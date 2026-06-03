Πολιτική μυθοπλασία τα περί μετακίνησης Κασσελάκη στο ΠΑΣΟΚ, λένε οι «Δημοκράτες»

Κατηγορηματικά διαψεύδουν οι «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» τα σενάρια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες και θέλουν τον πρόεδρο του κόμματος, Στέφανο Κασσελάκη, να μετακινείται προς το ΠΑΣΟΚ.

Με ανακοίνωσή του, το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, δίνει απάντηση στα ανυπόστατα, όπως αναφέρει, δημοσιεύματα περί μετακίνησης στο ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για «κατασκεύασμα που βασίζεται αποκλειστικά σε φαντασιώσεις και ευσεβείς πόθους όσων αδυνατούν να αποδεχθούν την αυτόνομη πολιτική πορεία και τη δυναμική παρουσία των Δημοκρατών στον δημόσιο διάλογο».

Οι «Δημοκράτες» μιλούν για «σενάρια πολιτικής μυθοπλασίας με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων» και υποστηρίζουν πως «δεν μετακινούνται! Προχωρούν μπροστά», χαρακτηρίζοντας τα περί μετακίνησης Κασσελάκη φήμες και πολιτικά κουτσομπολιά.

Η ανακοίνωση

«Οι ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ δεν μετακινούνται! Προχωρούν μπροστά!

Απάντηση σε ανυπόστατα δημοσιεύματα περί μετακίνησης του Στέφανου Κασσελάκη

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε τη διακίνηση δημοσιευμάτων και αναρτήσεων που παρουσιάζουν ως δεδομένη τη δήθεν μετακίνηση του Προέδρου των Δημοκρατών, Στέφανου Κασσελάκη, στο ΠαΣοΚ!

Η συγκεκριμένη «είδηση» δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Πρόκειται για κατασκεύασμα που βασίζεται αποκλειστικά σε φαντασιώσεις και ευσεβείς πόθους όσων αδυνατούν να αποδεχθούν την αυτόνομη πολιτική πορεία και τη δυναμική παρουσία των Δημοκρατών στον δημόσιο διάλογο.

Θα περιμέναμε από ορισμένα Μέσα Ενημέρωσης να επιδεικνύουν μεγαλύτερο σεβασμό στη δημοσιογραφική δεοντολογία και να διασταυρώνουν στοιχειωδώς τις πληροφορίες που δημοσιεύουν, αντί να αναπαράγουν σενάρια πολιτικής μυθοπλασίας με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων.

Οι ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ παραμένουν προσηλωμένοι στην αποστολή τους: την οικοδόμηση ενός σύγχρονου, δημοκρατικού και προοδευτικού πολιτικού φορέα που εκφράζει τους πολίτες που αναζητούν μια πραγματική εναλλακτική πρόταση για τη χώρα».

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