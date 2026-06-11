Μητσοτάκης: Άδικη η κριτική από Σαμαρά και Καραμανλή, είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που έθιξε ευθέως το Casus Belli – Live

Συνέντευξη στο «Ενώπιος Ενωπίω» παραχωρεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ευρεία ατζέντα θεμάτων.

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«Δυστυχώς ο κόσμος πια έχει καταστεί εξαιρετικά απρόβλεπτος και η κρίση στη Μέση Ανατολή εξελίσσεται μ’ έναν τρόπο που μας δημιουργεί έντονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις που αυτή η σύρραξη θα έχει στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια οικονομία», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με την αναζωπύρωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Κανείς δεν μπορεί να είναι μάντης να προβλέψει πώς θα εξελιχθούν αυτές οι συζητήσεις. Εύχομαι και ελπίζω ότι θα είναι μια προσωρινή ανάφλεξη κι ότι τα δύο μέρη θα επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ότι η τελική ειρήνη θα εξασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ελεύθερη διέλευση αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων συμπεριλαμβανομένου και του φυσικού αερίου από τα Στενά του Ορμούζ», είπε ο πρωθυπουργός.

Τόνισε ότι η παγκόσμια αναταραχή και ο πληθωρισμός συμπεριλαμβανομένου του πληθωρισμού στη χώρα μας τροφοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά από τις τιμές των καυσίμων.

Για το ενδεχόμενο ευρύτερης ανάφλεξης ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «το διπλωματικό κεφάλαιο της πατρίδας μας επ’ αφορμή κι αυτής της σύρραξης είναι εμφανώς αναβαθμισμένο. Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, όχι κατ’ ανάγκη με τη σημερινή κυβέρνηση αλλά με το κράτος του Ισραήλ -μια σχέση η οποία έχει βάθος και μας επιτρέπει να επικρίνουμε το Ισραήλ όποτε θεωρούμε ότι προβαίνει σε ενέργειες που δεν εξυπηρετούν ούτε τα εθνικά συμφέροντα ούτε την περιφερειακή ασφάλεια».

Είπε ότι ταυτόχρονα η χώρα μας έχει παράσχει έμπρακτη στήριξη στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ, στα ΗΑΕ και αυτή η διαδικασία στήριξης χωρών που βρίσκονται σε μία κρίση δημιουργεί τις προϋποθέσεις ουσιαστικής αναβάθμισης της χώρας μας με όλες τις σημαντικές αραβικές χώρες.

Απέκλεισε τον κίνδυνο εμπλοκής γιατί όπως είπε σεβόμαστε τις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει και κινούμαστε αμιγώς σε πρωτοβουλίες που έχουν αμυντικό χαρακτήρα.

Για την αψιμαχία ‘Αγκυρας-Τελ Αβίβ είπε ότι υποκρύπτει βαθύτερες διαφοροποιήσεις συμφερόντων και τόνισε ότι πολλές φορές λόγια μπορεί να λέγονται για να απευθύνονται στην εσωτερική κοινή γνώμη της Τουρκίας. «Πιστεύω και ελπίζω ότι δεν θα βρεθούμε μπροστά σε μία ακόμα αχρείαστη εστία έντασης στη Μέση Ανατολή», είπε και τόνισε ότι σε όλα τα διπλωματικά μέτωπα στη Μέση Ανατολή η Ελλάδα είναι παρούσα.

Τα ήρεμα νερά

Για το αφήγημα των «ήρεμών νερών» και αν ήταν λάθος επιλογή, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι δεν υπάρχει πρωθυπουργός που να επιδιώκει… ταραγμένα νερά. «Το ερώτημα είναι αν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε φουρτούνες και είχαμε αρκετές«, τόνισε και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, προχώρησε σε μία σειρά ενεργειών, τις οποίες όλοι συζητούσαν, αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση προχώρησε. «Για πρώτη φορά, η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά», είπε χαρακτηριστικά.

Για Καραμανλή-Σαμαρά

Αναφερόμενος στις εσωτερικές αντιδράσεις, είπε ότι και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί (Σαμαράς, Καραμανλής), έχουν διαχειριστεί τις σχέσεις με την Τουρκία.

Πρόσθεσε, δε, ότι «εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγε στην Τουρκία και έθεσε ευθέως, ευγενικά βεβαίως, στον κ. Ερντογάν, το θέμα του Casus Belli». «Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέως πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995».

«Θεωρώ ότι η κριτική από Σαμαρά και Καραμανλή είναι άδικη. Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα, είναι εκλεγμένοι με τη Νέα Δημοκρατία. Σέβομαι τους δύο τέως πρωθυπουργούς, αλλά πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους γιατί ασκούν κριτική. Μέχρι το 2023 δεν θυμάμαι να μας έχει ασκηθεί κάποια κριτική», είπε ο πρωθυπουργός.

«Καραμανλής και Σαμαράς έχουν συναντηθεί με τον Ερντογάν, γνωρίζουν την πολυπλοκότητα των σχέσεων με την Τουρκία», πρόσθεσε.