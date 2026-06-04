Οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών δεν έστειλαν μηνύματα μόνο στα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και στη ΝΔ. Και το μήνυμα για το κυβερνών κόμμα είναι πως, σε αυτή τη χρονική στιγμή, η επίτευξη της αυτοδυναμίας είναι ένα πολύ δύσκολο σενάριο.

Ωστόσο, η Πειραιώς και για λόγους τακτικής και για λόγους στρατηγικής, επιλέγει να κινηθεί πάνω σε έναν και μόνο στρατηγικό άξονα, αυτόν της μίας κάλπης και της αυτοδυναμίας.

Το μήνυμα έρχεται κωδικοποιημένο από κυβερνητικά στελέχη, σε μια συγκυρία όπου η δημοσκοπική πραγματικότητα δείχνει το κυβερνών κόμμα να απέχει περίπου επτά με οκτώ μονάδες από τον στόχο της αυτοδύναμης κυβέρνησης, αναλόγως πάντοτε και του τελικού αθροίσματος των κομμάτων που θα μπουν στη Βουλή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μιλήσει επανειλημμένα για μια εικόνα «Πολιτικής Βαβέλ», αναφορά που λειτουργεί για τα γαλάζια στελέχη ως διαγνωστικό εργαλείο της κατακερματισμένης εικόνας που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση.

Οι πανελλαδικές μετρήσεις που έχουν εμφανιστεί από τις αρχές της εβδομάδας, μετά τη συγκρότηση των δύο νέων σχηματισμών, της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, αποτυπώνουν μια Βουλή 9 κομμάτων, στην οποία κανείς δεν φτάνει στην αυτοδυναμία.

Η Pulse για τον ΣΚΑΪ δίνει στη ΝΔ 29,5% στην εκτίμηση ψήφου, με την ΕΛΑΣ στο 15,5% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, η Opinion Poll για το Action 24 καταγράφει 30,5% για το κυβερνών κόμμα, ενώ η GPO για το Star κατεβάζει τον δείκτη στο 28,6%, με τη Νέα Δημοκρατία να εμφανίζει πτωτική τάση σε σχέση με τον Μάρτιο.

Το σενάριο της μη αυτοδυναμίας την πρώτη Κυριακή

Η ανάγνωση που γίνεται από κυβερνητικές πηγές κρατά εμφανώς ψυχραιμία και αρνείται την παγίδα της ηττοπαθούς στροφής. Όπως αναφέρουν συνεργάτες του πρωθυπουργού, «η αυτοδυναμία καλύπτεται με δουλειά, ταπεινότητα και αποτέλεσμα, χωρίς συντομεύσεις και πειραματισμούς», αποτυπώνοντας τη γραμμή ότι κάθε άλλο σενάριο, διπλών κάλπων ή πρόωρης προσφυγής στις κάλπες παραμένει εκτός των κεντρικών σχεδιασμών του Μεγάρου Μαξίμου. Η ίδια προσέγγιση όμως ενσωματώνει και ένα δεύτερο, εξίσου σημαντικό σκέλος, που αφορά τι θα πράξει η Πειραιώς αν δεν προκύψει αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.

Εδώ, το μήνυμα είναι ευθύ και έχει αποδέκτες τόσο τη Χαριλάου Τρικούπη όσο και τα στελέχη που σιγοβράζουν την ιδέα της ευρύτερης συνεργασίας. Όπως υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη, οι βουλευτικές εκλογές δεν έχουν δεύτερο και τρίτο γύρο, οπότε το βράδυ της κάλπης η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση, εκείνη που θα υποδείξει ο ελληνικός λαός. Αν η ΝΔ προκύψει πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, η εντολή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη παραμένει σαφής, να επιδιώξει συνεργασία διατηρώντας τη θεσμική του θέση ως εντολοδόχος της λαϊκής ψήφου.

Στο σημείο αυτό τα κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι μοναδική θεωρητική επιλογή συζήτησης θα ήταν το ΠΑΣΟΚ, ως δύναμη με παρελθόν θεσμικής συνέπειας.

Ωστόσο, όπως σχολιάζουν συνεργάτες του πρωθυπουργού φωτογραφίζοντας τις αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου της Χαριλάου Τρικούπη και τη γραμμή του Χάρη Δούκα που υιοθετήθηκε περί μη συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει μετατρέψει εδώ και δύο χρόνια το ΠΑΣΟΚ σε μονοθεματικό κόμμα διαμαρτυρίας, με πεδίο μάχης την υπόθεση των υποκλοπών, που πλέον έχει περάσει στη Δικαιοσύνη και αναμένει τις δικές της απαντήσεις.

Παράλληλα, αποκλείεται ρητά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τους χώρους που τοποθετούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, με την υπενθύμιση ότι η Πειραιώς δεν θα μιμηθεί την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα τη δεκαετία του 2010 και τη συμπόρευσή του με τους ΑΝΕΛ.

Ο αρχηγός του πρώτου κόμματος για πρωθυπουργός

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο όμως είναι η ξεκάθαρη απόρριψη του σεναρίου που τρέχει εδώ και εβδομάδες σε κύκλους τόσο της αντιπολίτευσης όσο και του ευρύτερου κεντροδεξιού χώρου, για ανάδειξη τρίτου προσώπου ως πρωθυπουργικής επιλογής σε ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας. «Οι πρωθυπουργοί δεν βγαίνουν από το ΑΣΕΠ ούτε αναδεικνύονται σε κλειστές πόρτες και σε επιτελικά παρασκήνια», αναφέρουν κυβερνητικοί συνομιλητές, διαμηνύοντας ότι μοναδική πηγή νομιμοποίησης είναι η λαϊκή ψήφος και ότι το προσωπικό γινάτι ή η εναντίωση ενός αρχηγού της αντιπολίτευσης, με σαφή αναφορά στον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και στον Αντώνη Σαμαρά δεν συνιστά πολιτικό επιχείρημα.

Με άλλα λόγια, η Πειραιώς αρνείται εκ προοιμίου να συζητήσει ένα σχήμα στο οποίο ο νικητής των εκλογών θα παραχωρούσε τη θέση του σε άλλον.

Η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει εντολή αυτοδυναμίας, θα αποδεχθεί όμως όποια άλλη ετυμηγορία της δώσει ο ελληνικός λαός, αρκεί στο τέλος να βγαίνει κυβέρνηση. Το ποιος θα την οδηγεί όμως, δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης ούτε πίσω από κλειστές πόρτες ούτε από το παρασκήνιο.

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