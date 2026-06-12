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12.06.2026 00:21

ΣΥΡΙΖΑ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Δεν είναι ελέγχων, αλλά ελεγχόμενος για ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, Τέμπη και ακρίβεια

12.06.2026 00:21
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«Η αποψινή συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονείας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζοντας πως «Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι ελέγχων αλλά ελεγχόμενος».

Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται πως: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ελεγχόμενος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι πολέμιος ενός “βαθέος κράτους”, που υποτίθεται ότι ανακάλυψε μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης. Αυτός έκανε αλλεπάλληλες αλλαγές διοικήσεων και δικούς του υπουργούς και βουλευτές αφορούν οι δύο, έως τώρα, δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ο κ. Μητσοτάκης είναι ελεγχόμενος για τις υποκλοπές και το Predator και δεν βρήκε να πει ούτε μία λέξη. Την ώρα που νέες αποκαλύψεις συνδέουν την Intellexa με κρατικές δομές ασφαλείας, κρύφτηκε πίσω από την θέση «η υπόθεση βρίσκεται στη Δικαιοσύνη».

Ο κ. Μητσοτάκης είναι ελεγχόμενος για τα Τέμπη και επέλεξε να απαξιώσει ξανά όσους ζητούν αλήθεια και δικαιοσύνη. Όσο κι αν προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία, οι 57 νεκροί, οι τεράστιες ελλείψεις ασφάλειας και το μπάζωμα δεν διαγράφονται.

Ο κ. Μητσοτάκης είναι απολογούμενος για την ακρίβεια. Δεν αρκεί η παραδοχή ότι η φορολογία στα καύσιμα τροφοδοτεί τις ανατιμήσεις όταν αρνείται κάθε συζήτηση για μείωση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Δηλαδή, παραδέχεται το πρόβλημα και υπερασπίζεται την αιτία του!

Αφού λοιπόν ο ίδιος ζητά να κριθεί ως πρωθυπουργός, ας λογοδοτήσει ως πρωθυπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του.

Η Ελλάδα αξίζει πολύ περισσότερα από τη σημερινή κατάσταση. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και πολιτική ανατροπή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής».

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ΣΥΡΙΖΑ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Δεν είναι ελέγχων, αλλά ελεγχόμενος για ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, Τέμπη και ακρίβεια

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