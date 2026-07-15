«The Dog Stars»: Η 20th Century Studios κυκλοφόρησε το τελικό trailer για τη νέα ταινία του Ridley Scott (photos/videos)

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Δόθηκε στη δημοσιότητα το τελικό trailer για την κινηματογραφική μεταφορά του συναρπαστικού μπεστ σέλερ του Πίτερ Χέλερ (Peter Heller) «The Dog Stars», σε σκηνοθεσία του Ρίντλεϊ Σκοτ (Ridley Scott).

Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Τζέικομπ Ελόρντι (Jacob Elordi) και ο Τζος Μπρόλιν (Josh Brolin) σε διασκευή του Μαρκ Λ. Σμιθ, (Mark L. Smith).

Το θρίλερ διαδραματίζεται σε έναν κόσμο όπου η επιβίωση είναι ένστικτο, αλλά η ανθρωπιά αποτελεί επιλογή. Αφηγείται την ιστορία του Hig (Ελόρντι), ενός νεαρού πιλότου που προσπαθεί να επιβιώσει σε έναν κόσμο όπου μια πανδημία έχει αφανίσει σχεδόν ολόκληρο τον πληθυσμό της Γης. Ζει σε μια αεροπορική βάση μαζί με τον πιστό του σκύλο Jasper και τον Bangley έναν σκληροτράχηλο πρώην πεζοναύτη, ο οποίος δεν είναι πρόθυμος να μοιραστεί οτιδήποτε για το παρελθόν του. Σύμφωνα με τη επίσημη σύνοψη «όταν ο Hig λαμβάνει ένα μυστηριώδες σήμα πετώντας με το παλιό του Cessna, αποφασίζει να ρισκάρει και να ταξιδέψει στο άγνωστο, αναζητώντας την ελπίδα και την ανθρωπιά που ακόμα πιστεύει ότι υπάρχουν».

«Ο κόσμος που υπήρχε κάποτε δεν υπάρχει πια», ακούγεται να λέει ο Τζος Μπρόλιν στο ξεκίνημα του trailer, καθώς δείχνει μία αγέλη σκύλων να τρέχει μπροστά από το Δημαρχείο του Ντένβερ, προσθέτοντας: «Εδώ είμαστε μόνο εμείς, που προσπαθούμε να κρατηθούμε από ό,τι απέμεινε».

Την υποβλητική ατμόσφαιρα του trailer ενισχύει μουσικά το «The Day The World Went Away» των Nine Inch Nails.

Το καστ της ταινίας συμπληρώνουν οι Μάργκαρετ Κουάλι (Margaret Qualley), Μπένεντικτ Γουόνγκ (Benedict Wong), Άλισον Τζάνεϊ (Allison Janney) και Γκάι Πιρς (Guy Pearce).

Την παραγωγή συνυπογράφουν οι Ρίντλεϊ Σκοτ, Μάικλ Πρους (Michael Pruss), Μαρκ Λ. Σμιθ και Κλιφ Ρόμπερτς (Cliff Roberts), ενώ χρέη εκτελεστικών παραγωγών έχουν οι Λίλι Μπρουκς-Ντάλτον (Lily Brooks-Dalton), Μπράντον Σκοτ Σμιθ (Brandon Scott Smith), Άινταν Έλιοτ (Aidan Elliott) και ο συγγραφέας του βιβλίου.

Σύμφωνα με το Deadline, η ταινία «The Dog Stars» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 28 Αυγούστου.

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