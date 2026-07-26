Επίθεση στο Pride του Βερολίνου: Πώς έπεσε νεκρός ο 21χρονος δράστης – Η συμπλοκή με την αστυνομία και οι πυροβολισμοί

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ, ύποπτος για την επίθεση στο Pride του Βερολίνου, έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας αναφέρουν τα γερμανικά ΜΜΕ.

Μετά το αιματηρό περιστατικό, κατά το οποίο σκοτώθηκε μια γυναίκα και πάνω από 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ήταν σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 21χρονου.

Η Bild αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε επιχείρηση της ειδικής ομάδας SEK σε κήπο στο προάστιο Σπαντάου του Βερολίνου. Το BBC προσθέτει ότι ο 21χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικούς με μαχαίρι, οπότε άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Οι αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση γύρω στις 18:30 (19:30 στην Ελλάδα) και άνοιξαν πυρ.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, αναφερόμενος στην χθεσινοβραδινή επίθεση με αυτοκίνητο, έκανε λόγο για «ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση» και προειδοποίησε για τον κίνδυνο ο δράστης να βρει μιμητές.

Επιπλέον, ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι ο λιβανέζικης καταγωγής Μπαλούτ ήταν γνωστός στις Αρχές «λόγω μεγάλου αριθμού ποινικών αδικημάτων και εγγύτητας με την ισλαμιστική σκηνή».

Σύμφωνα με τη Bild, o Μπαλούτ γεννήθηκε στο Βερολίνο το 2005. Μέχρι τον περασμένο Μάιο κρατείτο σε φυλακή ανηλίκων, για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμός, ενώ θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Η Λιβανέζα μητέρα του πολιτογραφήθηκε στη Γερμανία το 2002, ενώ ο 21χρονος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 22 μηνών με ανασταλτικό χαρακτήρα και παρακολουθούσε μαθήματα αποριζοσπαστικοποίησης και ο εισαγγελέας έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης για αναστολή.

Γείτονάς του δήλωσε στο FOCUS ότι τον γνωρίζει από παιδί και περιέγραψε τις αστυνομικές έρευνες κατά τη διάρκεια της νύχτας ως «απόλυτο χάος», καθώς, όπως είπε, οι πόρτες γειτονικών διαμερισμάτων έχουν υποστεί ζημιές από την ελεγχόμενη έκρηξη που προκάλεσε η αστυνομία για να εισβάλει στο διαμέρισμα του αναζητούμενου.

Σε ανακοίνωση της αστυνομίας, ο δράστης περιγραφόταν ως εξής αδύνατος, ύψους 1,90μ, με μαύρα μαλλιά που θεωρείται ότι φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι.

Πώς έγινε η επίθεση

Χθες στις 22:15 (τοπική ώρα) χιλιάδες άτομα γιόρταζαν ακόμη στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου την Ημέρα της Οδού Christopher, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και περιλαμβάνει μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος Pride στην Ευρώπη, όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω στο πλήθος, τραυματίζοντας 15 άτομα. Μία γυναίκα υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε και επιχείρησε να διαφύγει, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών ΜΜΕ, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος.

Διαβάστε επίσης:

Axios: Αμερικανός διοικητής εισηγήθηκε τη λήξη των βομβαρδισμών στο Ορμούζ – «Η επιχείρηση έχει εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της»

Επίθεση στο Pride του Βερολίνου: Νεκρός φέρεται να έπεσε ο βασικός ύποπτος έπειτα από πυρά σε αστυνομική επιχείρηση

Κίνα: 10 νεκροί από ξαφνική πλημμύρα στη βορειοδυτική πλευρά της χώρας