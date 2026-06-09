Επιμένει στο «όχι» στον Τσίπρα ο Σακελλαρίδης – «Το θέμα είναι τι πραγματικά λέμε»

Επαναλαμβάνει την άρνηση συμπόρευσής του με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, απαντώντας με αυτό τον τρόπο στα σενάρια που τον θέλουν να εντάσσεται στο νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

Με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαντά στο ερώτημα «Γιατί δεν πάτε με τον Τσίπρα;», ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει τη θέση της Νέας Αριστεράς, υποστηρίζοντας πως «θέλουμε μια Αριστερά που να πιστεύει αυτό που λέει και να λέει αυτό που πιστεύει».

Επιπλέον, σχολιάζοντας την άποψη ότι οι δυνάμεις της Αριστεράς εκφράζουν περίπου τις ίδιες θέσεις, λέει ότι οι πολιτικές ταμπέλες δεν αρκούν από μόνες τους για να καθορίσουν την πολιτική ταυτότητα ενός χώρου.

«Πολλοί επικαλούνται την Αριστερά στην ταμπέλα. Το θέμα είναι τι πραγματικά λέμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές για τη συνέπεια λόγων και πράξεων στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

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