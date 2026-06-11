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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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11.06.2026 17:20

Σκάνδαλο πολεοδομιών: «Δεν έχω καμία εμπλοκή», λέει ο Γιώργος Διδασκάλου – «Στο πλαίσιο ανανέωσης η παραίτησή μου από το υπ. Πολιτισμού»

11.06.2026 17:20
didask

Απαντήσεις για την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και τον συσχετισμό της με τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με το κύκλωμα των πολεοδομιών στην Αττική, επιχειρεί να δώσει ο Γιώργος Διδασκάλου.

Ο κ. Διδασκάλου είναι πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και παραιτήθηκε με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και για την οποία έχουν γίνει έξι συλλήψεις. Μετά τον γ.γ. του ΥΠΕΝ, Ευθύμιο Μπακογιάννη, πληροφορίες, αναφέρουν ότι υπό παραίτηση τελεί και ο γενικός γραμματέας απορριμμάτων του ΥΠΕΝ, Μανώλης Γραφάκος, αν και ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα ανακοινωθεί και επισήμως.

Πάντως, ο Γιώργος Διδασκάλου, σε ανάρτησή του, δηλώνει, σε σχέση με διάφορα δημοσιεύματα που συσχετίζουν την παραίτησή του με τις αποκαλύψεις για το διερευνώμενο σκάνδαλο της Πολεοδομίας, τα εξής:

  • Δεν έχω οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση.
  • Η παραίτηση μου ζητήθηκε στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται, καθόσον διατηρούσα επί 7 έτη τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Δεν συσχετίσθηκε ούτε μου ζητήθηκε λόγω της διερευνώμενης υπόθεσης. Αυτονόητα τέθηκε στην διάθεση της πολιτικής ηγεσίας, η οποία με διόρισε σε αυτή τη θέση και με διατήρησε, αξιολογώντας το έργο μου, σε κάθε μεταγενέστερη κρίση.
  • Δεν έχω οποιαδήποτε σχέση ή ευθύνη με τη συγκρότηση και σύνθεση των συλλογικών οργάνων, επί των οποίων προήδρευα, λόγω της ιδιότητάς μου, επί 7 έτη. Όσον αφορά δε το μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, που φέρεται εμπλεκόμενο, δεν είναι υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού ούτε ανήκει σε αυτό, αλλά προτάθηκε στο ΥΠ.ΠΟ. από τον αρμόδιο φορέα, ως εκπρόσωπός του.
  • Όσοι επιδιώκουν να με εμφανίσουν εμπλεκόμενο σε μια παράνομη δραστηριότητα, προφανώς δεν γνωρίζουν την πορεία, το ήθος και την εντιμότητά μου, αρχές και αξίες με τις οποίες εργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό μου. Η καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς έρχεται από τους εργαζόμενους και τα μέλη των Συλλογικών Οργάνων στο Υπουργείο Πολιτισμού, με τους οποίους είχα την τιμή να συνεργαστώ προκειμένου να επιτύχουμε ένα πολύ σημαντικό έργο, που αναγνωρίστηκε από όλους, προασπίζοντας πάντα το δημόσιο συμφέρον και την πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας μας.

Όπως ανέφεραν νωρίτερα κυβερνητικές πηγές «κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτηση τους». O κ. Διδασκάλου υπήρξε Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού από το 2019 προεδρεύοντας ως εκ της θέσης του και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

Μάλιστα, είχε συχνά βρεθεί στο επίκεντρο διαμαχών, καθώς υποστήριζε αμφιλεγόμενα έργα, όπως το τελεφερίκ στη Μονεμβασιά, οι ανεμογεννήτριες στην Κοιλάδα των Μουσών στη Βοιωτία, οι διαστρώσεις στην Ακρόπολη κ.λπ. Πριν το 2019 είχε διατελέσει γενικός γραμματέας του Δήμου Αμαρουσίου ενώ στην ίδια περίοδο στην πολεοδομία του δήμου εργαζόταν η σύζυγος του κουνιάδου του κ. Μπακογιάννη, που είναι μια από τους έξι που συνελήφθησαν για το κύκλωμα των πολεοδομιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στους έξι συλληφθέντες για το κύκλωμα στις πολεοδομίες βρίσκεται ο κουνιάδος του κ. Μπακογιάννη (η αδερφή του συλληφθέντα είναι σύζυγος του κ. Μπακογιάννη), ο οποίος είναι Τεχνικός Σύμβουλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

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