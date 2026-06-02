Ο Γεωργιάδης δίνει… συμβουλές στον Ανδρουλάκη και επιτίθεται ξανά στον Δούκα 

Η πρόταση του Χάρη Δούκα για συζήτηση στον προοδευτικό χώρο προκειμένου, εφόσον τα εκλογικά ποσοστά της πρώτης αναμέτρησης το επιτρέπουν, να διαμορφωθεί πειστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις και μέσα στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και στη ΝΔ, όπως φαίνεται.

Και ενώ η Χαριλάου Τρικούπη προσπαθεί να διαμορφώσει μία στρατηγική, ο Άδωνις Γεωργιάδης παρενέβη στη συζήτηση, εξαπολύοντας επίθεση στον δήμαρχο της Αθήνας και λέγοντας τα καλύτερα λόγια για την Άννα Διαμαντοπούλου, αλλά και κάνοντας νουθεσίες στον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ λέει ότι τα δύο κόμματα πρέπει να κάνουν μέτωπο και το ποιος θα είναι επικεφαλής θα αποφασιστεί βάσει των ποσοστών. Βάσει του εκλογικού νόμου, όμως, σύμπραξη κομμάτων δεν παίρνει το μπόνους. Για να γίνει αυτό πρέπει να καταργηθεί το κόμμα ΠΑΣΟΚ και να ενωθεί με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα και η πρόταση Δούκα παραπέμπει στη διάλυση του ΠΑΣΟΚ» είπε ο κ. Γεωργιάδης, δίνοντας τη δική του ερμηνεία.

Υποστήριξε δε ότι «ο κ. Δούκας ζητά την προσχώρηση στο κόμμα Τσίπρα για να ρίξει τον Μητσοτάκη, αφού λέει μέτωπο Τσίπρα-Ανδρουλάκη με αυτόν που θα είναι δεύτερος και αυτή τη στιγμή δεύτερος είναι ο Τσίπρας…».

Ουσιαστικά ο υπουργός Υγείας διαβλέποντας την προοπτική – έστω και μικρής αυτή την ώρα – μίας συνεργασίας στην κεντροαριστερά, που θα διαμόρφωνε υπολογίσιμο αντίπαλο για τη ΝΔ, σπεύδει να την «κάψει» ή έστω να θολώσει, εμφανιζόμενος να… υπερασπίζεται (!!!) εκείνος την αυτονομία του ΠΑΣΟΚ!

Την ίδια ώρα ο κ. Γεωργιάδης δηλώνει πως θεωρεί «σοβαρή πολιτικό την Άννα Διαμαντοπούλου, ενώ εμφανίζεται να θέλει να δώσει συμβουλές στον πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ: «Αν είχε κάνει μια στοιχειώδη κυβερνητική πολιτική αντί να βρίζει τον Μητσοτάκη και να μου κάνει μηνύσεις, θα είχε ξεκολλήσει από το 12%-13% και δεν θα είχε κατέβει ο Τσίπρας». Παράλληλα προέβλεψε ότι «ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος σίγουρα, γιατί υπερέχει στο one on one του Ανδρουλάκη».

