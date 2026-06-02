Οι δεξαμενές του Τσίπρα και της Καρυστιανού

Σε δεύτερο κόμμα αναδεικνύεται η ΕΛΑΣ του Αλέξης Τσίπρα (13,5%) στη νέα δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού έρχεται στην 4η θέση (9,5%), μία «ανάσα» πίσω από το ΠΑΣΟΚ.

Οι δεξαμενές ψήφων Τσίπρα και Καρυστιανού

Η μέτρηση επιβεβαιώνει ότι η ΕΛΑΣ «καταπίνει» τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το 55% των ψηφοφόρων του στις εκλογές του Ιουνίου του 2023, κατευθύνεται στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το ίδιο συμβαίνει με το 10% των ψηφοφόρων του ΚΚΕ, το 7% του ΠΑΣΟΚ και το 4% της Νέας Δημοκρατίας, που τότε είχε λάβει 40,56%.



Ο Αλέξης Τσίπρας έχει τη μεγαλύτερη δεξαμενή ψηφοφόρων στον χώρο της Κεντροαριστεράς (34%) και τηςΑριστεράς (27%), αλλά εξασφαλίζει μόλις 10% των ψηφοφόρων του Κέντρου και 8% εκείνων που δηλώνουν ότι πολιτικά δεν ανήκουν πουθενά.





Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού κερδίζει 9% όσων ψήφισαν ΝΔ στις εκλογές του Ιουνίου του 2023, το 6% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 3% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και το 2% του ΚΚΕ. Η Μαρία Καρυστιανού λαμβάνει το 25% εκείνων που δηλώνουν ότι δεν προσδιορίζονται πολιτικά, όπως και παίρνει το 9% όσων δηλώνουν Κεντροδεξιοί, το 8% των Κεντρώων και των Δεξιών και μόλις 4% στην Κεντροαριστερά και 2% στην Αριστερά.

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