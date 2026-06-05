Έρχεται ανασχηματισμός την επόμενη εβδομάδα – Τι σηματοδοτεί η ανάδειξη Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της ΝΔ

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι το πρόσωπο στο οποίο κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας κλείνοντας έναν προβληματισμό που κρατούσε εβδομάδες.

Ο πρωθυπουργός θα εισηγηθεί τον νυν αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών στη συνεδρίαση της νέας Πολιτικής Επιτροπής, που έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 16:00, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή του νέου γραμματέα. Η θέση είχε μείνει κενή από τον Απρίλιο, όταν παραιτήθηκε ο Κώστας Σκρέκας με αφορμή τη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και έκτοτε χρέη γραμματέα εκτελούσε ο Στέλιος Κονταδάκης, ο οποίος παραμένει στο Οργανωτικό.

Κυβερνητικές πηγές περιγράφουν την επιλογή ως κάτι παραπάνω από μια τυπική εσωκομματική αλλαγή σκυτάλης. Πρόκειται, λένε, για μια στοχευμένη κίνηση πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές, με καθαρό πολιτικό αποτύπωμα. Ο κ. Μητσοτάκης φέρεται να αποφάσισε νωρίς ότι, ειδικά ενόψει μιας απαιτητικής εκλογικής μάχης, στη θέση του γραμματέα πρέπει να βρίσκεται μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, απορρίπτοντας τα σενάρια για εξωκοινοβουλευτικό στέλεχος. Προκρίθηκε τελικά ένα πρόσωπο της νεότερης γενιάς με το οποίο ο πρωθυπουργός έχει συνεργαστεί στενά και στο παρελθόν.

Στο Μέγαρο Μαξίμου τονίζουν ότι ο κ. Κυρανάκης προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης και γνωρίζει όσο λίγοι το αυθεντικό DNA των ψηφοφόρων του κόμματος. Από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και την ΟΝΝΕΔ έως τη Νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της οποίας εξελέγη δύο φορές πρόεδρος, διαθέτει διαδρομή, εσωκομματική νομιμοποίηση και διεθνή δικτύωση στους κόλπους της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς. Οι ίδιες πηγές θυμίζουν ότι ως αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ το 2019 βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την τότε κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου, χτίζοντας αντοχές σε συνθήκες έντονης πίεσης.

Για τον 39χρονο αναπληρωτή υπουργό πρόκειται για τη δεύτερη σημαντική αναβάθμιση μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο. Στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το όνομά του συνδέθηκε με την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου ύστερα από τριάντα χρόνια κωλυσιεργίας, με την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Στη συνέχεια, μετά τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη, ανέλαβε τον Μάρτιο του 2025 έναν από τους πιο δύσκολους φακέλους, με αιχμή την αναβάθμιση της ασφάλειας του σιδηροδρόμου. Στο διάστημα αυτό προστέθηκαν επιπλέον δικλείδες ασφάλειας, προχώρησε το έργο της τηλεδιοίκησης που αναμένεται έτοιμο εντός του καλοκαιριού, υλοποιήθηκε η συμφωνία για την προμήθεια νέων συρμών και τα τρένα φέρουν πλέον ηλεκτρονικό πομποδέκτη που εκπέμπει τη θέση τους με ακρίβεια. Ασχολήθηκε επίσης με την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, τη λειτουργία του μετρό τα Σάββατα, εισηγήθηκε τον νέο ΚΟΚ και διαμόρφωσε αυστηρότερο πλαίσιο για τα πατίνια.

Καθοριστικό στοιχείο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, είναι και η μακρά προσωπική σχέση εμπιστοσύνης με τον πρωθυπουργό, καθώς ο κ. Κυρανάκης βρισκόταν στην ομάδα του κ. Μητσοτάκη ήδη από την εκστρατεία διεκδίκησης της προεδρίας της ΝΔ το 2015 και 2016. Η επιλογή του παρουσιάζεται ως έμπρακτη στήριξη στη γενιά των τριαντάρηδων του κόμματος που συνδυάζουν εμπειρία και ένσημα, στο πνεύμα της τοποθέτησης του Παύλου Μαρινάκη στη θέση του γραμματέα το 2021.

Όσοι διαβάζουν πίσω από την κίνηση επιμένουν ότι το πραγματικό στοίχημα δεν είναι η διαχείριση του μηχανισμού, που θεωρείται αυτονόητη, αλλά η αναζωογόνηση της κομματικής βάσης και η επανενεργοποίηση πολιτών που παραμένουν συναισθηματικά κοντά στη ΝΔ, έχουν όμως αποστασιοποιηθεί από την ενεργό συμμετοχή. Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι ο νέος γραμματέας μπορεί να απευθυνθεί ταυτόχρονα σε κομματικό ακροατήριο και σε νεότερα κοινά που τα παραδοσιακά κόμματα δυσκολεύονται να προσεγγίσουν, με ζητούμενο μια πιο εξωστρεφής και σύγχρονη εικόνα του κόμματος. Δίπλα του θα έχει έμπειρα στελέχη, όπως τον σύμβουλο του πρωθυπουργού για τα κομματικά Θανάση Νέζη, τον γενικό διευθυντή Γιάννη Σμυρλή και τον γραμματέα Οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη, ενώ το κόμμα ξεκινά περιοδείες ήδη από τη Δευτέρα με μικτά κλιμάκια και πρώτο σταθμό τις Σέρρες.

Η μετακίνηση Κυρανάκη ανοίγει αυτομάτως τη συζήτηση για τον ανασχηματισμό. Κυβερνητικές πηγές προσδιορίζουν τις αλλαγές για την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη ή την Παρασκευή, μετά την εκλογή του νέου γραμματέα στη συνεδρίαση της Τετάρτης. Πέρα από τον αντικαταστάτη του στο υπουργείο Μεταφορών η κυβέρνηση καλείται να ορίσει διάδοχο του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ θεωρείται δεδομένη η επιστροφή του Τάσου Χατζηβασιλείου σε θέση υφυπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ, καθώς η εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ τελείωσε μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης. Οι ίδιες πηγές επιμένουν ότι οι παρεμβάσεις θα είναι περιορισμένες και δεν θα λάβουν τον χαρακτήρα ευρύτερου ανασχηματισμού σε κομβικά υπουργεία, με τις τελικές επιλογές για τα πρόσωπα να μην έχουν ακόμη κλειδώσει.

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