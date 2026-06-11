Παραίτηση Δημήτρη Λιάπη από την ΚΕ του ΜέΡΑ25 – Η βιτριολική επιστολή

Την παραίτησή του από την Κεντρική Επιτροπή του ΜέΡΑ25 ανακοίνωσε ο Δημήτρης Λιάπης, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά της ηγεσίας.

«Αξιότιμα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής,

Μετά από 10 χρόνια ακούραστης και συνεχούς προσφοράς μου στο DiEM25/ΜέΡΑ25 ήρθε η ώρα να κλείσει αυτός ο κύκλος. Όχι με τον καλύτερο και πιο τίμιο τρόπο ομολογώ.

Από το 2023 και μετά έχουν αλλάξει πολλά. Ήλπιζα πως μετά τις εκλογικές μας ήττες, κάποιοι θα αντιλαμβάνονταν τα λάθη τους και θα άλλαζαν πορεία τόσο επικοινωνιακά, όσο και ως προς τις εσωτερικές διαδικασίες του κόμματος.

Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά.

Ο Γραμματέας του κόμματος, Γιάνης Βαρουφάκης, είχε δηλώσει στο συνέδριο (Δεκέμβριος 2023-Φεβρουάριος 2024), μεταξύ άλλων που κι αυτά έμειναν στα χαρτιά, πως η διαδικασία εκλογής της Πολιτικής Γραμματείας διά της «υποδείξεως» θα άλλαζε. Την είχε χαρακτηρίσει, μάλιστα, ως προβληματική και δήλωνε πως δεν μπορούσε να την υποστηρίξει άλλο. Λίγες ημέρες αργότερα η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εκλογή της Πολιτικής Γραμματείας, που ισχύει μέχρι και σήμερα, ήταν ακριβώς η ίδια, με πρώτο τον Γραμματέα ο οποίος ανέβηκε στο βήμα της Κεντρικής Επιτροπής και, αναιρώντας τον ίδιο του τον εαυτό, υπέδειξε ούτε έναν, ούτε δύο, αλλά 7 ανθρώπους που ήθελε στην ΠΓ. Έτσι κι έγινε!

Αυτό είναι μια πολιτικά βαθιά προβληματική διαδικασία που υπονομεύει όλες & όλους τους συντρόφους & συντρόφισσες, που πιστεύοντας στις δυνάμεις τους θα ήθελαν να προσφέρουν μέσα από τα όργανα και δεν τους επετράπη εντέχνως, με το έτσι θέλω. Με άλλα λόγια, ναι μεν είχες το δικαίωμα να αυτοπροταθείς, εντούτοις αυτό σήμαινε ότι αψηφάς τις προτάσεις του Γραμματέα, του Διευθυντή και άλλων θεσμικών παραγόντων του κόμματος και αμέσως μετατρεπόσουν στο μαύρο πρόβατο που έχει «φιλοδοξίες» για το αξίωμα! Συνήθης τακτική των κομμάτων όταν βρίσκονται σε δύσκολη θέση.

Θα θυμάστε κατά την εκλογή τής πρώτης ΠΓ με αυτή την προβληματική διαδικασία, ήμουν ο μόνος που είχα σηκώσει το χέρι δηλώνοντας την πρόθεσή μου να είμαι υποψήφιος, αψηφώντας τη γραμμή που είχε δοθεί. Τότε, ο Διευθυντής του κόμματος μοίραζε σε κάποια (αρκετά) μέλη της ΚΕ ένα χαρτάκι με τα ονόματα ανθρώπων που η ηγεσία ήθελε να εκλεγούν. Το είχα δει με τα ίδια μου τα μάτια να συμβαίνει αυτό! Το ίδιο είχε συμβεί και κατά την εκλογή κάποιων μελών της ΚΕ κατά το Β’ μέρος του Συνεδρίου το 2022.

Τότε είχα διαμαρτυρηθεί προσωπικά γι’αυτό που συνέβαινε στους ανθρώπους που το είχαν δρομολογήσει. Είχα βρεθεί στο εξής δίλημμα: ή το καταγγέλλω δημόσια με ό,τι αυτό συνεπάγεται ή ξεκινώ έναν ατομικό αγώνα για να αλλάξουν τα κακώς κείμενα με όσες δυνάμεις είχα. Μπορεί να έκανα λάθος τότε, αλλά διάλεξα το δεύτερο, προκειμένου να μην υπονομευθεί ο τίμιος αγώνας συντρόφων και συντροφισσών που δεν έφταιγαν σε τίποτα ενόψει των εκλογών του 2023.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν η εκδίωξή μου από τη Βουλή και όλη η δουλειά που έκανα τότε να πετιέται στα σκουπίδια (site, social media Βαρουφάκη, YouTube κόμματος, όλων των βουλευτών & Γραμματέα με συνεντεύξεις σε ΜΜΕ και ομιλίες στη Βουλή αλλά και στις Επιτροπές, καθώς και παραγωγή βίντεο & φωτογραφιών από ΚΑΘΕ δράση μας όλα αυτά τα χρόνια). Κι όμως, όσο υπερβολικό κι αν σας φαίνεται, που είναι, από τα δικά μου χέρια περνούσαν ΟΛΑ τα παραπάνω! Με την εκδίωξή μου από τη Βουλή, η επικοινωνία των ανθρώπων του κόμματος με τον έξω κόσμο άρχισε να εξασθενεί. Τα αποτελέσματα γνωστά! Με έστειλαν να κάνω καθημερινή δίωρη εκπομπή στο ραδιόφωνο του ΜέΡΑ, χωρίς να έχω καμία πρότερη εμπειρία στον τομέα αυτό, παροπλίζοντάς με ουσιαστικά. Κακά τα ψέματα, ένα αμιγώς κομματικό και διαδικτυακό αποκλειστικά ραδιόφωνο, όσο καλές εκπομπές κι αν είχε, αποτελεί εγγύηση αποτυχίας τού εγχειρήματος με το καλημέρα.

Προεκλογικά, με το πρόσχημα της έλλειψης χρημάτων – πού πήγαν άραγε τα εκατομμύρια της κρατικής χρηματοδότησης; – κατά την προεκλογική περίοδο ενόψει των διπλών εθνικών εκλογών, μου είχε ανακοινωθεί από τον Διευθυντή του κόμματος πως δεν θα ακολουθούσα τον Γραμματέα στην εκστρατεία του ανά την Ελλάδα, ενώ ήμουν αυτός που διαχειριζόταν τα προσωπικά του social media και υπεύθυνος για την παραγωγή βίντεο, αδυνατώντας να αποδώσω τα μέγιστα, όπως έκανα πάντα, διότι πρώτον δεν ήμουν μέρος της προεκλογικής εκστρατείας και, δεύτερον διότι ήμουν εγκλωβισμένος στο ραδιόφωνο. Και πάλι διαμαρτυρήθηκα στους υπεύθυνους αλλά τζίφος.

Όσον αφορά την προεκλογική περίοδο ενόψει των ευρωεκλογών του 2024, μού ζητήθηκε να αναλάβω ξανά τα social media, λέγοντάς μου χαρακτηριστικά ότι ήμουν ο μόνος που γνώριζα να κάνω καλά αυτήν τη δουλειά. Αναρωτιέμαι, αυτό δεν ίσχυε προηγουμένως ενόψει των εθνικών εκλογών του 2023;

Λόγω οικονομικών δυσκολιών και πάλι, όλους αυτούς τους 6 περίπου μήνες πριν τις ευρωεκλογές αλλά και μετά, εργαζόμουν εξ ολοκλήρου για €500 υπό καθεστώς μαύρης, αδήλωτης εργασίας. Μάλιστα, εκείνη την περίοδο χρειάστηκε να κάνω κι ένα χειρουργείο που επειδή ήμουν ανασφάλιστος το πλήρωσα από την τσέπη μου. Παρεμπιπτόντως, όσον αφορά τη λίστα των υποψηφίων μας για τις ευρωεκλογές, ενώ ήμουν μεταξύ αυτών που είχαν ψηφιστεί από τα μέλη του κόμματος για να είμαι υποψήφιος, εντούτοις δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον Γραμματέα που μου ζητούσε να κάνω πίσω και να αντικατασταθώ, μετά από αίτημα της ΛΑ.Ε, όπως μου είπε, από άλλον σύντροφο. Για το καλό του κόμματος, όπως έκανα πάντα, το δέχτηκα κι αυτό, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι δεν με ενδιαφέρει το όποιο αξίωμα για το αξίωμα. Από την άλλη, η ηγεσία απέδειξε για ακόμη μία φορά πως όταν δεν της αρέσει η δημοκρατική επιλογή των μελών, την ανατρέπει!

Τον Δεκέμβριο του 2024, ανακοίνωσα στον Διευθυντή του κόμματος, πως προτίθεμαι να παραιτηθώ από την εργασία μου στο τέλος του Ιανουαρίου του 2025 διότι με αυτά τα €500 (χωρίς ένσημα και ασφάλιση) δεν μπορούσα, όχι απλώς να ζήσω, αλλά ούτε καν να πληρώνω το ενοίκιό μου ή να παίρνω δωρεάν κάποια φάρμακα που μου είχε συνταγογραφήσει η δερματολόγος για ένα αυτοάνοσο που είχα βγάλει εκείνο τον καιρό. Πλέον δεν ήταν μόνο θέμα επιβίωσης αλλά και στοιχειώδους αξιοπρέπειας. Η δουλειά ήταν τόσο απαιτητική που δεν μου επέτρεπε χρονικά να βρω δεύτερη εργασία.

Αυτό ήταν η αφορμή να αλλάξουν κάποια πράγματα, όμως και πάλι, λύσεις όχι μόνιμες αλλά του ποδαριού. Μου προτάθηκε part time εργασία με τα ίδια χρήματα συν κάποια μαύρα που αθροιστικά δεν έφταναν ούτε καν τον κατώτατο μισθό του Μητσοτάκη, ενώ, παράλληλα, προσελήφθη συνάδελφος με το ίδιο εργασιακό καθεστώς προκειμένου να βοηθήσει. Όπως, φαντάζομαι ξέρετε, κανένας δεν μπορεί να ζήσει με €500 τον μήνα, συνεπώς, βρήκα και δεύτερη, πραγματικά part time εργασία, προκειμένου να εξασφαλίσω την επιβίωσή μου, την οποία και γνωστοποίησα στους πάντες!

Από τότε μέχρι και την τελευταία ημέρα πριν την απόλυσή μου και ΟΧΙ την παραίτησή μου, όπως οι κακές, πονηρές γλώσσες λένε, επικρατούσε ένας εργασιακός μεσαίωνας στο κόμμα. Ενώ, δηλαδή, με πλήρωναν part time το οποίο με εξανάγκασε στην εύρεση δεύτερης εργασίας που ΟΛΟΙ γνωρίζουν, εντούτοις μου ζητούσαν full time εργασία το οποίο είναι ανθρωπίνως αδύνατον, όπως ελπίζω να αντιλαμβάνεστε. Εξαιτίας της υπερεργασίας αυτής προκλήθηκαν προβλήματα υγείας με συχνές λιποθυμίες που με οδήγησαν σε μία σειρά ιατρικών εξετάσεων που μέχρι σήμερα κάνω και ολοκληρώνονται στις 30 Ιουνίου. Και για όλα αυτά είχα ενημερώσει την ηγεσία μέσα από την επικοινωνία μας λίγο πριν την απόλυσή μου.

Στο σημείο αυτό, θέλω να ενημερώσω όσους ανθρώπους με εκτιμούν και τους εκτιμώ πως ποτέ δεν παραιτήθηκα. Άλλωστε, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος και όσοι με γνωρίζετε το ξέρετε πολύ καλά αυτό! Φίλοι που έχω συναντήσει στο δρόμο και γνωριζόμαστε, με ρωτούν με απορία γιατί παραιτήθηκα. Και με ενημέρωσαν πως η γραμμή του κόμματος προς τα μέλη, δια των γνωστών αγνώστων προσώπων που κάνουν τη βρώμικη δουλειά, είναι πως ενώ παραιτήθηκα, το κόμμα δέχτηκε να μου κάνει απόλυση, μετά από αίτημά μου, για να πάρω το επίδομα ανεργίας. Αυτό είναι πισώπλατη μαχαιριά κι ένα ΧΥΔΑΙΟ ψέμα, διότι όλοι γνώριζαν ότι κάνω κι άλλη νόμιμη εργασία και άρα εκ των πραγμάτων δεν δικαιούμαι κανένα επίδομα ανεργίας. Άρα το κόμμα αναγνωρίζει εμμέσως πλην σαφώς ότι η απόλυση μου ήταν μια χυδαία πράξη από μέρος του και σπεύδει να την καλύψει διαδίδοντας το ψεύδος ότι παραιτήθηκα.

Τώρα, θέλω να σας γνωστοποιήσω την εμπειρία μου από τη συνεργασία μου με τον νέο Υπεύθυνο Επικοινωνίας του ΜέΡΑ25, ο οποίος λίγοι ξέρουν ποιος είναι! Την ώρα που μας ζητείται να βγαίνουμε μπροστά και να δίνουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για το κόμμα, την ίδια στιγμή έχει αποφασιστεί η ταυτότητά του να παραμείνει κρυφή και θα το σεβαστώ. Τα συμπεράσματα δικά σας! Πέραν του ότι δείχνει σε κάθε του guest εμφάνιση την έλλειψη σεβασμού προς τους εργαζόμενους, όπου έκλεινε ραντεβού στις 3 και εμφανιζόταν στις 4 και κάποιες φορές στις 5 χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να απαντά στα τηλέφωνα, κάποια στιγμή μού ζητάει να μιλήσουμε ιδιωτικά οι δυο μας. Σε αυτήν τη συνάντηση εξαίρει τη δουλειά και τις ικανότητές μου και χωρίς χρονοτριβή μου ζητάει να αναλάβω κάποιες από τις αρμοδιότητές του, τις οποίες θα μου αποκάλυπτε εάν δεχόμουν. Σε αντάλλαγμα θα εισηγούνταν στην ΠΓ να πάρω €150 επιπλέον μαύρα στον μισθό μου. Περιττό να πω πως κι αυτός γνώριζε ότι κάνω δύο δουλειές. Η απάντηση μου ήταν η αυτονόητη. Πέραν του ότι ποτέ δεν συναλλάσσομαι με τέτοιον τρόπο (σου ‘πα μου ‘πες – πάρε δώσε), του εξήγησα πως δεν είναι θέμα χρημάτων αλλά αντικειμενικά δεν υπάρχει ο χρόνος λόγω της άλλης δουλειάς.

Την ημέρα που είχε αποφασιστεί, εν αγνοία μου βεβαίως, η απόλυσή μου, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τη γραμματέα του Γιάνη Βαρουφάκη, η οποία μου ζήτησε να κανονίσουμε ημέρα και ώρα προκειμένου να γυρίσουμε πέντε βίντεο με τον Γραμματέα του κόμματος. Έτσι κι έγινε! 15 λεπτά αργότερα δέχομαι τηλέφωνο από τον ίδιο τον Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος μου ζητάει το λόγο για 2 θέματα τα οποία είχαν προκύψει τρεις ημέρες νωρίτερα. Το βράδυ της κοπής της πίτας στα γραφεία του κόμματος, είχε προηγηθεί μία συνάντηση με τον Διευθυντή, τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας και με την υπόλοιπη ομάδα. Κόντρα στα συμφωνηθέντα με τον Διευθυντή κατά την υπογραφή της part time σύμβασης εργασίας μου, ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας του ΜέΡΑ25 μου είχε ζητήσει, μεταξύ πολλών άλλων έξτρα από τις υποχρεώσεις μου, να δημιουργήσω λογαριασμό τρολ και να απαντάω με το ανάλογο ύφος στα άλλα τρολ των άλλων κομμάτων που σχολιάζουν κατά ριπάς κάτω από την οποιαδήποτε ανάρτηση στα social media. ΦΥΣΙΚΑ και αρνήθηκα. Ούτε ηθικά το θεωρώ σωστό να βρίζομαι με το κάθε ηλίθιο στημένο τρολ και να συμπεριφέρομαι ως τέτοιο, ούτε, βέβαια, υπήρχε ο χρόνος για να ασχολούμαι και με αυτό! Με τη σειρά του, ο Διευθυντής του κόμματος, ενώ γνώριζε από την πρώτη στιγμή ότι κάνω δύο δουλειές, άλλωστε αυτός με εξανάγκασε στην εύρεση δεύτερης, δεν δίστασε να μου ζητήσει να ακολουθώ τον Γραμματέα στα ταξίδια του εκτός Αθήνας. Εννοείται ότι του εξήγησα πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί διότι αδυνατώ να λείπω κάθε τόσο από την άλλη μου δουλειά. Θυμίζω πως αυτά δεν μου τα ζητούσε όταν ήμασταν στη Βουλή όπου δούλευα αποκλειστικά για το κόμμα και μου τα ζητούσε τώρα με €500 part time και ενώ ήξερε πως έχω δεύτερη δουλειά την οποία δεν μπορώ να εγκαταλείψω;

Ο Διευθυντής του κόμματος κατά την υπογραφή της part time σύμβασης εργασίας μού είχε ζητήσει να ασχοληθώ μόνο με το instagram δίνοντας έμφαση στο Tik Tok του Γραμματέα. Σε αυτό είχα συμφωνήσει και, τελικά, μόνο αυτό δεν μου επετράπη να κάνω! Έστω κι έτσι, προκειμένου, λοιπόν, να μπορώ να ανταπεξέλθω στα νέα μου καθήκοντα, ζήτησα αξιοπρεπή μισθό για να μπορώ να ζω, έστω λιτά, χωρίς να χρειάζομαι τη δεύτερη δουλειά, με σκοπό να αφοσιωθώ ψυχή τε και σώματι, όπως απαιτείται, στον προεκλογικό αγώνα. Η απάντηση ήταν αρνητική!

Στο τηλέφωνο, λοιπόν, που είχα δεχτεί από τον Γιάνη Βαρουφάκη, 15 λεπτά αφότου είχε επικοινωνήσει η γραμματέας του μαζί μου για να κανονίσουμε γύρισμα, του εξήγησα τι συμβαίνει και μου απάντησε πως δεν τον ενδιαφέρουν αυτά, αλλά ότι με πήρε τηλέφωνο ως “πατέρας” και πως γι αυτά τα θέματα (σ.σ. εργασιακά) πρέπει να μιλήσω με το κόμμα και όχι μαζί του. Του ζήτησα να επιστρέψει στο ρόλο του Γραμματέα διότι με αυτόν είχα ανάγκη και έπρεπε να μιλήσω.

Ως προς το θέμα για τη δημιουργία τρολ λογαριασμού από πλευράς μου, ο Γραμματέας το θέτει στην τηλεφωνική μας επικοινωνία, λέγοντάς μου, πως ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να διαλέγει τί δουλειά θα κάνει αλλά είναι υποχρεωμένος να υπακούει σε αυτά που του ζητάει ο προϊστάμενός του (σ.σ. ο νέος υπεύθυνος επικοινωνίας). Όταν δε, έθεσε και τα ταξίδια εκτός Αθηνών, επέμενε πως οφείλω να τον ακολουθώ ως εργαζόμενος που του ζητείται να το κάνει. Τρεις φορές επανέφερε το ίδιο ζήτημα κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας και τις τρεις φορές απαντούσα το ίδιο. Ότι δεν μπορώ να αφήσω την άλλη μου δουλειά και να λείπω εκτός Αθήνας για μια και δυο μέρες ανάλογα με την πόλη που θα πηγαίναμε κάθε φορά. Τότε απηύδησε και μου απάντησε «είσαι χυδαίος, σου εύχομαι καλή συνέχεια» κλείνοντάς μου το τηλέφωνο.

Εσείς θα παρατούσατε τη δεύτερη δουλειά σας για να ζήσετε με €500 και να δουλεύετε 12 ώρες την ημέρα και τα Σαββατοκύριακα σε καθεστώς part time εργασίας;

Λίγες ημέρες νωρίτερα είχα βρεθεί με τον Γραμματέα στο σπίτι του, όπου και τότε, λέγοντάς μου ότι για όποιο εργασιακό με απασχολεί πρέπει να μιλήσω με το κόμμα (σ.σ. Διευθυντής), προσπάθησε να με δελεάσει με υποψηφιότητα για βουλευτής σε όποια περιφέρεια εγώ ήθελα ενόψει των επερχόμενων εκλογών, κόντρα σε οποιαδήποτε εσωτερική δημοκρατική διαδικασία που θα αποφασίσει, υποτίθεται, την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Ότι δηλαδή, όλα όσα έκανα και διαμαρτυρόμουν για τα κακώς κείμενα στην επικοινωνία και του προσωποπαγούς χαρακτήρα του κόμματος, τα έκανα για δήθεν αξιώματα κι έτσι θα σιωπούσα.

Για όλα τα παραπάνω έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συναντήσεις στο σπίτι του Γραμματέα. Στην μία, μάλιστα, λίγες μέρες πριν τον συνέδριο του 2024, είχα απαιτήσει την παρουσία του Διευθυντή και του τότε Συντονιστή της ΚΕ όπου ειπώθηκαν πολλά. Τότε, μου είχε γνωστοποιηθεί από τον Διευθυντή πως όσα καταγγέλλω παραπάνω για τα ραβασάκια, προκειμένου να ευνοηθούν συγκεκριμένα πρόσωπα στα όργανα του κόμματος, ήταν εν γνώσει του Γραμματέα και η επιθυμία του, χωρίς ο ίδιος να το αρνείται φυσικά.

Επειδή, λοιπόν, ως yes man που δεν υπήρξα ποτέ και κανενός, όχι απλά δεν έπαψα να μιλάω για όλα αυτά, αλλά προσπάθησα κιόλας να τα αλλάξω όσο μπορούσα, ξεκίνησε η σταδιακή υπονόμευσή μου τόσο επαγγελματικά (μισθός part time με full time εργασία) με σκοπό την εξάντλησή μου, όσο και προσωπικά περί «φιλοδοξιών», κάτι για το οποίο είμαι βέβαιος ότι θα γίνει και τώρα, αν δεν έχει γίνει ήδη, από τα γνωστά πρόσωπα που έχουν αναγάγει τη ρουφιανιά σε επάγγελμα, για να δικαιολογηθεί η απόλυσή μου.

Από τον Φεβρουάριο 2026 που απολύθηκα μέχρι αυτήν τη στιγμή που γράφω αυτές τις γραμμές, ουδέποτε έκανα κάποια δημόσια τοποθέτηση δυσαρέσκειας ή εκδικητικού χαρακτήρα. Ούτε, φυσικά, θεώρησα την απόλυσή μου επαγγελματικά ως ντεφάκτο απομάκρυνσή μου και πολιτικά. Σίγουρα όμως ήθελα το χρόνο μου για να σταθώ και πάλι στα πόδια μου. Κι όμως, ούτε μία εβδομάδα μετά την απόλυσή μου, το κόμμα έσπευσε να σβήσει το όνομά μου από κάθε βίντεο-ανάρτηση στα social media του κόμματος, προσπαθώντας να με εκδικηθεί και να με οδηγήσει στην έξοδο επειδή δεν κράτησα το στόμα μου κλειστό.

Δηλώνω την πλήρη απογοήτευσή μου προς την ηγεσία του κόμματος συνολικά και εύχομαι, αυτή η προσωποπαγής, σχεδόν δουλική από τους υπευθύνους, επικοινωνιακή προσέγγιση του κόμματος να αλλάξει όσο είναι ακόμα καιρός. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε είτε για την ανάδειξη στελεχών που ποτέ δεν έχει γίνει επί της ουσίας, παρά μόνο 2 πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα, είτε για την περίφημη διεύρυνση που τα τελευταία χρόνια ακούμε και μόνο συρρίκνωση βλέπουμε. Δέκα φεύγουν, δύο έρχονται. Το είδαμε άλλωστε όλοι μας στην πρόσφατη εκδήλωση στο ΤΡΙΑΝΟΝ.

Μετά από 10 χρόνια, είμαι σε θέση να γνωρίζω, τουλάχιστον, ότι δεν είναι στραβός ο γιαλός. Το σύνθημα του 2019 που μας έβαλε στη Βουλή «για τους ανθρώπους, όχι για τα αξιώματα» έχει μετατραπεί, εδώ και καιρό, σε «ελάτε κόσμε, είμαστε πιο κοντά απ’ όλους στα αξιώματα!»

Τέλος, η πιο τραγική ειρωνεία είναι πως εκείνο τον καιρό, το κόμμα έβγαζε την μία ανακοίνωση στήριξης μετά την άλλη (και πολύ καλά έκανε!) αλλά είναι και προκλητικό-υποκριτικό παράλληλα, για μέλος της ΠΓ του κόμματος που απολύθηκε από την ΕΦΣΥΝ ή οι ανακοινώσεις στήριξης πιο πριν για τους απολυμένους στο ΚΟΚΚΙΝΟ! Τώρα που οι ίδιοι είναι στο κόμμα δεν έχουν να πουν ούτε μία λέξη για την εκδικητική απόλυσή μου, ενός όχι και τόσο viral εργαζομένου, θα έλεγε κανείς. Δεν πειράζει σύντροφοι. Ίσως φταίει που δεν είμαι ΠΑΟΚ, για όσους γνωρίζουν. Καλή καρδιά! Εγώ σας στήριξα στα πάρτυ και τις εκκλήσεις για την οικονομική σας ενίσχυση και ΔΕΝ το μετανιώνω!».

Με εκτίμηση

Δημήτρης Λιάπης

Ιδρυτικό μέλος ΜέΡΑ25

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