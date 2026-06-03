Νέος ετών… 43, πρώην Πασόκος και παράγοντας (τελωνειακός) στη Φλώρινα στους 300 Ιδρυτικούς του Τσίπρα

Μπορεί να πάτησε τα 43, αλλά ο Κωνσταντίνος Φιλιππίδης νιώθει νέος και το φωνάζει. Γι’ αυτό και παραμένει πρόεδρος στον περίφημο «Όμιλο Ενεργών Νέων Φλώρινας», που έχει κάνει θραύση σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Απόφοιτος του ΤΕΙ Ηγουμενίτσας, δραστήριος Πασπίτης τότε, έκανε αργότερα, προς αναζήτηση πολιτικής καριέρας, τη διαδρομή προς τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά χωρίς να… πολυακουμπήσει.

Τώρα λοιπόν και αφού στο μεταξύ ανελίχθηκε ως παράγοντας στη Φλώρινα (δημοτικός σύμβουλος και πάντα… Ενεργός Νέος) φιλοδοξεί να είναι υποψήφιος βουλευτής με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Υπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος και περιμένει με… όχημα τον ΟΕΝΕΦ.

Βέβαια, εμφανιζόμενος ως νέος, ενώ βαδίζεις στην πέμπτη δεκαετία της ζωής σου, σαν να επιβεβαιώνεις τη ρήση, «στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις». Ακόμα και… αριστερός.

Διαβάστε επίσης:

Η «Θεοπούλα» έγινε μέλος της ΕΛΑΣ και κάνει… θραύση

Η Αθήνα ξαναδιαβάζει τις κινήσεις Ερντογάν μετά την μετάθεση του ν/σ για τη Γαλάζια Πατρίδα

Ο Γεωργιάδης μέμφεται το ΠΑΣΟΚ που τρόλαρε την παρουσία του στο ίδιο τραπέζι με την Κωνσταντοπούλου