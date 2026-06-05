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05.06.2026 17:46

«Καρφιά» Δούκα στο ΠΣ ΠΑΣΟΚ: Δηλώνει ότι παραμένει πιστός στις αποφάσεις του συνεδρίου, «άλλοι δεν σέβονται την αυτόνομη πορεία»

05.06.2026 17:46
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Σε πεδίο εσωκομματικών μηνυμάτων και υπαινιγμών εξελίχθηκε η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ την Παρασκευή, υπό την πίεση των τελευταίων δημοσκοπήσεων που ρίχνουν το Κίνημα στην 3η θέση, μετά την εμφάνιση των νέων κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιχειρεί να κλείσει τα σενάρια συνεργασιών.

Την ίδια ώρα ο Χάρης Δούκας, μετά την τοποθέτησή του υπέρ του διαλόγου για προοδευτικές συνεργασίες, άφησε αχιμές στη συνεδρίαση προς την ηγεσία, αλλά και προς την Άννα Διαμαντοπούλου.

Ο δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι παραμένει πιστός στις αποφάσεις του συνεδρίου, προσθέτοντας πως «δεν φοβηθήκαμε ποτέ τον διάλογο». «Εγώ σέβομαι την αυτόνομη πορεία του κόμματος, άλλα στελέχη δεν τη σέβονται».

Ενδεικτικός του κλίματος ήταν και ο διάλογος που είχε με την Άννα Διαμαντοπούλου. «Χαίρομαι που λες ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε πριν ούτε μετά», φέρεται να της είπε ο Χ. Δούκας, με την κα. Διαμαντοπούλου να απαντά: «Μα εγώ δεν είπα ότι θα συνεργαστούμε».

Παράλληλα, όμως, μίλησε για «δολοφονία χαρακτήρα» που, όπως είπε, του κάνει η Νέα Δημοκρατία, ωστόσο φέρεται να κοίταζε και προς την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σημειώνεται ότι ο Χάρης Δούκας δεν συμπεριλήφθηκε στη σκιώδη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

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