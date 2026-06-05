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05.06.2026 12:00

Φαραντούρης: Ποια σοβαρά προβλήματα εντοπίζει η Κομισιόν για Ελλάδα και οι λύσεις στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ 

05.06.2026 12:00
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Για την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα που δημοσιεύθηκε χθες, τοποθετήθηκε με δηλώσεις του απ’ τις Βρυξέλλες ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης.

«Η Έκθεση της Κομισιόν ΔΕΝ είναι για πανηγυρισμούς» σημειώνει ο έλληνας ευρωβουλευτής. Όπως τονίζει, ακόμη και η φίλα προκείμενη στην κυβέρνηση Κομισιόν στην Έκθεσή της εντοπίζει πέντε μεγάλα μέτωπα, στρεβλώσεις και ανισορροπίες για την Ελλάδα, για τα οποία το ΠΑΣΟΚ έχει έτοιμες απαντήσεις:

Πρώτο μέτωπο, δημοσιονομικά ζητήματα και οικονομία.

Δεύτερο, η ανάγκη μεταρρύθμισης του κράτους.

Τρίτο, η ανάγκη απλοποίησης της γραφειοκρατίας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Τέταρτο, οι συρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας και το ενεργειακό κόστος.

Πέμπτο, τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα – απασχόληση, παιδεία, υγεία και στέγαση.

«Και στα πέντε αυτά πεδία, διαπιστώνει μαύρες τρύπες και ανισότητες, όπως:

  • Καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης.
  • Γραφειοκρατικές στρεβλώσεις στη δημόσια διοίκηση.
  • Απουσία χωροταξικού σχεδιασμού.
  • Υψηλές τιμές ενέργειας, στρεβλώσεις και ενεργειακή φτώχεια.
  • Μη ποιοτικές και χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
  • Χαμηλό επίπεδο δημόσιας υγείας και εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, έλλειψη υγειονομικής κάλυψης στην περιφέρεια και τα νησιά. Ή επίσης ότι το 70% των παιδιών είναι εκτός παιδικών σταθμών.
  • Υψηλά ενοίκια και έλλειψη κατοικιών», σημειώνει ο Νικόλας Φαραντούρης.

Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

Όπως τονίζει στις δηλώσεις του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, «το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ απαντά άμεσα και συγκεκριμένα σε όλα αυτά. Προτείνει ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του κράτους με το σχέδιο “Αναστάσης Πεπονής”, ενίσχυση του ΕΣΥ με οκτώ στοχευμένες παρεμβάσεις. Προβλέπει δώδεκα προτάσεις για την παιδεία, την κοινωνική στέγαση και μέτρα για την αύξηση της απασχόλησης γυναικών και νέων.

Ταυτόχρονα, έχει λύσεις για φθηνότερο ρεύμα, για τα κόκκινα δάνεια και για την επιτάχυνση και ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης».

Και καταλήγει:

«Το ΠΑΣΟΚ δεν μένει σε γενικότητες. Έχει έτοιμες, κοστολογημένες λύσεις στα προβλήματα που θέτει ακόμη και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι έτοιμο να τις εφαρμόσει με το κυβερνητικό του πρόγραμμα».

Δείτε τις δηλώσεις Φαραντούρη για την Έκθεση της Επιτροπής:

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 12:38
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