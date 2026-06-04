Φουντώνουν οι φήμες για κόμμα Σαμαρά – Μιλά την Παρασκευή σε εκδήλωση στο Ηράκλειο

Στην τελική ευθεία φαίνεται να εισέρχεται το πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά, με τις προετοιμασίες για τη δημιουργία νέου κόμματος να βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο, ενώ ξεκινά περιοδείες ανά την χώρα προκειμένου να μιλήσει με πολίτες.

Ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται πως έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες δημιουργίας πολιτικού σχηματισμού, μιλώντας με προσωπικότητες που θα μπορούσαν να είναι υποψήφιοι στις επικείμενες εκλογές.

Σημειώνεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ανοιχτή εκδήλωση στο Ηράκλειο της Κρήτης και συγκεκριμένα στον πρώτο κύκλο συζητήσεων του φορέα «Νόημα – Κρήτη», με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο».

Η παρουσία του στην εκδήλωση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συνεργάτες του προεξοφλούν μια πολιτική παρέμβαση υψηλού συμβολισμού, η οποία εκτιμάται ότι θα στείλει σαφές μήνυμα για τις επόμενες κινήσεις του.

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