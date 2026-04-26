Ζέστη μέχρι την Πέμπτη, βροχές και κρύο την Πρωτομαγιά – Η πρόγνωση της εβδομάδας

Σε πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, θα κινηθεί η εβδομάδα μέχρι την Πέμπτη, αλλά την Πρωτομαγιά τα μακρυμάνικα… επιστρέφουν.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι υψηλές θερμοκρασίες που είδαμε και σήμερα (άγγιξε τους 29 βαθμούς σε αρκετές περιοχές) θα συνεχιστούν και αύριο, με το θερμόμετρο να αγγίζει τα ίδια επίπεδα στην θερμοκρασία μέχρι και την Παρασκευή όπου αναμένεται ισχυρή πτώση που θα είναι 6-7 βαθμούς πιο κάτω απ ότι μία ημέρα πριν.

Κι αυτό γιατί την Πρωτομαγιά αναμένεται βοριάς ο οποίος θα φέρει ισχυρούς ανέμους, καθώς και βροχές σε αρκετές περιοχές, κυρίως της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Αναλυτικά ο καιρός της εβδομάδας

Δευτέρα 27 Απριλίου

Στη νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός. Στα ηπειρωτικά αρχικά σχεδόν αίθριος, το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στο Ιόνιο βορειοδυτικοί πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 22 και στην υπόλοιπη χώρα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη 28 Απριλίου

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 20 με 21 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Τετάρτη 29 Απριλίου

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανόν να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη 30 Απριλίου

Αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά και από το μεσημέρι στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα βόρεια και τοπικά στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρα και στα βόρεια θα ενισχυθούν στα 5 με 6, στο βορειοανατολικό Αιγαίο στα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Πρωτομαγιά

Στα βόρεια και τα κεντρικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

