«Behemoth!»: Ο Πέδρο Πασκάλ επιστρέφει με έναν καθηλωτικό ρόλο στη νέα ταινία του Τόνι Γκίλροϊ

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Η Searchlight Pictures έδωσε στη δημοσιότητα ένα εντυπωσιακό τρέιλερ για το «Behemoth!», τη νέα δραματική ταινία του υποψήφιου για Όσκαρ Τόνι Γκίλροϊ, η οποία επικεντρώνεται σε μια οικογένεια μουσικών από το Λος ‘Αντζελες.

Στο φιλμ πρωταγωνιστεί ο Πέδρο Πασκάλ, σε έναν από τους πιο ξεχωριστούς ρόλους της καριέρας του.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «ένας χαρισματικός τσελίστας, ο Alex Serian, επιστρέφει στο Λος ‘Αντζελες μετά από 20 χρόνια στις μεγαλύτερες συμφωνικές ορχήστρες του κόσμου. Η μουσική, που υπήρξε ο μοναδικός και παντοδύναμος χείμαρρος της ζωής του, αρχίζει να τον παρασύρει σε μια περιπέτεια που θα τον αλλάξει για πάντα».

BEHEMOTH! A film by Tony Gilroy. Starring Pedro Pascal, Olivia Wilde, Eva Victor, and Will Arnett. Coming soon. #Behemoth pic.twitter.com/Eb9EhwZ9b4 — Searchlight Pictures (@searchlightpics) July 14, 2026

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Ολίβια Γουάιλντ, Έβα Βίκτορ, Αλέξα Σουίντον, Κάγια Ραλς, Έρικ Γκρίφιν (Erik Griffin), ΤζοΜπεθ Γουίλιαμς, Μαργαρίτα Λεβίεβα, Χανκ Αζάρια και Γουίλ Αρνέτ.

Ο Γκιλρόι, έχοντας στο ενεργητικό του ταινίες όπως τα «Michael Clayton» και «The Bourne Legacy», έγραψε το σενάριο και σκηνοθέτησε την ταινία. Ανέλαβε επίσης την παραγωγή, μαζί με τους Τζον Γκιλρόι και Σάνε Βόλενμπεργκ, σύμφωνα με το Variety.

Exclusive First Look: Pedro Pascal Talks 'Behemoth!,' His First Leading Film Role



Since breaking out on HBO’s 'The Last of Us,' Pedro Pascal has been everywhere from the arena of 'Gladiator II' to the futuristic past of 'Fantastic Four.' But with 'Behemoth!,' a new film from… pic.twitter.com/jj2cNVo1pj — VANITY FAIR (@VanityFair) July 13, 2026

Χρέη εκτελεστικών παραγωγών συνυπογράφουν μεταξύ άλλων οι Κάμερον Τσίντσεϊ, Κέιτι Γκούντσον, Τζέρεμι Ράιτς και Ρέιν Ρόμπερτς.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Vanity Fair, ο Πασκάλ εξήγησε τι τον ενέπνευσε να πει το «ναι» στην ταινία.

«Υπήρχε κάτι σε αυτή την ιστορία, στο σύνολό της, που με άγγιξε βαθιά, τόσο πνευματικά όσο και συναισθηματικά», είπε ο σταρ.

(WATCH) Here’s your first trailer for Tony Gilroy’s new drama 'Behemoth!' starring Pedro Pascal, Olivia Wilde, Eva Victor and Will Arnett.



Searchlight has just dated the movie for December 4th, 2026



Watch the trailer here: https://t.co/OC5MIYn0Z7 pic.twitter.com/N4f3G65fwZ — Deadline (@DEADLINE) July 14, 2026

«[Ο Alex] δεν είναι ροκ σταρ. Δεν είναι κάποιος που κυνηγά τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι απλώς ένας άνθρωπος που η πρώτη του γλώσσα είναι η μουσική… Είναι μια ερωτική επιστολή προς τη μουσική και το σινεμά. Μιλάει για την οικογένεια, για την κληρονομιά που κουβαλάμε, για τη λύτρωση. Ονειρευόμουν μια τέτοια εμπειρία ως ηθοποιός, προτού καν αρχίσω να δουλεύω», συμπλήρωσε.

Το «Behemoth!» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες τον Δεκέμβριο.

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