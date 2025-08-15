search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 13:26
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.08.2025 11:53

Η 21η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου στην Πόλη του Παναμά με τιμώμενη χώρα το Μαρόκο

15.08.2025 11:53
ekthesi-vivliou-new

Με το Μαρόκο τιμώμενη χώρα και κεντρικό σύνθημα «Υφαίνοντας Διαλόγους» διεξάγεται η 21η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου στην Πόλη του Παναμά (FIL 2025).

Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου του Παναμά συγκεντρώνει ετησίως συγγραφείς, εκδότες, βιβλιοπώλες και αναγνώστες σε έναν χώρο αφιερωμένο στη γιορτή του γραπτού λόγου και στην καλλιέργεια της αγάπης για την ανάγνωση. Παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες, εργαστήρια και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες αποτελούν μέρος της πολιτιστικής εμπειρίας που μετατρέπει την πόλη σε σημείο συνάντησης για τη λογοτεχνία.

Στη φετινή διοργάνωση που υλοποιείται από το Επιμελητήριο Βιβλίου του Παναμά και φιλοξενείται στο Συνεδριακό Κέντρο Atlapa στις 11-17 Αυγούστου συμμετέχουν 1.200 συγγραφείς από τον Παναμά και 800 από το εξωτερικό και πραγματοποιούνται 500 πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Οι συγγραφείς από το Μεξικό Άλμα Ντέλια Μουρίγιο και Σοφία Σεγκόβια, ο ψυχολόγος Βάλτερ Ρίζο από την Αργεντινή, η Χιλιανή εικονογράφος Έβα Μουνιόθ, μεταξύ πολλών άλλων συμμετέχουν σε συζητήσεις και σεμινάρια.

Η τιμώμενη χώρα παρουσιάζει εργαστήρια για την ύφαντική των Βερβέρων, την τέχνη των χειροποίητων κεραμικών πλακιδίων Zellige και πάνελ για την ανδαλουσιανή κληρονομιά και ταυτότητα στη Λατινική Αμερική.

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από το Επιμελητήριο Βιβλίου, οι κάτοικοι του Παναμά διαβάζουν κατά μέσο όρο λιγότερο από ένα βιβλίο ετησίως και μόνο το 10% του πληθυσμού μπορεί να θεωρηθεί τακτικός αναγνώστης.

Οι διοργανωτές της έκθεσης προτείνουν την ενίσχυση της εκπαίδευσης, την αποκέντρωση της λογοτεχνικής προσφοράς, τη βελτίωση των βιβλιοθηκών και την προώθηση δημόσιων πολιτικών που καθιστούν την ανάγνωση ένα πραγματικό και καθημερινό δικαίωμα για όλους.

Στόχος του Επιμελητηρίου Βιβλίου είναι στη φετινή έκθεση να ξεπεραστεί ο αριθμός των 104.000 συμμετέχοντων της προηγούμενης διοργάνωσης.

Διαβάστε επίσης:

Το «Purple Rain» γίνεται μιούζικαλ και βρίσκει τον «πρίγκιπά» του για την παγκόσμια πρεμιέρα στη Μινεάπολη

Αύγουστος στην Αθήνα: Υπαίθριες προβολές κάτω από τα αστέρια και περιοδικές εκθέσεις

Κριτική ταινίας: «Ο Λόγος» – Στη σκιά ενός αριστουργήματος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lachanika-new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Η χορτοφαγία και η vegan διατροφή μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου κατά 12%

tinos-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου – (Photos – Video)

kreas-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Τριγλυκερίδια: Πώς να τα «ρίξεις» χωρίς φάρμακα

VOULA_PATOULIDOU_new
LIFESTYLE

Βούλα Πατουλίδου: Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram – «Βλέπω μάτια που δεν είναι πια εδώ»

mazonakis-evridiki-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου για Μαζωνάκη: «Το να ζητάς βοήθεια για την ψυχική σου υγεία δεν είναι αδυναμία, είναι πράξη θάρρους»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mixalis_mitrousis_ndp_file
LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης για σχόλιο Παύλου Χαϊκάλη: «Κρεβάτι κάνουν το θέατρο όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι»

key_img11
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο υβριδικό Suzuki SUV με χώρους και αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα

GNA_GENNIMATAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ - «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

autokinito new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το αυτοκίνητο που κανείς δεν θέλει να γίνει crossover - Αλλά μάλλον θα γίνει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 13:23
lachanika-new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Η χορτοφαγία και η vegan διατροφή μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου κατά 12%

tinos-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου – (Photos – Video)

kreas-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Τριγλυκερίδια: Πώς να τα «ρίξεις» χωρίς φάρμακα

1 / 3