Ο δήμαρχος Ρόδου καταγγέλλει φίμωση από τη Μενδώνη: «Τόσα μας έχεις σύρει, δήμαρχε»

Τη φίμωση του από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατήγγειλε ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης.

Η υπουργός παρευρέθηκε σήμερα στο νησί της Ρόδου για την παράδοση του Τεμένους Ρετζέπ Πασά στην Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου, τον οχυρώσεων της πόλης της Ρόδου από το μόλο του Naillac έως το μόλο των Μύλων και Αποκατάσταση του Οθωμανικού Αρχοντικού Χασάν Μπέη στη Μεσαιωνική Πόλη.

Ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης ζήτησε να μιλήσει στην εκδήλωση και του το αρνήθηκαν. Όταν ζήτησε εξηγήσεις άκουσε δια στόματος της Λίνας Μενδώνη ότι κόβεται λόγω της κριτικής που έχει ασκήσει στο υπουργείο Πολιτισμό. «Τόσα μας έχεις σύρει, δήμαρχε», του είπε κοφτά η υπουργός.

«Ώστε αυτό είναι το κριτήριο. Όχι ο σεβασμός στους θεσμούς. Όχι ο σεβασμός στην πόλη που φιλοξενεί τα εγκαίνια. Αλλά το αν άσκησα κριτική.

«Ναι, κυρία Υπουργέ. Άσκησα κριτική. Και θα συνεχίσω να ασκώ. Γιατί είμαι Δήμαρχος μιας πόλης που είναι στο σύνολό της χαρακτηρισμένη αρχαιολογικός χώρος. Μιας πόλης όπου επί δεκαετίες πολίτες, επιχειρήσεις και το ίδιο το Δημόσιο ταλαιπωρούνται από την αδράνεια, την αδιαφορία και τη γραφειοκρατία της υπηρεσίας που εποπτεύετε. Άδειες που χρονίζουν, μνημεία που ρημάζουν, ιδιοκτησίες σε ομηρία, μια Μεσαιωνική Πόλη — μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO — που αξίζει πολλά περισσότερα από φωτογραφίες σε εγκαίνια.

Η κριτική δεν είναι σύρσιμο. Είναι θεσμικό καθήκον. Και η φίμωση ενός αιρετού Δημάρχου, εκλεγμένου από τους Ροδίτες, μέσα στην ίδια του την πόλη, δεν είναι άσκηση εξουσίας. Είναι μικροπρέπεια. Είναι πολιτική απρέπεια που προσβάλλει όχι εμένα προσωπικά, αλλά κάθε Ροδίτισσα και κάθε Ροδίτη. Τα μνημεία της Ρόδου δεν ανήκουν σε καμία Υπουργό. Ανήκουν στους Ροδίτες. Και η φωνή των Ροδιτών δεν φιμώνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρος Κολιάδης.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αλέξανδρου Κολιάδη

Σήμερα, στην πόλη μου, στην πόλη των Ροδιτών, μου απαγορεύτηκε να μιλήσω.

Στα εγκαίνια τριών μνημείων της Μεσαιωνικής Πόλης — του Τεμένους Ρετζέπ Πασά, των επιθαλάσσιων οχυρώσεων και του Αρχοντικού Χασάν Μπέη — η Υπουργός Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη φρόντισε να μην ακουστεί η φωνή του Δημάρχου Ρόδου. «Μας είπαν να μην μιλήσει», ακούστηκε να λέει στέλεχος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Και όταν ζήτησα τον λόγο, η απάντηση της Υπουργού ήταν: «Τόσα μας έχεις σύρει, δήμαρχε».

Ώστε αυτό είναι το κριτήριο. Όχι ο σεβασμός στους θεσμούς. Όχι ο σεβασμός στην πόλη που φιλοξενεί τα εγκαίνια. Αλλά το αν άσκησα κριτική.

Ναι, κυρία Υπουργέ. Άσκησα κριτική. Και θα συνεχίσω να ασκώ. Γιατί είμαι Δήμαρχος μιας πόλης που είναι στο σύνολό της χαρακτηρισμένη αρχαιολογικός χώρος. Μιας πόλης όπου επί δεκαετίες πολίτες, επιχειρήσεις και το ίδιο το Δημόσιο ταλαιπωρούνται από την αδράνεια, την αδιαφορία και τη γραφειοκρατία της υπηρεσίας που εποπτεύετε. Άδειες που χρονίζουν, μνημεία που ρημάζουν, ιδιοκτησίες σε ομηρία, μια Μεσαιωνική Πόλη — μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO — που αξίζει πολλά περισσότερα από φωτογραφίες σε εγκαίνια.

Η κριτική δεν είναι «σύρσιμο». Είναι θεσμικό καθήκον. Και η φίμωση ενός αιρετού Δημάρχου, εκλεγμένου από τους Ροδίτες, μέσα στην ίδια του την πόλη, δεν είναι άσκηση εξουσίας. Είναι μικροπρέπεια. Είναι πολιτική απρέπεια που προσβάλλει όχι εμένα προσωπικά, αλλά κάθε Ροδίτισσα και κάθε Ροδίτη.

Τα μνημεία της Ρόδου δεν ανήκουν σε καμία Υπουργό. Ανήκουν στους Ροδίτες. Και η φωνή των Ροδιτών δεν φιμώνεται.

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