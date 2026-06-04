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04.06.2026 00:24

Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: Ήταν ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος, το 2015 στο Μαξίμου διάβαζε παρακολουθήσεις της ΕΥΠ

04.06.2026 00:24
konstantopoulou

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο Mega και τον Τάκη Χατζή, υποστηρίζοντας πως οι πολίτες δεν πρόκειται να λησμονήσουν την πολιτική του διαδρομή.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε περιστατικό που, σύμφωνα με την ίδια, εκτυλίχθηκε τον Μάρτιο του 2015 στο Μέγαρο Μαξίμου και αφορούσε στις υποκλοπές. Όπως περιέγραψε, είχε κληθεί από τον τότε πρωθυπουργό σε συνάντηση, κατά την οποία εκείνος της παρουσίασε έγγραφα που σχετίζονταν με τις παρακολουθήσεις.

«Ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου, τον Μάρτιο του 2015, και άρχισε να ξεφυλλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι “θέλουμε να φάμε έναν συριζαίο”. Όταν είδα έναν Τσίπρα στο γραφείο να ξεφυλλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι προσπάθησε να με φοβίσει. Ήταν ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος και αυτό που του είπα τότε ήταν ότι “αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιος σου δίνει και τι σου δίνει”», σημείωσε χαρακτηριστικά η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Είμαι εδώ για να θυμίζω στον κόσμο τι έχει κάνει ο Τσίπρας»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ακόμη ότι μεταξύ όσων έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ. συγκαταλέγεται ο Φώτης Παπαγεωργίου, πρώην διοικητής της αντιτρομοκρατικής και διατελέσας υποδιοικητής της ΕΥΠ.

Παράλληλα, αμφισβήτησε τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Σιγά που είναι δεύτερος». Στην ίδια τοποθέτηση ανέφερε ότι ο «αθεόφοβος» Τσίπρας εμφανίζεται σήμερα να στρέφεται κατά των funds, παρότι, όπως είπε, ήταν εκείνος που τα έφερε στη χώρα ως πρωθυπουργός.

«Είμαι εδώ για να θυμίζω στον κόσμο τι έχει κάνει ο Τσίπρας», τόνισε, προσθέτοντας ότι θεωρεί εξίσου αρνητική τόσο τη θητεία του στην πρωθυπουργία, όσο και την πορεία που ακολούθησε στη συνέχεια, με στόχο -όπως υποστήριξε- τη διάλυση της αντιπολίτευσης.

Τέλος, κληθείσα να σχολιάσει την πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού, τόνισε ότι η ίδρυση κόμματος αποτελεί δικαίωμα κάθε πολίτη και πως η επιλογή αυτή θα κριθεί από την κοινωνία. «Εγώ δεν θα μπω σε αυτήν την αξιολόγηση γιατί δική μου αποστολή είναι να κρατήσω τον αγώνα των συγγενών και τις οικογένειες των θυμάτων ενωμένους», πρόσθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

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