Γεραπετρίτης σε Άγκυρα: Οι μονομερείς οριοθετήσεις δεν έχουν καμία νομική ισχύ 

Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Τουρκία για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, από το βήμα του 7ου Forum του Οικονομικού Ταχυδρόμου.

Σε ερωτήσεις για τη συνάντηση που είχε στη Σόφια με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο κ. Γεραπετρίτης απάντησε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση της τουρκικής κυβέρνησης ούτε είναι γνωστό το περιεχόμενο του κειμένου.

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να διαμορφώνει πολιτική με βάση δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου και σημείωσε πως το διεθνές δίκαιο προβλέπει συγκεκριμένη μεθοδολογία για τις θαλάσσιες οριοθετήσεις. Όπως τόνισε, οποιαδήποτε μονομερής πράξη ενός κράτους δεν μπορεί να παράγει νομικά αποτελέσματα ούτε να δημιουργήσει διεθνές προηγούμενο.

Γεραπετρίτης: Καμία παραχώρηση

Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ηρεμία και τη διατήρηση των διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς αυτό να σημαίνει οποιαδήποτε μεταβολή των ελληνικών θέσεων, ενώ υπογράμμισε πως σήμερα η χώρα διαθέτει ισχυρό διεθνές αποτύπωμα και σημαντικές γεωπολιτικές συμμαχίες, οι οποίες της επιτρέπουν να λειτουργεί τόσο προληπτικά όσο και αποτρεπτικά.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η προσέγγιση με την Άγκυρα δεν συνεπάγεται εγκατάλειψη θέσεων ή παραχωρήσεις.

Αναφερόμενος στις συνομιλίες με τον κ. Φιντάν, σημείωσε ότι η τουρκική πλευρά εξακολουθεί να διατηρεί τις πάγιες θέσεις της στα ζητήματα των θαλάσσιων ζωνών και των ελληνοτουρκικών σχέσεων γενικότερα.

«Δεν είμαι τόσο αφελής ώστε να πιστεύω ότι οι θέσεις αυτές θα αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη», τόνισε περιγράφοντας, ουσιαστικά, το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται ο ελληνοτουρκικός διάλογος.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το διεθνές δίκαιο είναι ενιαίο και δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά, αφήνοντας σαφή αιχμή απέναντι στις πάγιες τουρκικές θέσεις.

Τι είπε για τη Λιβύη

Το δεύτερο σημαντικότερο κεφάλαιο της τοποθέτησης Γεραπετρίτη αφορούσε τη Λιβύη και την προσπάθεια της Αθήνας να αποκαταστήσει τις σχέσεις που είχαν ουσιαστικά διαρραγεί μετά το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019.

Ο υπουργός Εξωτερικών περιέγραψε τη Λιβύη ως μία από τις μεγάλες ανοιχτές «πληγές» της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής των προηγούμενων ετών και επεσήμανε ότι η χώρα μας επένδυσε συστηματικά στην αποκατάσταση των επαφών τόσο με την κυβέρνηση της Τρίπολης όσο και με την πλευρά της Βεγγάζης.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στο γεγονός ότι η Ελλάδα συνομιλεί, πλέον, σε υψηλό επίπεδο και με τις δύο πλευρές της λιβυκής κρίσης, κάτι που, όπως ανέφερε, δεν έχουν καταφέρει άλλες χώρες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ενέταξε και την επίσκεψη της υφυπουργού Εξωτερικών, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, στην Τρίπολη για τις συνομιλίες που αφορούν την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε τη διαδικασία ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας πως η Μεσόγειος αποκτά ολοένα μεγαλύτερη γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία.

Παράλληλα, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, λέγοντας ότι υπάρχει δυνατότητα εξεύρεσης κοινού τόπου. Επανέλαβε, πάντως, ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραμένει, κατά την ελληνική θέση, ανυπόστατο και χωρίς νομική ισχύ υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου.

Το μεταναστευτικό μέσω Αφρικής και η Ουκρανία

Με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, ο υπουργός Εξωτερικών περιέγραψε με δραματικούς όρους την κατάσταση στην Υποσαχάρια Αφρική και ιδιαίτερα στο Σουδάν.

Έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, τονίζοντας πως δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί ή βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης.

Όπως ανέφερε, μόνο στη Λιβύη βρίσκονται περίπου 500.000 Σουδανοί, ενώ στην Αίγυπτο περίπου 1,5 εκατομμύριο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διεθνής κοινότητα οφείλει να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης, διαφορετικά οι πιέσεις προς την Ευρώπη θα συνεχιστούν.

Παραδέχθηκε ότι υπάρχει αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι προς το παρόν δεν λαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις.

Αναφερόμενος στο ουκρανικό θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ο κ. Γεραπετρίτης το χαρακτήρισε «εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό», το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους για την ασφάλεια στη Μεσόγειο αλλά και για την οικονομική δραστηριότητα των νησιών.

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