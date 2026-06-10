Μιχάλης Κατρίνης: «Συνομιλητής του ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα», αλλά και καρφιά για την τακτική της ΕΛΑΣ

Νόημα στη συνεδριακή απόφαση για επιδίωξη «προοδευτικής διακυβέρνησης» έδωσε ο Μιχάλης Κατρίνης, προσδιορίζοντας το πλαίσιο των ενεχόμενων συνεργασιών του ΠΑΣΟΚ μετεκλογικά, εξαιρώντας από αυτές τη ΝΔ βέβαια.

Μιλώντας στον Alpha Radio 98,9, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ συμπεριέλαβε στους πιθανούς συνομιλητές του Κινήματος και την ΕΛΑΣ, αλλά άφησε σαφείς αιχμές για την τακτική που ακολουθεί το κόμμα Τσίπρα σε αυτή τη φάση, ιδίως με κάποιες δηλώσεις στελεχών του.

«Θεωρώ ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα θα είναι συνομιλητής που συμφωνεί εάν καταθέσει και το πρόγραμμα του» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κατρίνης, αλλά χαρακτήρισε προβληματικό το γεγονός πως στενοί συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού δήλωσαν ότι δεν θεωρούν όμορο χώρο το ΠΑΣΟΚ. «Ο ίδιος ο κ. Τσίπρας κατά τις παρουσιάσεις του βιβλίου του έδινε την εντύπωση ότι επιδιώκει τη συνένωση δυνάμεων στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, με στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινού μετώπου απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. Ξαφνικά, όμως, φαίνεται να αλλάζει στρατηγική», υπενθύμισε με νόημα ο κ. Κατρίνης και αναρωτήθηκε με αιχμηρό τρόπο: «Αν ο κ. Τσίπρας δεν επιθυμεί να συζητήσει με το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορώ να φανταστώ με ποιους θεωρεί ότι θα μπορούσε να οικοδομήσει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Θα θέλει να συζητήσει με τον κ. Βαρουφάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια αντίφαση που χρειάζεται εξήγηση».

Ο βουλευτής Ηλείας και υπεύθυνος του ΚΤΕ Άμυνας του Κινήματος, ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αντίπαλο τη ΝΔ και δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας, τονίζοντας τα εξής: «Θα περιμένουμε, λοιπόν, να αποτυπωθεί η βούληση των πολιτών στις κάλπες και στη συνέχεια, με βάση το πρόγραμμά μας, θα απευθυνθούμε στις πολιτικές δυνάμεις που θεωρούμε ότι βρίσκονται πιο κοντά στις δικές μας θέσεις από ό,τι οι δεξιές και ακροδεξιές δυνάμεις που σήμερα κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν υπάρχει έδαφος για προγραμματικές συγκλίσεις και συνεργασίες».

@alpharadio989 «Θεωρώ ότι το κόμμα του κ Τσίπρα θα είναι συνομιλητής να δούμε που συμφωνούμε εφόσον καταθέσει και το πρόγραμμα του» δήλωσε στον Alpha Radio 98,9 και τους Τάκη Χατζή και Αθηναΐς Νέγκα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης που πάντως χαρακτήρισε προβληματικό το γεγονός ότι στενοί συνεργάτες του κ. Τσίπρα δήλωσαν ότι δεν θεωρούν όμορο χώρο το ΠΑΣΟΚ, όταν ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός κατά τις παρουσιάσεις του βιβλίου του φάνηκε να ήθελε να συγκροτηθεί ένα μέτωπο απέναντι στη ΝΔ. Ο κ. Κατρίνης επέμεινε πως το ΠΑΣΟΚ έχει αντίπαλο τη ΝΔ και δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας και ερωτηθείς σχετικά είπε «θα περιμένουμε να αποτυπωθούν τα εκλογικά αποτελέσματα και μετά θα απευθύνουμε κάλεσμα σε προοδευτικές δυνάμεις εγω δεν θεωρώ ότι δεν είμαστε όμοροι χώροι με τον κ. Τσίπρα» είπε και αναρωτήθηκε εάν η ΕΛΑΣ δεν θέλει να συζητήσει με το ΠΑΣΟΚ , τότε θα θέλει να συζητήσει με τον κ. Βαρουφάκη και την κ. Κωνσταντοπούλου; #milamegiaotizeis #alpha #alpharadio989 #alpharadio #news #radio #greeknews ♬ πρωτότυπος ήχος – Alpha Radio 98,9

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