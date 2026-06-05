Δημοσκόπηση Prorata: Στο 24% η ΝΔ – Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, τρίτη η Καρυστιανού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την εικόνα που έχουν καταγράψει οι περισσότερες εκ των δημοσκοπήσεων του τελευταίου διαστήματος επιβεβαιώνει η δημοσκόπηση της Prorata για την Εφημερίδα των Συντακτών που δίνει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερη την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Στην τρίτη θέση στην πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης βρίσκεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται στην τέταρτη θέση σε μικρή απόσταση από την πέμπτη και την Ελληνική Λύση.
Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24%, η ΕΛΑΣ 14,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,5%, το ΠΑΣΟΚ 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, το ΚΚΕ 6%, η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής 3,5%, το ΜεΡΑ25 3%, οι Δημοκράτες και η Νέα Αριστερά 1%, η Νίκη 0,5%. Άλλα κόμματα επέλεξε το 2,5% των ερωτηθέντων και «δεν έχω αποφασίσει» δήλωσε το 12,5%.
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα της Prorata ρωτήθηκαν και ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για πρωθυπουργό, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι ξανά πρώτος με ποσοστό 26%.
Δεύτερος ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16% και έπονται Κυριάκος Βελόπουλος με 7%, Μαρία Καρυστιανού με 6%, Νίκος Ανδρουλάκης με 6%, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Δημήτρης Κουτσούμπας με 3%, Γιάνης Βαρουφάκης, Γαβριήλ Σακελλαρίδης και Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2% ενώ Σωκράτης Φάμελλος, Δημήτρης Νατσιός και Στέφανος Κασσελάκης συγκεντρώνουν 1%.
Διαβάστε επίσης
Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο πρωθυπουργός για Γραμματέα της ΝΔ – Την Τετάρτη η εκλογή
Κυβερνητική αγωνία για νέο χτύπημα από Σαμαρά – Έτοιμος για το κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός
Ανδρουλάκης από Νέα Ιωνία: Τσίπρας και Μητσοτάκης κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία, είναι αρκετά 12 χρόνια πισωγυρίσματος
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.