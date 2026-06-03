Η «Θεοπούλα» έγινε μέλος της ΕΛΑΣ και κάνει… θραύση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου, η γνωστή… Θεοπούλα από το «Παρά 5», έγινε κι αυτή μέλος της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα.
Ο πρώην πρωθυπουργός και η ηθοποιός ανέβασαν και ένα βιντεάκι για να τιμήσουν την στιγμή, όπου την ρωτάει: «τι έκανε η Θεοπούλα στην ΕΛΑΣ;», με την Παπαθεοδώρου να απαντά με την αλησμόνητη ατάκα από την σειρά «Θραύση»…
Η ηθοποιός τον προέτρεψε να γίνει λίγο πιο… άγριος στην προεκλογική του εκστρατεία, ενώ μπήκαν μαζί στην πλατφόρμα του κόμματος όπου γίνονται οι εγγραφές μελών
Διαβάστε επίσης:
Ο Γεωργιάδης μέμφεται το ΠΑΣΟΚ που τρόλαρε την παρουσία του στο ίδιο τραπέζι με την Κωνσταντοπούλου
Η διαδρομή από το Γκάζι στη βύθιση του καραβιού
Οι δεξαμενές του Τσίπρα και της Καρυστιανού
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.