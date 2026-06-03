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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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03.06.2026 16:37

Νέος ετών… 43, πρώην Πασόκος και παράγοντας (τελωνειακός) στη Φλώρινα στους 300 Ιδρυτικούς του Τσίπρα

03.06.2026 16:37
FILIPIDIS

Μπορεί να πάτησε τα 43, αλλά ο Κωνσταντίνος Φιλιππίδης νιώθει νέος και το φωνάζει. Γι’ αυτό και παραμένει πρόεδρος στον περίφημο «Όμιλο Ενεργών Νέων Φλώρινας», που έχει κάνει θραύση σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Απόφοιτος του ΤΕΙ Ηγουμενίτσας, δραστήριος Πασπίτης τότε, έκανε αργότερα, προς αναζήτηση πολιτικής καριέρας, τη διαδρομή προς τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά χωρίς να… πολυακουμπήσει.

Τώρα λοιπόν και αφού στο μεταξύ ανελίχθηκε ως παράγοντας στη Φλώρινα (δημοτικός σύμβουλος και πάντα… Ενεργός Νέος) φιλοδοξεί να είναι υποψήφιος βουλευτής με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Υπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος και περιμένει με… όχημα τον ΟΕΝΕΦ.

Βέβαια, εμφανιζόμενος ως νέος, ενώ βαδίζεις στην πέμπτη δεκαετία της ζωής σου, σαν να επιβεβαιώνεις τη ρήση, «στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις». Ακόμα και… αριστερός.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 17:41
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