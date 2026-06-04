Σακελλαρίδης: Δεν υπάρχει αξιοπιστία στον Τσίπρα, εκεί έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023

Σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική απάντηση που έχει ανάγκη σήμερα η κοινωνία δεν μπορεί να βασίζεται σε ασαφείς ισορροπίες, αλλά απαιτεί ξεκάθαρες επιλογές, ρήξεις και συγκρούσεις με κατεστημένα συμφέροντα.

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις και τις προτάσεις του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Σακελλαρίδης στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της φορολογικής πολιτικής, επισημαίνοντας ότι δεν αρκεί η επίκληση της «φορολογικής δικαιοσύνης», αλλά κρίσιμο είναι το πώς αυτή υλοποιείται στην πράξη.

Σχολιάζοντας τις αναφορές περί «πατριωτικής εισφοράς», ανέφερε ότι άκουσε να παρουσιάζεται ως ένα προσωρινό και βραχύβιο μέτρο για τη δημιουργία ενός αποθέματος πόρων, διερωτώμενος αν αυτή είναι η αντίληψη για τη φορολογική δικαιοσύνη και υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια προσέγγιση «δεν βγάζει λογαριασμό σε καμία περίπτωση».

Παράλληλα, τόνισε ότι το βασικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ποτέ η έλλειψη προγράμματος ή ιδεών, αλλά η απώλεια αξιοπιστίας.

Όπως είπε, «εκεί κρίθηκε η εκλογική ήττα του 2023» και εκεί εξακολουθεί να υπάρχει το μεγαλύτερο πολιτικό έλλειμμα, εκτιμώντας ότι η συνεχιζόμενη συζήτηση γύρω από μετακινήσεις στελεχών και πολιτικές διεργασίες δεν συμβάλλει στην αποκατάσταση αυτής της αξιοπιστίας.

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