Μαφία της Κρήτης: Σοκαριστικό βίντεο – ντοκουμέντο με άγριο ξυλοδαρμό άνδρα μέσα σε εστιατόριο μπροστά στους άφωνους πελάτες 

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Την ώρα που οι αποκαλύψεις για την δράση της «μαφίας της Κρήτης» έρχονται η μία μετά την άλλη, ένα βίντεο-ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας έρχεται να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν τα μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε το MEGΑ και το οποίο περιλαμβάνεται στην ογκωδέστατη δικογραφία, έχει αποτυπωθεί το ένα από τα δύο αρχηγικά μέλη της σπείρας, να ξυλοκοπεί άγρια έναν άνδρα μέσα σε κατάστημα εστίασης, μπροστά στους εμβρόντητους πελάτες.

Πρόκειται για τον προφυλακισμένο κατηγορούμενο που έχει καταγραφεί να συνομιλεί με αστυνομικό διοικητή υπηρεσίας των Χανίων, για μία υπόθεση εκβιασμού εργολάβου από τον οποίο τα μέλη της μαφίας απαιτούσαν 20.000 ευρώ για να του επιτρέψουν να συνεχίσει ένα έργο.

Ενδεικτικό της δύναμης που είχε η συγκεκριμένη ομάδα είναι το γεγονός ότι ποτέ δεν υπήρξε επίσημη καταγγελία για τον ξυλοδαρμό από το θύμα.

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