Η 21η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου στην Πόλη του Παναμά με τιμώμενη χώρα το Μαρόκο

Με το Μαρόκο τιμώμενη χώρα και κεντρικό σύνθημα «Υφαίνοντας Διαλόγους» διεξάγεται η 21η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου στην Πόλη του Παναμά (FIL 2025).

Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου του Παναμά συγκεντρώνει ετησίως συγγραφείς, εκδότες, βιβλιοπώλες και αναγνώστες σε έναν χώρο αφιερωμένο στη γιορτή του γραπτού λόγου και στην καλλιέργεια της αγάπης για την ανάγνωση. Παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες, εργαστήρια και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες αποτελούν μέρος της πολιτιστικής εμπειρίας που μετατρέπει την πόλη σε σημείο συνάντησης για τη λογοτεχνία.

Στη φετινή διοργάνωση που υλοποιείται από το Επιμελητήριο Βιβλίου του Παναμά και φιλοξενείται στο Συνεδριακό Κέντρο Atlapa στις 11-17 Αυγούστου συμμετέχουν 1.200 συγγραφείς από τον Παναμά και 800 από το εξωτερικό και πραγματοποιούνται 500 πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Οι συγγραφείς από το Μεξικό Άλμα Ντέλια Μουρίγιο και Σοφία Σεγκόβια, ο ψυχολόγος Βάλτερ Ρίζο από την Αργεντινή, η Χιλιανή εικονογράφος Έβα Μουνιόθ, μεταξύ πολλών άλλων συμμετέχουν σε συζητήσεις και σεμινάρια.

Η τιμώμενη χώρα παρουσιάζει εργαστήρια για την ύφαντική των Βερβέρων, την τέχνη των χειροποίητων κεραμικών πλακιδίων Zellige και πάνελ για την ανδαλουσιανή κληρονομιά και ταυτότητα στη Λατινική Αμερική.

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από το Επιμελητήριο Βιβλίου, οι κάτοικοι του Παναμά διαβάζουν κατά μέσο όρο λιγότερο από ένα βιβλίο ετησίως και μόνο το 10% του πληθυσμού μπορεί να θεωρηθεί τακτικός αναγνώστης.

Οι διοργανωτές της έκθεσης προτείνουν την ενίσχυση της εκπαίδευσης, την αποκέντρωση της λογοτεχνικής προσφοράς, τη βελτίωση των βιβλιοθηκών και την προώθηση δημόσιων πολιτικών που καθιστούν την ανάγνωση ένα πραγματικό και καθημερινό δικαίωμα για όλους.

Στόχος του Επιμελητηρίου Βιβλίου είναι στη φετινή έκθεση να ξεπεραστεί ο αριθμός των 104.000 συμμετέχοντων της προηγούμενης διοργάνωσης.

