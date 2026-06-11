Μητσοτάκης: Μία η κάλπη το 2027 για να μην μπούμε σε περιπέτειες, στόχος η αυτοδυναμία – Τι είπε για Σαμαρά, Καραμανλή, Τσίπρα, Καρυστιανού

Μήνυμα υπέρ της σταθερότητας και της αυτοδυναμίας της ΝΔ έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια της συνέντευξής του στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Κατ’ αρχάς, ο πρωθυπουργός, ερωτηθείς για το χρόνο των εκλογών, είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, υπενθυμίζοντας ότι την 1η Ιουλίου η χώρα αναλαμβάνει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές είχα δεχθεί και την προηγούμενη φορά, δέχομαι και τώρα», ωστόσο, υπογράμμισε ότι «οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο».

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι «μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δε θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες», προσθέτοντας ότι «τη Δευτέρα των εκλογών η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση, αλλά τελικός κριτής είναι ο ελληνικός λαός», ενώ δεν φάνηκε να προκρίνει κυβερνήσεις συνεργασίας, λέγοντας ότι «αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δε φαίνεται να υπάρχει. […] Με το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει συνεννόηση ούτε για το Σύνταγμα και τις Ανεξάρτητες Αρχές και συνεργασίες εκ δεξιών δεν μπορούν να προκύψουν».

Συνεχίζοντας στον ίδιο τόνο, ο πρωθυπουργός είπε ότι «με προβληματίζει το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και η διαρκής τοξικότητα και κοινοβουλευτική εχθρότητα. Όταν λέω ότι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, γιατί δεν συμμετέχουν τα κόμματα ουσιαστικά στην διαδικασία Συνταγματικής Αναθεώρησης; Μην παραπονιέται ο Ανδρουλάκης που η “βελόνα” δείχνει προς τα κάτω».

Επίσης, υπογράμμισε ότι «με βάση το τι έχουν πει τα άλλα κόμματα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή, παρά μόνο η αυτοδυναμία της ΝΔ. Η ΝΔ διεκδικεί την αυτοδυναμία. Την διεκδικεί με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Και τα επιχειρήματα αυτά σχετίζονται πρωτίστως με την ανάγκη να υπάρχει μία κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων και συνεννοήσεων με άλλα κόμματα, σε μία εποχή όπου πρέπει να παίρνουμε γρήγορες αποφάσεις και όπου είναι πολύ σημαντικό το τιμόνι της χώρας να κρατιέται σταθερά, στην κατεύθυνση που θα επιλέξει τελικά ο ελληνικός λαός».

Επίσης, ερωτηθείς για σενάριο κυβέρνησης συνεργασίας χωρίς τον ίδιο πρωθυπουργό, είπε ότι «τις πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης, τις ενώνει ένα πράγμα: η αντιπάθειά τους, για να μην χρησιμοποιήσω έναν πιο έντονο όρο, στο δικό μου πρόσωπο», προσθέτοντας, ωστόσο, με νόημα ότι «οι πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν πρωθυπουργό. Έχουμε ένα σύστημα, καλώς ή κακώς, το οποίο είναι πρωθυπουργοκεντρικό».

Τσίπρας, Καρυστιανού, Σαμαράς, Καραμανλής

Σχολιάζοντας την επιστροφή Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, ο Κ. Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά ότι «εσάς αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο; Η απάντηση είναι όχι. Του κ. Τσίπρα τρεις φορές “τού πήραν το δίπλωμα” οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούργιο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας».

Για τη Μαρία Καρυστιανού επισήμανε ότι «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ένας άνθρωπος που διέθετε ένα πάρα πολύ μεγάλο συναισθηματικό απόθεμα συμπάθειας. Απολύτως κατανοητό. Τώρα, αν αυτό μεταφράζεται και σε πολιτική στήριξη, είναι κάτι που είναι συζητήσιμο. Μέχρι στιγμής οι δημόσιες τοποθετήσεις της δεν με έχουν πείσει ότι έχει τις βασικές γνώσεις, δεν μιλάω για τις εξειδικευμένες γνώσεις, για να μπορέσει να σταθεί με επάρκεια ως πολιτικός αρχηγός».

Όσον αφορά στον Αντώνη Σαμαρά, ο Κ. Μητσοτάκης, αφού υπερασπίστηκε την απόφασή του να τον διαγράψει, λέγοντας ότι «έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες, πολύ βαριές», συμπλήρωσε ότι «ο κ. Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός, ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε την χώρα μπροστά, σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ, λοιπόν, ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Εύχομαι να μην διαψευστώ».

Επίσης, αναφερόμενος στονΚώστα Καραμανλή, είπε ότι «όταν μιλώ στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, όπως το έκανα χθες, ακριβώς απέναντι στον τοίχο, δεν το δείχνουν οι κάμερες, είναι οι φωτογραφίες όλων των αρχηγών της ΝΔ. Τους αντιμετωπίζω όλους με σεβασμό και με αξιοπρέπεια, όπως νομίζω ότι τους ταιριάζει, διότι όλοι υπηρέτησαν αυτή τη μεγάλη παράταξη, από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και όλοι όσοι ήταν αρχηγοί μέχρι εμένα σήμερα, που έχω για μία δεκαετία αυτή την πολύ μεγάλη τιμή. Και έτσι θα εξακολουθώ να το κάνω. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα και δεν συμφωνούμε σε όλα. Από εμένα, όμως, η σχέση θα είναι πάντα μια σχέση αξιοπρεπής και λειτουργική».

Απαντώντας, δε, στην κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών για τα εθνικά ζητήματα, ο Κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν διαχειριστεί την Τουρκία, είχαν συναντηθεί με τον Ερντογάν γνωρίζουν τη συνθετότητα αυτής της σχέσης και επιδίωκαν πάντα και αυτοί μια λειτουργική σχέση», προσθέτοντας ότι «η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη. […] Η Ελλάδα έπραξε το καθήκον της, η Τουρκία δεν μπήκε στο SAFE. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως το casus belli» και επισημαίνοντας ότι «μέχρι και το 2023 δεν θυμάμαι να μας έχει ασκηθεί κάποια έντονη κριτική για τα ζητήματα αυτά».

ΔΕΘ και μέτρα

Όσον αφορά την οικονομία, ο πρωθυπουργός είπε ότι «η συσσωρευμένη ακρίβεια μετά την πανδημία, η συνολική αύξηση των τιμών από το 2021 και μετά ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η ελληνική, αλλά όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και είναι ένα πρόβλημα το οποίο πιέζει πραγματικά πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Έχω πλήρη αίσθηση ότι σήμερα υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο τα βγάζει πέρα δύσκολα. Όμως θα πρέπει να δεχτούμε -κι αυτό δεν νομίζω ότι αμφισβητείται- ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα».

Ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις αυξήσεις στο εισόδημα που έχει προωθήσει η κυβέρνηση, παραδεχόμενος ότι «προφανώς ένα μεγάλο κομμάτι των αυξήσεων εξουδετερώνονται από τον πληθωρισμό, αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές τού τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν πρόκειται ποτέ να κοροϊδέψω τους Έλληνες πολίτες ούτε να θέσω σε αμφισβήτηση τη δημοσιονομική σταθερότητα. Έχουμε στόχους από την Ευρώπη. Οι στόχοι αυτοί είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Αν η Ελλάδα ξεφύγει από αυτούς τους στόχους, θα μπει σε καθεστώς επιτήρησης».

Στο πλαίσιο αυτό και ενόψει ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός είπε ότι «είμαστε σε θέση ως χώρα να μπορούμε να πηγαίνουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να εξαγγέλλουμε ένα πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας, διότι οι πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες σήμερα είναι σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Ξέρετε, γίνονται πολλές αναφορές στη Βουλγαρία, συγκρίσεις τελείως άδικες και ανυπόστατες. Βουλγαρία και Ρουμανία σήμερα έχουν ελλείμματα της τάξης του 7% και του 9%. Άρα, την επόμενη μέρα σάς διαβεβαιώνω ότι οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών δεν θα παρέχουν στήριξη στους πολίτες, θα κόβουν μισθούς και θα αυξάνουν φόρους. Εμείς, λοιπόν, είμαστε καταρχάς σε θέση να μπορούμε να στηρίξουμε την κοινωνία. Θα θέλαμε περισσότερο; Ναι. Αλλά θα κάνουμε αυτό το οποίο αντέχει η οικονομία».

ΟΠΕΚΕΠΕ και κράτος δικαίου

Με αφορμή το σκάνδαλο των πολεοδομιών και τις παραιτήσεις γενικών γραμματέων, ο πρωθυπουργός είπε ότι «δεν συμβιβάστηκα ποτέ με τη λογική “αυτή είναι η Ελλάδα”. Η κυβέρνηση πολύ πριν “σκάσει” το ζήτημα δρομολόγησε τη μεταφορά των πολεοδομιών από τους δήμους στο Κτηματολόγιο, μια τεράστια μεταρρύθμιση που ήδη υλοποιείται», προσθέτοντας ότι «τα σκάνδαλα αυτά δεν έχουν κομματικό χρώμα, αποκαλύπτονται τώρα γιατί κάποιος ασχολήθηκε να τα αποκαλύψει».

Ο Κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι «η EE λέει τα τελευταία χρόνια για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα ότι κάνουμε σημαντική πρόοδο και ότι φροντίζουμε να διορθώνουμε ατέλειες και αδυναμίες που υπήρχαν και υπάρχουν», ενώ με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι «ζητήθηκε η άρση ασυλίας 13 βουλευτών, υπέστησαν πολιτικό κόστος, δύο ήδη μπήκαν στο αρχείο. Έρχεται ένα μήνα μετά το “πόρισμα Τυχεροπούλου” που ζήτησε η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όλα αυτά γιατί δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν πριν αποσταλούν οι υποθέσεις στη Βουλή;», ενώ άφησε αιχμές για τη Λάουρα Κοβέσι, λέγοντας ότι «σέβομαι τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η κα Κοβέσι θα φανεί αν έχει κάνει λάθη» και προσθέτοντας ότι «ένας καλός εισαγγελέας κρίνεται από το πόσες καταδίκες και πόσο “δεμένες” είναι οι υποθέσεις αυτές».

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