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22.07.2026 15:51

Άρση ασυλίας για Κωνσταντοπούλου και Σαλμά με τις ψήφους της ΝΔ

22.07.2026 15:51
konstadopoulou-salmas

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Μία ακόμη άρση ασυλίας για την Ζωή Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια με τις ψήφους της ΝΔ ουσιαστικά, καθώς η πλειονότητα των κομμάτων της αντιπολίτευσης καταψήφισε.

Ειδικότερα, στο εισαγγελικό αίτημα για άρση ασυλίας της προέδρου Πλεύσης Ελευθερίας, μετά από μήνυση του επιχειρηματία Αχιλλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση, υπήρξαν 160 «ναι», 63 βουλευτές καταψήφισαν (από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση και Νίκη), ενώ υπήρξαν και 6 «παρών» (από Ελ. Λύση και ανεξάρτητους) 

«Αυτή πρέπει να είναι η 10η άρση ασυλίας μου. Μπορείτε να φέρετε και 110», είπε νωρίτερα από το βήμα της Ολομέλειας η Ζωή Κωνσταντοπούλου, καταγγέλλοντας σε υψηλούς τόνους τη ΝΔ και τους βουλευτές της. 

«Με μηνύει ο Αχιλλέας Νταβέλης, ένας ακόμη κουμπάρος της οικογένειας Μητσοτάκη, επειδή είπα την αλήθεια ότι αφαιρέθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η άδεια λειτουργίας της κλινικής του, Animus! Δεν θα με απενεργοποιήσουν! Εγώ είμαι εδώ και θα είμαι εδώ!», υποστήριξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, καταγγέλλοντας προσπάθεια να «κουκουλωθούν οι ευθύνες και οι πομπές επίορκων προσώπων».

Η ίδια επέμεινε να κατηγορεί τη ΝΔ για «μισογυνισμό» και «κακοποιητική συμπεριφορά», στρεφόμενη ειδικώς κατά του Βασίλη Υψηλάντη καταγγέλλοντας πως της απηύθυνε φράση που αφορά στη «γενετήσια ελευθερία», με το βουλευτή της ΝΔ να την αποκαλεί με τη σειρά του «εθνική υβρίστρια».  

Άρση ασυλίας και για Σαλμά με 157 «ναι»

Ουσιαστικά με τις γαλάζιες ψήφους ήρθη η ασυλία και του Μάριου Σαλμά, στο πλαίσιο του αιτήματος μετά από μήνυση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μήνυσε τον πρώην «γαλάζιο» βουλευτή για συκοφαντική δυσφήμιση μετά από επίμαχες τηλεοπτικές δηλώσεις του στην Κρήτη TV, καθώς είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως «ξέρω πως δίνονται οι δουλειές στα νοσοκομεία». Στην ομιλία του, πέραν των όσων κατήγγειλε ο ανεξάρτητος βουλευτής ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση Νοβάρτις, σημείωσε πως με όσα είπε σε αυτή τη συνέντευξη και για τα οποία τον μήνυσε ο υπουργός, δεν στοιχειοθετούν συκοφαντική δυσφήμηση. 

Συνολικώς 157 ψήφισαν να αρθεί η βουλευτική του ασυλία, 66 καταψήφισαν, ενώ 7 δήλωσαν «παρών».

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