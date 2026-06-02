search
ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 19:46
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.06.2026 19:41

Η Διαμαντοπούλου επιμένει να μην αποκλείει τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ

02.06.2026 19:41
Anna-Diamadopoulou

Η Άννα Διαμαντοπούλου είναι σταθερή: Σε κάθε της συνέντευξη και δημόσια παρέμβαση επιμένει να μην αποκλείει τη ΝΔ από τις δυνητικές μετεκλογικές συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ.

«Αυτή τη στιγμή δεν βρίσκω κανέναν λόγο να απαντάει το ΠΑΣΟΚ αν θα συνεργαστεί ή δεν θα συνεργαστεί με κανέναν» σημείωσε με έμφαση στα Παραπολιτικά. Μόνο, που ισχύει το εξής, όπως θα έλεγε και η ίδια, όταν επικαλείται τον Μιτεράν: «Πριν από το συνέδριο και μετά το συνέδριο έχει μεσολαβήσει το… συνέδριο» – ο Μιτεράν το έλεγε για τις εκλογές!

Και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τον Μάρτιο αποφάσισε ότι δεν θα κάνει οποιαδήποτε συνεργασία με τη ΝΔ μετεκλογικά. Άρα, δεν είναι θέμα εάν η Διαμαντοπούλου βρίσκει ή δεν βρίσκει λόγο να πει με ποιον θα συνεργαστεί και με ποιον δεν θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ. Το συνέδριο έχει αποφασίσει ότι δεν θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ – και το είπε όχι τυχαία.

 Η αλήθεια είναι ότι το συνέδριο δεν είπε με ποιον μπορεί να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές, αλλά έθεσε έναν στόχο, αυτόν της «προοδευτικής διακυβέρνησης».

Κατά τα λοιπά η κυρία Διαμαντοπούλου μπορεί να λέει τον Αλέξη Τσίπρα «εκπρόσωπο του λαϊκισμού» και να θεωρεί άγνωστες προς το παρόν τις θέσεις του κόμματός του. Είναι πολιτική άποψη να μην θέλει συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τον πρώην πρωθυπουργό. Αλλά αυτό θα το αποφασίσει συλλογικά το ΠΑΣΟΚ εάν θέλει και πώς μπορεί να γίνει οποιαδήποτε συνεργασία.

Διαβάστε επίσης

Ο Γεωργιάδης δίνει… συμβουλές στον Ανδρουλάκη και επιτίθεται ξανά στον Δούκα 

Το ΠΑΣΟΚ ζητά κλήση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Νίκος Νυφούδης: Το πρώτο «φάουλ» του Τσίπρα – Γιατί η επιλογή του πρώην Ποταμίσιου γίνεται μπούμερανγκ για την ΕΛ.Α.Σ.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Anna-Diamadopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Διαμαντοπούλου επιμένει να μην αποκλείει τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ

rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο στο Κογκρέσο: Οι ΗΠΑ δεν θα άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ

Tileorasi
MEDIA

Με ονειρεμένες επιδόσεις τηλεθέασης αποχαιρέτισε τον Μάιο το Mega και «ποδαρικό» στον Ιούνιο με πρωτιά κατάφερε ο Alpha

sabrina carpenter
LIFESTYLE

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ζητά περιοριστικά μέτρα εναντίον stalker που επιχείρησε να μπει στο σπίτι της – «Φοβάται για τη ζωή της»

metanastes
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ συμφώνησε σε νέο κανονισμό για τη μετανάστευση… και θυμίζει έντονα ICE 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

aade_elvenizelos
ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ εντόπισε 500.000 ευρώ αδήλωτα μετρητά στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Πώς ήρθε από το Ντουμπάι το μισό εκατομμύριο

sokratis-alafouzos-new
LIFESTYLE

Σωκράτης Αλαφούζος: «Έφυγα από μια χρεωκοπημένη χώρα και πήγα στην Αμερική - Κατάφερα πράγματα που δεν φανταζόμουν» (Video)

mav1 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λογαριασμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» για την Ελλάδα: Τι φέρνει για οικονομία και επιχειρήσεις, ποιοι, πως και γιατί απειλούνται από μία παρατεταμένη ένταση

pyravlos-aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές οι απώλειες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Ο πραγματικός λόγος που ο Τραμπ σταμάτησε την επίθεση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 19:42
Anna-Diamadopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Διαμαντοπούλου επιμένει να μην αποκλείει τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ

rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο στο Κογκρέσο: Οι ΗΠΑ δεν θα άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ

Tileorasi
MEDIA

Με ονειρεμένες επιδόσεις τηλεθέασης αποχαιρέτισε τον Μάιο το Mega και «ποδαρικό» στον Ιούνιο με πρωτιά κατάφερε ο Alpha

1 / 3