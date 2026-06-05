Σακελλαρίδης: «Επανεκκινούμε ως κόμμα» – Οι εκλογές, οι συνεργασίες και η κριτική σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ

Τη βεβαιότητα ότι η Νέα Αριστερά θα συμμετάσχει στις επόμενες εθνικές εκλογές εξέφρασε ο επικεφαλής της, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8. Στην ερώτηση αν το κόμμα θα δώσει το «παρών» στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, απάντησε: «Ναι, είναι η απάντηση».

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, έκανε λόγο για μια εβδομάδα που σηματοδότησε τη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για «μια προειλημμένη απόφαση που είχαν πάρει τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς που αποχώρησαν». Όπως ανέφερε, «θεωρώ ότι επειδή ακριβώς ήταν προειλημμένη απόφαση, θα έπρεπε κατά την άποψή μου να έχει γίνει νωρίτερα, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή μια μακροπρόθεσμη παραλυτική διαδικασία».

«Νομίζω ότι θρυαλλίδα των εξελίξεων ήταν η ίδρυση του κόμματος του κ. Τσίπρα, το οποίο στην ουσία σηματοδότησε και την κίνηση αυτή των κοινοβουλευτικών στελεχών της Νέας Αριστεράς. Από κει και πέρα, προφανώς εμείς συνεχίζουμε και πορευόμαστε», συμπλήρωσε.

Στη Νέα Αριστερά παραμένουν σήμερα τέσσερις βουλευτές με ενεργή παρουσία στο Κοινοβούλιο, επισήμανε.

Η επόμενη μέρα στην Αριστερά

Ο κ. Σακελλαρίδης υπογράμμισε ότι το κόμμα συνεχίζει τη λειτουργία του και επιδιώκει να αποκτήσει σαφέστερη πολιτική φυσιογνωμία.

«Εμείς ως Νέα Αριστερά, συνεχίζουμε και υπάρχουμε ως κόμμα. Επανεκκινούμε θα μπορούσα να πω και επανεκκινούμε σε μια κατεύθυνση, να συγκροτηθεί επιτέλους μια πολιτική ταυτότητα διακριτή αυτού του κόμματος, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω αντανακλάται και στα ρευστοποιημένα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Αριστεράς. Εμείς θεωρούμε ότι ακόμα και τώρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της συνολικότερης ρευστοποίησης, σε αυτό το πλαίσιο του κατακερματισμού που υπάρχει στην Αριστερά, τα τελευταία χρόνια, ότι έστω και μέσα από αυτή τη δυσκολία είναι σημαντικό να χτυπήσει μια ηχηρή καμπάνα και όλες οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μπορούν να συμφωνήσουν σε μια σειρά προγραμματικών θέσεων να κάτσουν στο τραπέζι, να υπάρχει διάλογος, να υπάρχει κοινή δράση και γιατί όχι, όσες πολιτικές δυνάμεις μπορούν να έχουν μία κοινή πολιτική τοποθέτηση στις εκλογές».

Αναφερόμενος στη θέση της Νέας Αριστεράς στον πολιτικό χάρτη, σημείωσε ότι «αυτό που εγώ θεωρώ ότι συνέβαινε τόσο καιρό ήταν ότι η Νέα Αριστερά θεωρούνταν ένα κόμμα τράνζιτ με ημερομηνία λήξης στην πραγματικότητα, ενώ στην πραγματικότητα είχε τη δική της προστιθέμενη πολιτική αξία μέσα στο πολιτικό σύστημα και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κενό στον χώρο της Αριστεράς, το οποίο δεν έχει καλυφθεί ακόμα και μετά τη συγκρότηση του κόμματος του κ. Τσίπρα, της ΕΛΑΣ».

Σε ό,τι αφορά πιθανές συνεργασίες, εξήγησε ότι η Νέα Αριστερά προτάσσει τον προγραμματικό διάλογο γύρω από ζητήματα όπως η ενεργειακή κρίση, το κόστος της ενέργειας και η στεγαστική κρίση, καλώντας τις δυνάμεις της Αριστεράς να τοποθετηθούν επί συγκεκριμένων προτάσεων.

«Προφανώς είναι οι δυνάμεις οι οποίες έχουν αναφορά στην Αριστερά. Μπορεί να είναι το ΜέΡΑ25, μπορεί να είναι ο χώρος της οικολογίας, μπορεί να είναι κομμάτια και μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε.

Σακελλαρίδης για Τσίπρα: Δεν αρκεί μόνο να παίζεις με τους συμβολισμούς της Αριστεράς

Κληθείς να σχολιάσει παλαιότερη τοποθέτησή του για την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με την οποία «το δεξί φλας δεν θα αργήσει να φανεί», δήλωσε: «Αυτή είναι η εκτίμηση την οποία έχουμε και γι’ αυτό άλλωστε έχουμε οριοθετηθεί και απέναντι από το κόμμα του κ. Τσίπρα. Γιατί δεν αρκεί μόνο να παίζεις με τους συμβολισμούς της Αριστεράς και να δηλώνεις την ταμπέλα Αριστερά. Αυτό εξαρτάται και από τις πολιτικές θέσεις στα κρίσιμα ζητήματα που παίρνεις».

Για το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας με το κόμμα του κ. Τσίπρα, εφόσον αυτό αναδειχθεί σε βασικό πόλο της Κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, παρέπεμψε σε δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, κ. Κουφονικολάκου: «Είπε και η ίδια ότι δεν την ενδιαφέρουν πολιτικές συνεργασίες με άλλα κόμματα. Γιατί ήταν όντως κάτι το οποίο εκείνη την ώρα που το ακούγαμε μού έκανε και εμένα εντύπωση ότι, δεν επιθυμούν πολιτικές συνεργασίες και δεν βλέπουν και όμορους χώρους γύρω τους. (…) Αυτό δείχνει ότι είναι πολιτική γραμμή, δεν ήταν ένα γλωσσικό ολίσθημα».

Μιλώντας για την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα σε νέο πολιτικό ρόλο, ο κ. Σακελλαρίδης είπε ότι δεν περίμενε «ότι θα γίνει και τόσο νωρίς».

«Θεωρώ ότι είναι και από τα λάθη και ενδεχομένως για αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα είναι και ανασταλτικός παράγοντας έτσι ώστε να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική πολιτική δύναμη απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη που την έχουμε ανάγκη όλοι μας. Και νομίζω ότι εκεί ακριβώς είναι που χωλαίνει, ότι στην πραγματικότητα ξαναφτιάχνει το μοντέλο ΣΥΡΙΖΑ του 2023 σε πιο προσωποπαγή μορφή», πρόσθεσε.

«Σε πολύ δύσκολη και αμήχανη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ»

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει του κρίσιμου τριημέρου αποφάσεων, υποστήριξε: «Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει δομικά όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως δεν είναι, και δεν το λέω επικοινωνιακά, το λέω απολύτως κυριολεκτικά, δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα στο οποίο υπήρχα, ούτε σε επίπεδο προσώπων, ακόμη ακόμη ούτε σε επίπεδο αξιών, ούτε σε επίπεδο πολιτικής κατεύθυνσης. Επομένως, δυσκολεύομαι να σας πω αυτή τη στιγμή τι πιστεύω εγώ ότι θα έπρεπε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, με δεδομένο ότι δεν είναι το ίδιο κόμμα στο οποίο ήμουν εγώ τότε, πριν από χρόνια. Στη σημερινή συνθήκη και με τις επιλογές που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, στην πραγματικότητα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη και αμήχανη θέση».

«Εγώ βλέπω τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που προς τιμήν τους βγαίνουν στα κανάλια ακόμη αυτές τις μέρες, να δυσκολεύονται τόσο πολύ να απαντήσουν, που νομίζω γεννάται έτσι και μία αμηχανία στους τηλεθεατές, σε όλους εμάς που βλέπουμε το μπλοκάρισμα που υπάρχει σε σχέση και με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Νομίζω πάντως ότι ο κ. Τσίπρας προσπαθεί και το κόμμα του, η ΕΛΑΣ, έχει τις δικές του οριοθετήσεις. Δεν ήταν μόνο αυτό που είπε η κυρία Κουφονικολάου στον κ. Τάκη που λέγαμε πριν, αλλά και με έναν δημόσιο τρόπο έχει εκφραστεί ενάντια στις συνεργασίες, στην ανάγκη να παραιτηθούν οι βουλευτές από τις κοινοβουλευτικές τους έδρες και με έναν τρόπο ότι στην πραγματικότητα δεν θέλει να έχει καμία σχέση με το παλιό πολιτικό προσωπικό. Το παράδοξο, το οξύμωρο αυτού του αυτής της συνθήκης είναι ότι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας αποτελεί στην πραγματικότητα το βασικό υποκείμενο αυτού του πολιτικού καθεστώτος, του παλιού».

Σε ερώτηση για το αν θα μπορούσε να υπάρξει κοινή πορεία με τον Παύλο Πολάκη, απάντησε: «Νομίζω με τον κ. Πολάκη θα ήταν πολύ δύσκολο να κάτσει η Νέα Αριστερά στο ίδιο τραπέζι για λόγους, ενδεχομένως, ίσως λιγότερο πολιτικούς, ίσως λίγο περισσότερο αξιακούς και λόγους που έχουν να κάνουν και με τους συμβολισμούς της πολιτικής συμπεριφοράς. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια. (…)».

«Για να ξεμπλοκάρουμε από υποθετικά σενάρια, για να μη σας λέω τι θα γίνει αν θα είναι ο Παππάς, ο Πολάκης ή αν δεν είναι ο ένας, ο άλλος, να σας πω μια γενική αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά, απευθυνόμαστε σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους, είτε αυτοί είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, (…) κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της Αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η Αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κ. Τσίπρα και στο τσαλαβούτημα στα θολά νερά. Δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουμε να συμπορευτούμε, γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω πού μπαίνει και το όριο. Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάσει των προγραμμάτων και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει το μονοπώλιο αυτής της απεύθυνσης. Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς χώρους πριν, όπου προφανώς πρέπει να είναι μια ειλικρινής διαδικασία, γιατί έχουμε φτάσει όλοι σε ένα τέλμα και το κρίσιμο είναι να υπάρχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της Αριστεράς στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο», πρόσθεσε.

Τέλος, σχολιάζοντας την περίπτωση του κ. Νυφούδη, ο οποίος σήμερα είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ παρά τις παλαιότερες επικριτικές αναρτήσεις του για τον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε: «Περί ορέξεως κολοκυθόπιτα. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε δικαίωμα να αλλάζουμε απόψεις για κάποιους ανθρώπους. Αυτό να το αναγνωρίσουμε σε όλους και σε όλες. Από εκεί και πέρα, το ερώτημα είναι ποιος έχει αλλάξει; Ο κ. Νυφούδης έχει αλλάξει; Ο κ. Τσίπρας, έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια; Και τέλος πάντων, ιδιαίτερα όταν κάνεις τέτοιες οβιδιακές μεταμορφώσεις, το κρίσιμο είναι ποιος είσαι στην πραγματικότητα. Αυτός που ήσουν κάποτε ή αυτός που είσαι σήμερα. Τι συμβολίζει όλο αυτό; Χάσαμε την μπάλα, με την μεταγραφολογία σε όλα τα επίπεδα. Νιώθω πραγματικά ότι είναι καλοκαίρι και παρακολουθώ μεταγραφολογία για το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Είναι μια τέτοια κατάσταση».

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