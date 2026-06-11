Σύγκρουση Γεραπετρίτη – Χρηστίδη για τον μόνιμο υπηρεσιακό υφυπουργό στο ΥΠΕΞ – «Μεταμεσονύκτια τροπολογία για την τακτοποίηση Χατζηβασιλείου»

Νέα κόντρα ξέσπασε στη Βουλή για την τροπολογία Γεραπετρίτη στο νομοσχέδιο για τις άδειες των περιφερειακών ΜΜΕ, με την οποία θεσπίζεται η θέση μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης καθώς και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κατήγγειλαν ότι πρόκειται για φωτογραφική τροπολογία που σχετίζεται με την «τακτοποίηση» του Τάσου Χατζηβασιλείου, ο οποίος στον πρόσφατο ανασχηματισμό ανακοινώθηκε στη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών με χαρτοφυλάκιο τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Με δεδομένο ότι ο νόμος για το επιτελικό κράτος προβλέπει μέχρι τρεις θέσεις υφυπουργών, οι οποίες όμως είναι καλυμμένες, από την αντιπολίτευση ουσιαστικά κατήγγειλαν ότι συστήνεται η θέση του μόνιμου υφυπουργού στην οποία θα κατευθυνθεί η υφυπουργός κ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου προκειμένου ο κ. Χατηβασιλείου να αναλάβει υφυπουργός.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατήγγειλαν επίσης ότι για άλλη μια φορά επιλέγεται η οδός της «κακής νομοθέτησης», καθώς η «τακτοποίηση» προωθείται με μεταμεσονύκτια τροπολογία, ώστε ο κ. Χατζηβασιλείου να προλάβει την αυριανή ορκωμοσία των νέων αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών. Υπενθυμίζεται ότι ο Τάσος Χατζηβασιλείου είχε παραιτηθεί από τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών τον Ιούνιο του 2025 λόγω της πρώτης δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και η υπόθεσή του πρόσφατα τέθηκε στο αρχείο.

Απαντώντας στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης, ο υπουργός υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία τακτοποίηση αλλά ότι είναι μια αναγκαία ρύθμιση εν μέσω διεθνών γεωπολιτικών κλυδωνισμών. «Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μία πολιτική κυβέρνηση, [πρέπει] να υπάρχει μια υπηρεσιακή δομή η οποία να φροντίζει για τη συνέχεια της πολιτικής της υπηρεσίας. Να υπάρχει κάποιος να συνεχίσει αυτή την πολιτική ώστε να μην έχουμε κινδύνους διότι πολλά μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής κυβέρνησης».

«Σε περίοδο κλυδωνισμών να υπάρχει απολύτως αναγκαία η θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού»

Ειδικότερα, παίρνοντας τον λόγο για να υποστηρίξει την τροπολογία ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε πως συστήνεται η θέση μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού με ενεργοποίηση του άρθρου 81, του Συντάγματος, το οποίο όπως είπε για 50 χρόνια δεν είχε ενεργοποιηθεί.

Ανέφερε πως ο ίδιος είχε εξαγγείλει αυτή την κίνηση όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του στο υπουργείο, επομένως είπε δεν μπορεί να κατηγορηθεί για ασυνέπεια. Ως προς τη σύσταση της θέσης, υπογράμμισε πως είναι «απολύτως αναγκαίο να υπάρχει συνέχεια στο ΥΠΕΞ η οποία διασφαλίζεται με υπηρεσιακό χαρακτήρα και γι’ αυτό τον λόγο προβλέπεται πρέσβης ή πρέσβης εκ προσωπικοτήτων». Πρόσθεσε ότι αυτό είναι σημαντικό «ιδιαιτέρως στην περίοδο που υπάρχουν παγκόσμιοι κλυδωνισμοί». Είναι σημαντικό, επέμεινε, «να υπάρχει μόνιμος υπηρεσιακός υφυπουργός ο οποίος έχει τις πολιτικές υπηρεσίες για να μπορεί για να μπορεί να υπάρχει συνέχεια, άμεση ανταπόκριση και διαχείριση γεωπολιτικών κρίσεων».

Χρηστίδης: «Όταν η ΝΔ συγκρούεται με τον νόμο, δεν υπερισχύει ο νόμος»

Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, κάνοντας μια εισαγωγή σε ειρωνικό τόνο: «Άκουσα τον Υπουργό Εξωτερικών να τοποθετείται με την ακαδημαϊκή του ιδιότητα και να μας αποκαλύπτει ότι αποτελούσε όνειρο της ζωής του να κάνει πράξη τη θέσπιση του μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού. Ως τροπολογία ονειρευόσασταν να το κάνετε; Μεταμεσονύκτια, μαζί με άλλα δύο άρθρα τα οποία είναι παντελώς άσχετα; Σ’ ένα νομοσχέδιο παντελώς άσχετο;».

Ακολούθως διερωτήθηκε για ποιο λόγο «σας πήρε τόσα χρόνια» και τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει αυτή την ενεργοποίηση πολλές φορές (κάτι που στη δευτερολογία του ο κ. Γεραπετρίτης διέψευσε). «Εσείς έρχεστε και κάνετε μια επιλογή που δεν σχετίζεται με το όνειρο το οποίο είχατε αλλά με το στρίμωγμα των υπουργών, σε θέσεις που έχουν γεμίσει». Ο κ. Χρηστίδης κατήγγειλε επίσης ότι η τροπολογία αυτή αντίκειται προς το νόμο για το επιτελικό κράτος, το 2019, σύμφωνα με τον οποίο προβλέπονταιμέχρι τρεις υφυπουργοί και αναπληρωτές υπουργοί. «Όμως», είπε, «έρχεται η ανάγκη ικανοποίησης του κ. Χατζηβασιλείου». Και κατέληξε:

«Όταν η ΝΔ συγκρούεται με το νόμο δεν υπερισχύει ο νόμος, έρχεται η ΝΔ και με βραδινή τροπολογία και αλλάζει το νόμο, τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά, αυτή είναι η ΝΔ».

Ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος σημείωσε επίσης πως «δεν είναι τόσο αθώα η τροπολογία, δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση ότι το φέρνετε μια μέρα πριν ορκιστούν οι νέοι αναπληρωτές υπουργοί και οι υφυπουργοί και άρα να μπορέσει να χωρέσει και ο συγκεκριμένος». Ο ίδιος ωστόσο, εστίασε στο άρθρο δύο και την συνέδεσε με τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις και τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς.

«Της νύχτας τα καμώματα τα βλέπει η μέρα και γελά» ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. «γιατί μας ταλαιπωρείτε και δε λέτε “πρέπει να τακτοποιήσω την κ. Παπαδοπούλου σε μία θέση και να τακτοποιήσω για μία ακόμη φορά τον κ. Χατζηβασιλείου”;» ρώτησε ειρωνικά.

Επανερχόμενος ο Γ. Γεραπετρίτης εγκάλεσε τον Π. Χρηστίδη και το ΠΑΣΟΚ ότι προσβάλλουν το διπλωματικό σώμα. «Εμείς προσβάλλουμε το διπλωματικό σώμα και όχι εσείς; Τώρα που θέλετε να ξανακάνετε τον Χατζηβασιλείου υπουργό και θα κάνετε την δικιά σας υπουργό μόνιμη;», ανταπάντησε ο Παύλος Χρηστίδης. Και επέμεινε, «εσείς εισηγηθήκατε τα υπουργεία να έχουν μέχρι τρεις υπουργούς και υφυπουργούς. Τα τελευταία τρία χρόνια δεν ήρθατε να υλοποιήσετε το όραμά σας, αλλά έρχεστε όταν ο πρωθυπουργός αποφασίσει να κάνει τις καραμπόλες που έχει κάνει και να κάνει τον Χατζηβασιλείου υφυπουργό».

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