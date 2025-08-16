search
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025 13:41
16.08.2025 12:24

Cinemoda Club: 36 tαινίες που αφηγούνται ιστορίες μόδας θα προβληθούν σε εμβληματικούς κινηματογράφους του Μιλάνου

16.08.2025 12:24
cinemoda

Tη βαθιά, συνεχή σύνδεση μεταξύ μόδας και κινηματογράφου θα αναδείξει η τριήμερη προβολή συλλογής ταινιών, Cinemoda Club που διοργανώνεται στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου από το Vogue Italia και τον όμιλο Kering.

Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, η εκδήλωση Cinemoda Club θα φιλοξενηθεί σε τρεις από τους πιο εμβληματικούς ανεξάρτητους κινηματογράφους του Μιλάνου,  Arlecchino, Mexico και Palestrina, χώρους με δεκαετίες πολιτιστικής ιστορίας. 

Το πρόγραμμα του Cinemoda Club που επιμελείται ο Τζιαν Λούκα Φαρινέλι, διευθυντής της Ταινιοθήκης της Μπολόνια (Cineteca di Bologna) περιλαμβάνει 36 ταινίες, από θρυλικά κλασικά κινηματογραφικά έργα έως και ανεξάρτητα ντοκιμαντέρ. 

Η ηθοποιός και σκηνοθέτρια Βαλέρια Γκολίνο παρέχει την υποστήριξή της στο πρότζεκτ ως χορηγός του.

«Ο κινηματογράφος και η μόδα μιλούν την ίδια γλώσσα: φαντασία, μεταμόρφωση και επιθυμία» είπε. 

