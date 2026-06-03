Η «Θεοπούλα» έγινε μέλος της ΕΛΑΣ και κάνει… θραύση

Η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου, η γνωστή… Θεοπούλα από το «Παρά 5», έγινε κι αυτή μέλος της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην πρωθυπουργός και η ηθοποιός ανέβασαν και ένα βιντεάκι για να τιμήσουν την στιγμή, όπου την ρωτάει: «τι έκανε η Θεοπούλα στην ΕΛΑΣ;», με την Παπαθεοδώρου να απαντά με την αλησμόνητη ατάκα από την σειρά «Θραύση»…

Η ηθοποιός τον προέτρεψε να γίνει λίγο πιο… άγριος στην προεκλογική του εκστρατεία, ενώ μπήκαν μαζί στην πλατφόρμα του κόμματος όπου γίνονται οι εγγραφές μελών

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