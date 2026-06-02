Η Διαμαντοπούλου επιμένει να μην αποκλείει τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ

Η Άννα Διαμαντοπούλου είναι σταθερή: Σε κάθε της συνέντευξη και δημόσια παρέμβαση επιμένει να μην αποκλείει τη ΝΔ από τις δυνητικές μετεκλογικές συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ.

«Αυτή τη στιγμή δεν βρίσκω κανέναν λόγο να απαντάει το ΠΑΣΟΚ αν θα συνεργαστεί ή δεν θα συνεργαστεί με κανέναν» σημείωσε με έμφαση στα Παραπολιτικά. Μόνο, που ισχύει το εξής, όπως θα έλεγε και η ίδια, όταν επικαλείται τον Μιτεράν: «Πριν από το συνέδριο και μετά το συνέδριο έχει μεσολαβήσει το… συνέδριο» – ο Μιτεράν το έλεγε για τις εκλογές!

Και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τον Μάρτιο αποφάσισε ότι δεν θα κάνει οποιαδήποτε συνεργασία με τη ΝΔ μετεκλογικά. Άρα, δεν είναι θέμα εάν η Διαμαντοπούλου βρίσκει ή δεν βρίσκει λόγο να πει με ποιον θα συνεργαστεί και με ποιον δεν θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ. Το συνέδριο έχει αποφασίσει ότι δεν θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ – και το είπε όχι τυχαία.

Η αλήθεια είναι ότι το συνέδριο δεν είπε με ποιον μπορεί να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές, αλλά έθεσε έναν στόχο, αυτόν της «προοδευτικής διακυβέρνησης».

Κατά τα λοιπά η κυρία Διαμαντοπούλου μπορεί να λέει τον Αλέξη Τσίπρα «εκπρόσωπο του λαϊκισμού» και να θεωρεί άγνωστες προς το παρόν τις θέσεις του κόμματός του. Είναι πολιτική άποψη να μην θέλει συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τον πρώην πρωθυπουργό. Αλλά αυτό θα το αποφασίσει συλλογικά το ΠΑΣΟΚ εάν θέλει και πώς μπορεί να γίνει οποιαδήποτε συνεργασία.

