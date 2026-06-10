Συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν σε… φόντο «Γαλάζιας Πατρίδας»

Η διαβόητη πρωτοβουλία της τουρκικής κυβέρνησης για νομική κατοχύρωση του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης του Έλληνα ΥΠΕΞ, Γιώργου Γεραπετρίτη, με το Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, στο περιθώριο της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης – SEECP στη Σόφια.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι «ως προς την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος και ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την επικείμενη συνάντηση με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο και την πραγματοποίηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό. Επίσης, συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας.

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