«Behemoth!»: Ο πολυάσχολος Πέδρο Πασκάλ σε τελικές συζητήσεις για μία ακόμη φιλόδοξη παραγωγή

Έπειτα από μία εξαιρετική χρονιά που περιλάμβανε μια υποψηφιότητα για Emmy και τη συμμετοχή του σε ταινία της Marvel Studios, ο Πέδρο Πασκάλ δεν δείχνει σημάδια κόπωσης.

Ο χιλιανός σταρ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Behemoth!» της Searchlight Pictures, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τόνι Γκιλρόι (Tony Gilroy).

Αν και η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί, πηγές κοντά στην παραγωγή αναφέρουν ότι ο Πασκάλ επιθυμεί διακαώς να αναλάβει τον ρόλο και οι συζητήσεις βρίσκονται σε καλό δρόμο.

Παρόλο που οι λεπτομέρειες για την πλοκή είναι προς το παρόν ασαφείς, ο διάσημος σκηνοθέτης έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις του ότι η ταινία επικεντρώνεται γύρω από έναν τσελίστα.

Σύμφωνα με το Deadline, θα είναι επίσης στην παραγωγή μαζί με τη Σάνε Βόλενμπεργκ (Sanne Wohlenberg).

Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο στο Λος Άντζελες, ενώ τα σχέδια για την κυκλοφορία της φιλόδοξης παραγωγής θα ανακοινωθούν αργότερα.

Διαβάστε επίσης:

Cinemoda Club: 36 tαινίες που αφηγούνται ιστορίες μόδας θα προβληθούν σε εμβληματικούς κινηματογράφους του Μιλάνου

Φεστιβάλ Ακροναυπλίας: Το Ναύπλιο γίνεται σημείο συνάντησης

Η 21η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου στην Πόλη του Παναμά με τιμώμενη χώρα το Μαρόκο