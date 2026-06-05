Δημοσκόπηση Prorata: Στο 24% η ΝΔ – Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, τρίτη η Καρυστιανού

Την εικόνα που έχουν καταγράψει οι περισσότερες εκ των δημοσκοπήσεων του τελευταίου διαστήματος επιβεβαιώνει η δημοσκόπηση της Prorata για την Εφημερίδα των Συντακτών που δίνει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερη την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Στην τρίτη θέση στην πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης βρίσκεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται στην τέταρτη θέση σε μικρή απόσταση από την πέμπτη και την Ελληνική Λύση.

Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24%, η ΕΛΑΣ 14,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,5%, το ΠΑΣΟΚ 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, το ΚΚΕ 6%, η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής 3,5%, το ΜεΡΑ25 3%, οι Δημοκράτες και η Νέα Αριστερά 1%, η Νίκη 0,5%. Άλλα κόμματα επέλεξε το 2,5% των ερωτηθέντων και «δεν έχω αποφασίσει» δήλωσε το 12,5%.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα της Prorata ρωτήθηκαν και ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για πρωθυπουργό, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι ξανά πρώτος με ποσοστό 26%.

Δεύτερος ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16% και έπονται Κυριάκος Βελόπουλος με 7%, Μαρία Καρυστιανού με 6%, Νίκος Ανδρουλάκης με 6%, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Δημήτρης Κουτσούμπας με 3%, Γιάνης Βαρουφάκης, Γαβριήλ Σακελλαρίδης και Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2% ενώ Σωκράτης Φάμελλος, Δημήτρης Νατσιός και Στέφανος Κασσελάκης συγκεντρώνουν 1%.

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