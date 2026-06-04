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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

04.06.2026 12:31

Ξεκινά η διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Την Τετάρτη η ειδική συνεδρίαση για την συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής

04.06.2026 12:31
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Μετά την πρόταση για την Συνταγματική Αναθεώρηση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, ξεκινά επίσημα η διαδικασία με την ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειας την ερχόμενη Τετάρτη για την συγκρότηση της ειδικής Διακομματικής Επιτροπής που θα επεξεργαστεί της προτάσεις της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης.

Στην Διάσκεψη των προέδρων, το πρωί της Πέμπτης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, πρότεινε δίμηνο ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου της Επιτροπής, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκφράζουν διαφωνία εκτιμώντας ότι αυτά τα χρονικά περιθώρια είναι ασφυκτικά και δεν επαρκούν για το έργο που καλείται να φέρεις εις πέρας η Επιτροπή.

Ο πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε πως ο η Επιτροπή θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό προεδρείο.

Την ερχόμενη Τετάρτη πραγματοποείται η ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειας για την συγκρότηση της Επιτροπής και την έναρξη των εργασιών της. Στην ειδική συνεδρίαση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση ενδέχεται να τοποθετηθούν ο Πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί, ενώ θα καθοριστεί και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Επιτροπής. 

Η «προτείνουσα» και η «αναθεωρητική» Βουλή

Υπενθυμίζεται πως η παρούσα Βουλή είναι «προτείνουσα», οπότε μετά τη διαβούλευση στη διακομματική επιτροπή, η Ολομέλεια θα κληθεί να αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία χωριστά για κάθε προτεινόμενο άρθρο. Όσα άρθρα λάβουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους σε δύο ψηφοφορίες, που θα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον ένα μήνα, θα περάσουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί μετά τις εθνικές εκλογές. Στη λεγόμενη «αναθεωρητική» Βουλή, όποιο άρθρο συγκεντρώσει άνω των 180 ψήφων μπορεί να αναθεωρηθεί.

Σημειώνεται πως, με βάση τις μέχρι σήμερα τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης, δε διαφαίνεται συναίνεση στις προτάσεις της πλειοψηφίας.

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