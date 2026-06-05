Κυβερνητική αγωνία για νέο χτύπημα από Σαμαρά – Έτοιμος για το κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός 

Από την Κρήτη, την πατρίδα του πρωθυπουργού, ο Αντώνης Σαμαράς αναμένεται σήμερα το βράδυ να ανοίξει τα χαρτιά του σχετικά με τις προθέσεις του για τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα, αν και όπως λέγεται, ήδη στο νησί υπάρχει έτοιμο το ψηφοδέλτιο του νέου κόμματος.

Ο πρώην πρωθυπουργός θα πάρει μέρος στον πρώτο κύκλο συζητήσεων του φορέα «Νόημα – Κρήτη», με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να επιτεθεί εναντίον της κυβέρνησης τόσο για τα εθνικά, όσο και την τακτική των ήρεμων νερών που ασπάζεται το Μέγαρο Μαξίμου και η οποία, όπως θα πει, οδηγεί στην θεσμοθέτηση της Γαλάζιας Πατρίδας. Παράλληλα, θα αναφερθεί στο θέμα των υποκλοπών, στην οικονομία, την ακρίβεια, την ιδεολογική στροφή της Ν.Δ. προς το κέντρο, το μεταναστευτικό, αλλά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως σημειώνουν, πάντως, στελέχη που βρίσκονται κοντά στον πρώην πρωθυπουργό, ο Αντώνης Σαμαράς είναι έτοιμος σε όλα τα επίπεδα και γι΄ αυτό όποτε και να χρειαστεί θα μπορεί να εξαγγείλει το κόμμα του.

Όλα αυτά είναι, άλλωστε, γνωστά στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο εκτιμά ότι η διαρροή ψήφων προς τον νέο πολιτικό φορέα μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην ΝΔ. Ακόμα και ένα 3% να φύγει προς τον Αντώνη Σαμαρά, θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στο κυβερνών κόμμα.

Με βάση αυτή την ανάγνωση, ο Μάκης Βορίδης σε συνέντευξή του άφησε αιχμές εναντίον του Αντώνη Σαμαρά, μιλώντας για «βολονταριστικά κόμματα που δεν έχουν αντιστοίχιση στην κοινωνία». «Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει τα 12 ν.μ. στο Ιόνιο, με τις συμβάσεις των υδρογονανθράκων εκεί που βρίσκεται το ψευδοτουρκολιβικό μνημόνιο. Έχει κάνει την ΑΟΖ την Αίγυπτο, έχει το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα των τελευταίων δεκαετιών με Rafale και Βelhara, έχει ενοποιήσει τον αμυντικό χώρο με την Κύπρο στην πράξη ,κάτι το οποίο δεν έχει γίνει μεταπολιτευτικά… Και θα κάνουμε κριτική σε αυτή την κυβέρνηση ότι περίπου είναι ενδοτική στην εξωτερική πολιτική;» δήλωσε ο κ. Βορίδης.

Κατηγόρησε ακόμα τον πρώην πρωθυπουργό ότι προτάσσει τα προσωπικά του θέματα για να χτυπήσει την κυβέρνηση .«Το “θέλω”, ο βολονταρισμός, το θέλω να κάνω αυτό γιατί “κάτι δεν έχω βρει κάτι” ή “δεν συνεννοηθήκαμε” δεν είναι αρκετό για να κάνεις κόμμα» τόνισε, εκτιμώντας ότι εάν ο Αντώνης Σαμαράς προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, το πρόβλημα θα είναι κυρίως στα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Ν.Δ..

Την ίδια ώρα, ωστόσο, άλλα στελέχη εισηγούνται στο Μέγαρο Μαξίμου να ακολουθήσει μία πιο ήπια γραμμή απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, προκειμένου έστω και την τελευταία στιγμή να τον πείσουν να αλλάξει την απόφασή του και να μην κάνει κόμμα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, χθες «άδειασε» τον Χάρη Θεοχάρη για τον χαρακτηρισμό «ακροδεξιός» που χρησιμοποίησε για τον κ. Σαμαρά.

«Καλό να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί, γενικά και ειδικά όταν μιλάμε και για έναν πρώην Πρόεδρο του κόμματος – μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει διαγραφεί… – και πρώην Πρωθυπουργό της χώρας, που προέρχεται από τη δική μας παράταξη. Μπορούμε να έχουμε -και έχουμε- διάσταση απόψεων σε θέσεις που άπτονται κυρίως των εθνικών μας θεμάτων, έχουμε απαντήσει και θεωρώ με επάρκεια, , αλλά οι χαρακτηρισμοί δεν προσφέρουν τίποτα» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

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