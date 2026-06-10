Επιμένει για εκλογές το 2027 ο Μητσοτάκης – Και με την Ευρώπη, και με τις ΗΠΑ η Ελλάδα

Αν παραφράσει κάποιος την ιστορική φράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή – «Ανήκομεν εις την Δύσιν» – περίπου ως «ανήκουμε στην Ευρώπη, αλλά η Αμερική είναι φίλη μας», έχει grosso modo το κεντρικό νόημα της συζήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Κριστιάν Αμανπούρ σε εκδήλωση του Economist.

Αν και στην κουβέντα, που διηύθυνε η Τζόαν Χόι, στέλεχος του Economist Intelligence Unit, δεν υπήρξαν κάποιες ιδιαίτερες εκπλήξεις, ο πρωθυπουργός κατέστησε απολύτως σαφές ότι η Αθήνα είναι σταθερά ευθυγραμμισμένη με την Ουάσινγκτον – παρά τα πολλά καμώματα του Ντόναλντ Τραμπ, από τους δασμούς μέχρι τις απειλές για προσάρτηση της Γροιλανδίας και τον μονομερή πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, τα οποία έχουν προκαλέσει έντονη δυσφορία σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και οικονομικό πόνο σε ολόκληρη την ΕΕ.

«Ως Ελλάδα να είμαστε ξεκάθαροι οτι είμαστε αφοσιωμένο μέλος της ΕΕ, αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τις ΗΠΑ που σκοπεύουμε να τιμήσουμε όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Η σχέση μας αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα είναι πόλος σταθερότητας στην περιοχή» ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του λόγου του πρωθυπουργού, ο οποίος υπογράμμισε τον κυριαρχικό ρόλο της Ουάσινγκτον στον τομέα της ενέργειας, προσθέτοντας, μάλιστα, ότι «λόγω γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας, οι ΗΠΑ μπορούν να εξάγουν LNG στην Ευρώπη και χαίρομαι που μπορούμε να αγοράσουμε από εκεί και να προμηθεύσουμε στους γείτονες μας. Θέλουμε να είμαστε ένας παίκτης στις εξελίξεις».

Από τα παραπάνω είναι εύκολο να συναχθεί το συμπέρασμα ότι το καλό rapport που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της διοίκησης Τραμπ – ειδικά μετά την άφιξη της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ – αποτελεί πολύτιμη επένδυση για την Αθήνα, πολλώ δε μάλλον, από τη στιγμή που αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί δραστηριοποιούνται στη χώρα, στο πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας για την εξόρυξη υδρογονανθράκων. Και ως εκ τούτου, ο πρωθυπουργός δεν έχασε την ευκαιρία να υπογραμμίσει αυτή την καλή σχέση μεταξύ των δύο χωρών.

Στο ίδιο πλαίσιο εξήρε τη συμφωνία «3+1» (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ), υποστηρίζοντας ότι στόχος της χώρας (και κατ’ επέκταση της πολιτικής της κυβέρνησης) είναι «να βρούμε τρόπους ευθυγράμμισης με τις ΗΠΑ», τάχθηκε – όπως κάνει εξαρχής – υπέρ της αύξησης των αμυντικών δαπανών, τόσο στο πλαίσιο των απαιτήσεων/υποχρεώσεων προς ΗΠΑ/ΝΑΤΟ, όσο και στην κατεύθυνση της στρατηγικής ανεξαρτησίας της Ευρώπης και επανέλαβε ότι στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία η Ελλάδα είναι «με τη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Εκλογικά διλήμματα

Από εκεί και πέρα, και παρότι ευχαρίστησε την συντονίστρια της συζήτησης που δεν τον ρώτησε πότε θα γίνουν οι εκλογές, ο Κ. Μητσοτάκης έσπευσε να επαναλάβει ότι κάλπες θα στηθούν το 2027 και ουσιαστικά έδωσε το περίγραμμα του εκλογικού διλήμματος που θέτει εδώ και καιρό η κυβέρνηση (σταθερότητα ή αβεβαιότητα), δίνοντας έμφαση στην οικονομία. Άλλωστε, από την αρχή των τοποθετήσεών του υπογράμμισε ότι «θεωρούμε ότι η θέση μας στον κόσμο προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ισχύ της οικονομίας μας και την ικανότητά μας να κάνουμε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις».

«Στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια που έχουμε οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια παραμένουν στέρεα ώστε να οδηγηθούμε σε μακροοικονομική σταθερότητα. Είναι αδιαπραγμάτευτο για μένα, ώστε να υλοποιήσουμε τις πολιτικές μας. Η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα. Έτσι μπορούμε να μειώνουμε φόρους, να στηρίζουμε εισοδήματα ευάλωτων και οικογενειών. Στις επόμενες εκλογές το στοίχημα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές» τόνισε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι «πλέον δεν είμαστε το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης όπως πριν 10 χρόνια. Αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία μας».

Κάπου εδώ να σημειωθεί ότι ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο χρόνο των εκλογών και σε εκδήλωση για τα 6α «γενέθλια» του gov.gr, όπου είπε ότι «κοιτάζοντας και προς το 2027, και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη ΝΔ για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών, θα προέτασσα και πάλι την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες».

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