ΝΔ: Ο Μητσοτάκης ανοίγει τα χαρτιά του στην Πολιτική Επιτροπή – Η εκλογή Κυρανάκη και η προεκλογική ετοιμασία

Σε θέση μάχης θα τεθεί από σήμερα το απόγευμα ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας. Η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, η οποία θα επικυρωθεί στη συνεδρίαση του οργάνου υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, σηματοδοτεί κάτι πολύ περισσότερο από μια εσωκομματική αλλαγή σκυτάλης.

Σηματοδοτεί την έναρξη της προεκλογικής προετοιμασίας της Πειραιώς, με ορίζοντα τις εθνικές κλογές του 2027 αλλά και με τον μηχανισμό σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο, ακόμα και για κάλπες το φθινόπωρο, παρά τη διακηρυγμένη θέση του Πρωθυπουργού ότι η χώρα θα ψηφίσει την άνοιξη του 2027.

Άλλωστε όλο και περισσότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δηλώνουν δημοσίως ότι οι εκλογές το φθινόπωρο δεν θα είναι πια πρόωρες εκλογές, θέση που πρώτος εξέφρασε εδώ και αρκετό διάστημα ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανοίξει την ομιλία του στα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής εξηγώντας τι σηματοδοτεί η επιλογή Κυρανάκη.

Ανανέωση και συνέχεια ταυτόχρονα, ένας νέος άνθρωπος αλλά και ένας δοκιμασμένος υπουργός, με βασικά χαρακτηριστικά τη δουλειά και την αποτελεσματικότητα, ιδιότητες που θα φανούν χρήσιμες και στα νέα του καθήκοντα.

Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας έκανε χθες όλη τη μέρα τηλεφωνήματα προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία συλλογής των αναγκαίων υπογραφών για την υποψηφιότητά του.

Σε αυτό το πλαίσιο συνομίλησε μεταξύ άλλων και με τον πρώην πρόεδρο της ΝΔ Βαγγέλη Μεϊμαράκη.

Η επιλογή Κυρανάκη συνιστά για τον κ. Μητσοτάκη ένα τριπλό μήνυμα: Ανανέωση, καθώς πρόκειται για στέλεχος της νέας γενιάς, «ζέσταμα» του κομματικού μηχανισμού, αλλά και μήνυμα ότι ένας δοκιμασμένος υπουργός πέφτει στη μάχη για την τρίτη τετραετία.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός θα σταθεί στο έργο της κυβέρνησης, σημειώνοντας πως δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε αυτονόητο, και θα καλέσει τα στελέχη να μην το αφήνουν να χάνεται στην καθημερινότητα.

Πρόκειται, όπως θα πει, για τομές που δεν έχει ξαναζήσει η Ελλάδα, τις οποίες όμως, ζώντας τες κανείς, μπορεί εύκολα να τις θεωρήσει δεδομένες.

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται επίσης να σταθεί στον πατριωτικό χαρακτήρα της παράταξης, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο και στους λεγόμενους «επαγγελματίες ανησυχούντες» φωτογραφίζοντας την πραγματικότητα τον Αντώνη Σαμαρά.

Παράλληλα θα περιγράψει το τρίγωνο των προτεραιοτήτων του νέου κυβερνητικού προγράμματος, το οποίο θα μετουσιωθεί σε συγκεκριμένες θέσεις και μέτρα, τις προεκλογικές δεσμεύσεις της ΝΔ για την επόμενη τετραετία.

Πρώτος άξονας η ευημερία, με εστίαση στη σύγκλιση με την Ευρώπη μέσω της αύξησης των εισοδημάτων, της μείωσης της ανεργίας και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Δεύτερος η ασφαλής και ισχυρή Ελλάδα, με αναβάθμιση της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας, γεωπολιτικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή και εσωτερική ασφάλεια. Τρίτος η θεσμική αναγέννηση, δηλαδή ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση του κράτους, στο πρότυπο του gov.gr, και η βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών.

Το πολιτικά κρισιμότερο σημείο της ομιλίας, ωστόσο, θα είναι η κήρυξη κομματικής εξόρμησης πριν από το καλοκαίρι, με ενεργοποίηση του μηχανισμού για μια τρίτη νίκη στις εθνικές εκλογές.

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εκτιμά πως αντίπαλος δεν είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά η αστάθεια, η αβεβαιότητα του σημερινού διεθνούς περιβάλλοντος και η ακυβερνησία, που θα καθιστούσαν τη χώρα αδύναμη, θέτοντας σε αμφισβήτηση όσα έχουν κατακτηθεί.

Σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, η ανάδειξη του κ. Κυρανάκη σε αυτή τη συγκυρία είναι επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, μια στοχευμένη κίνηση πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις κάλπες.

Ο νέος Γραμματέας προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης, έχει ανέβει σκαλί-σκαλί την κομματική ιεραρχία και διαθέτει ισχυρή δικτύωση στην ευρωπαϊκή κεντροδεξιά.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα, δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο και έχει πλέον ταυτιστεί με σημαντικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης.

Είναι, επιπλέον, άλλη μια κίνηση έμπρακτης στήριξης στη γενιά των τριαντάρηδων του κόμματος, όπως είχε γίνει και με την επιλογή του Παύλου Μαρινάκη το 2021 για την ίδια θέση.

Το πραγματικό στοίχημα για την Πειραιώς είναι η αναζωογόνηση της κομματικής βάσης και η επανενεργοποίηση πολιτών που παραμένουν συναισθηματικά κοντά στη ΝΔ αλλά παρακολουθούν από απόσταση.

Σε αυτό το πεδίο ο Κυρανάκης διαθέτει ένα κρίσιμο πλεονέκτημα, μπορεί να μιλήσει και στο κομματικό ακροατήριο και σε κοινά που το τελευταίο διάστημα έχουν αποστασιοποιηθεί ή έχουν κάνει σκέψεις να ψηφίσουν κι άλλα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Πάντως μετά την εκλογή του ο κ. Κυρανάκης δεν σκοπεύει να χάσει καθόλου χρόνο. Από την Πέμπτη το κέντρο βάρους μετατοπίζεται στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη πολιτική ακαδημία στελεχών, με παρουσίες που δείχνουν ότι το εγχείρημα αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα καθώς το παρόν θα δώσουν οι Άκης Σκέρτσος, Θανάσης Κοντογεώργης, Μάκης Βορίδης, Χρίστος Δήμας, Δημήτρης Καιρίδης, Νίκος Ρωμανός, Γιάννης Σμυρλής.

Ο κύκλος των ακαδημιών θα συνεχιστεί με τρεις ακόμη στάσεις, στο Αγρίνιο στις 18 Ιουνίου, στα Ιωάννινα στις 25 Ιουνίου και στη Λάρισα στις 2 Ιουλίου.

Επίσης από τη Δευτέρα μικτά κλιμάκια με υπουργούς, βουλευτές και γενικούς γραμματείς έχουν ξεκινήσει περιοδείες σε νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας.

Με τον εκλογικό ορίζοντα να πλησιάζει, η κομματική μηχανή μπαίνει σε ρυθμό συστηματικής δουλειάς, με προτεραιότητα τον περιορισμό των διαρροών εκεί όπου εμφανίζονται εντονότερες, δηλαδή στην περιφέρεια και μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο θα βρεθεί στη Ρόδο, ενώ μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα περιοδεύσει και σε γειτονιές της Αττικής.

Η εκλογή του κ. Κυρανάκη αναζωπυρώνει τα σενάρια για κάλπες το φθινόπωρο, αφού είτε οι εκλογές γίνουν πρόωρα είτε την άνοιξη του 2027, εκείνος θα οδηγήσει τον κομματικό μηχανισμό στη μάχη.

Κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι ο σχεδιασμός παραμένει σταθερός, πλήρης τετραετία, υλοποίηση των δεσμεύσεων και ολοκληρωμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030.

Σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, ωστόσο, γαλάζια στελέχη παραδέχονται ότι ένας μηχανισμός που τίθεται σε εκλογική ετοιμότητα τον Ιούνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όποτε χρειαστεί.

Η Πειραιώς ετοιμάζεται για το 2027. Αλλά από σήμερα ετοιμάζεται έτσι, ώστε να μην αιφνιδιαστεί ούτε από ένα φθινόπωρο με κάλπες.

Προς το παρόν, η επίσημη γραμμή και η πραγματική προετοιμασία απλώς συμβαδίζουν.

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