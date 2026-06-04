search
ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 10:41
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.06.2026 10:09

Σακελλαρίδης: Δεν υπάρχει αξιοπιστία στον Τσίπρα, εκεί έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023

04.06.2026 10:09
gavriil_sakellaridis_56_new

Σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική απάντηση που έχει ανάγκη σήμερα η κοινωνία δεν μπορεί να βασίζεται σε ασαφείς ισορροπίες, αλλά απαιτεί ξεκάθαρες επιλογές, ρήξεις και συγκρούσεις με κατεστημένα συμφέροντα.

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις και τις προτάσεις του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Σακελλαρίδης στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της φορολογικής πολιτικής, επισημαίνοντας ότι δεν αρκεί η επίκληση της «φορολογικής δικαιοσύνης», αλλά κρίσιμο είναι το πώς αυτή υλοποιείται στην πράξη.

Σχολιάζοντας τις αναφορές περί «πατριωτικής εισφοράς», ανέφερε ότι άκουσε να παρουσιάζεται ως ένα προσωρινό και βραχύβιο μέτρο για τη δημιουργία ενός αποθέματος πόρων, διερωτώμενος αν αυτή είναι η αντίληψη για τη φορολογική δικαιοσύνη και υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια προσέγγιση «δεν βγάζει λογαριασμό σε καμία περίπτωση».

Παράλληλα, τόνισε ότι το βασικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ποτέ η έλλειψη προγράμματος ή ιδεών, αλλά η απώλεια αξιοπιστίας.

Όπως είπε, «εκεί κρίθηκε η εκλογική ήττα του 2023» και εκεί εξακολουθεί να υπάρχει το μεγαλύτερο πολιτικό έλλειμμα, εκτιμώντας ότι η συνεχιζόμενη συζήτηση γύρω από μετακινήσεις στελεχών και πολιτικές διεργασίες δεν συμβάλλει στην αποκατάσταση αυτής της αξιοπιστίας.

Διαβάστε επίσης

Διάχυτος εκνευρισμός για το κόμμα Σαμαρά – Η ασάφεια για το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού δυσκολεύει τους χειρισμούς της Ν.Δ.

Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: Ήταν ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος, το 2015 στο Μαξίμου διάβαζε παρακολουθήσεις της ΕΥΠ

GPO: Στη δεύτερη θέση σταθεροποιείται η ΕΛΑΣ, 3ο πέφτει το ΠΑΣΟΚ – Πού υπερτερεί ο Τσίπρας και πού η Καρυστιανού, από πού αντλούν ψήφους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
apergis-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Απέργης: Ο 4χρονος γιος του ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε Αργυρό και Ακύλα (Videos)

tsipras areios pagos 77= new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Παίρνει τα ηνία της αναδιάταξης σε Αριστερά και Κεντροαριστερά

panelladikes-2025 -1
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Δείτε τα θέματα που έπεσαν στους υποψήφιους των ΕΠΑΛ στα μαθήματα ειδικότητας

war smoke beirut
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ υπέγραψε κατάπαυση του πυρός με τον Λίβανο, αλλά θα… συνεχίσει τους βομβαρδισμούς, λέει ο υπουργός Άμυνας

california_omiria
ΚΟΣΜΟΣ

Ομηρία στην Καλιφόρνια: Βετεράνος του στρατού, καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα ο δράστης – Τον εκτέλεσαν οι αστυνομικοί (photos/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

androulakis axtsioglou – salmas – karystianou – new
ΚΑΛΧΑΣ

4 συμπεράσματα από 6 γκάλοπ και η Καρυστιανού, τα βάρη του Τσίπρα, η προοδευτική διακυβέρνηση, το «σενάριο εν κινήσει», ο Σαλμάς, οι παγκίτες και Κασσελάκης

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

samaras-7345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάχυτος εκνευρισμός για το κόμμα Σαμαρά - Η ασάφεια για το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού δυσκολεύει τους χειρισμούς της Ν.Δ.

ntonald trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Ράπισμα στον Τραμπ από τη Βουλή: Ψήφισμα για απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από τη Μέση Ανατολή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 10:39
apergis-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Απέργης: Ο 4χρονος γιος του ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε Αργυρό και Ακύλα (Videos)

tsipras areios pagos 77= new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Παίρνει τα ηνία της αναδιάταξης σε Αριστερά και Κεντροαριστερά

panelladikes-2025 -1
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Δείτε τα θέματα που έπεσαν στους υποψήφιους των ΕΠΑΛ στα μαθήματα ειδικότητας

1 / 3