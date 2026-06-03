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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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03.06.2026 17:18

Διαμαντοπούλου: Δεν παρακαλάμε κανέναν για συνεργασία

03.06.2026 17:18
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Έκλεισε την πόρτα της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα η Άννα Διαμαντοπούλου τονίζοντας ότι «προφανώς δεν παρακαλάμε κανέναν» και συμπλήρωσε «ιδιαίτερα όταν κάποιος μας απορρίπτει και μας προσβάλλει».

«Στις εκλογές υπάρχει ένα μόνο κόμμα, με δομή και στελέχη, προγραμματική επάρκεια» επισήμανε η επικεφαλής του Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο OPEN και καταγγέλλοντας προσπάθεια λεηλασίας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Όσο για τον Χάρη Δούκα, η Άννα Διαμαντοπούλου ήταν παραπάνω από σαφής : «Δεν χρειάζεται για κανέναν, όσο σημαντικός κι αν είναι, να ξοδεύουμε περισσότερο χρόνο. Επιμένετε να μιλήσω για τον κ. Δούκα. Δεν θέλω και δεν θα μιλήσω. Τέλος».

Τσεκουράτη εξήγηση…

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ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 17:42
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