηση (1989-1990 ΕΤ1), Άγγελος κατά λάθος (1990 ANT1), Μια απίθανη γιαγιά (1991-1992 ΕΤ2), Οικογένεια Καζίνο (1991-1992 ANT1), Και οι τέσσερις ήταν υπέροχες (1992-1994 Mega) Αραχτοί και λάϊτ (1994-1995 ΑΝΤ1) Η Γη της Ελιάς (2021-2026 Mega).

Υπήρξε βουλευτής στην Α΄ Περιφέρεια Αθηνών, με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η αρχική της θητεία ήταν από τις 29 Ιουλίου 1999, μέχρι και τον Απρίλιο του 2000. Ορκίστηκε για τρίτη φορά στο βουλευτικό θώκο τον Ιανουάριο του 2007, ως πρώτη επιλαχούσα των εκλογών του 2004, λόγω της παραίτησης του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος έθετε εκείνη την περίοδο υποψηφιότητα για τη θέση του Δημάρχου Αθηναίων. Στις βουλευτικές εκλογές του 2007 έλαβε την 12η θέση ανάμεσα στους υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Αθηνών και δεν εξελέγη.

Διετέλεσε ακόμα δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων, την περίοδο 1994 – 2002 επί δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Υπήρξε πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 9.84 (1995 – 2002), και δύο χρόνια πρόεδρος του κέντρου βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» (2004 – 2006).

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