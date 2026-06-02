Ουκρανικό Drone: Ενημέρωση της Βουλής ζήτησε ο Κατρίνης, συναίνεσε η Μπακογιάννη – Σε Γεραπετρίτη και Δένδια το μπαλάκι

Την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής σε κλειστή συνεδρίαση προκειμένου να γίνει ενημέρωση για το ουκρανικό drone και το πόρισμα που έχει συνταχθεί ζήτησε ο βουλευτής και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης.

«Είναι αδιανόητο να έχει ενημερώσει ο ΥΠΕΞ κ. Γεραπετρίτης την ευρωπαία Επίτροπο κ. Κάλας, αλλά όχι τη Βουλή των Ελλήνων» είπε ο κ. Κατρίνης, με την… «έκπληξη» να έρχεται από την πρόεδρο της Επιτροπής Ντόρα Μπακογιάννη που συνηγόρησε στο αίτημα. Μάλιστα νωρίτερα είχε συμφωνήσει και ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης. Ο παριστάμενος υφυπουργός Άμυνας Δαβάκης διαβεβαίωσε ότι θα μεταφέρει το αίτημα στην κυβέρνηση.

Κοινοβουλευτικές πηγές ανέφεραν πως είναι προφανές ότι το αίτημα για ενημέρωση δεν απευθύνεται και δεν αφορά μόνο στον Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά και στον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, ο οποίος άλλωστε χειρίστηκε και το μεγαλύτερο μέρος της υπόθεσης, για ευνόητους λόγους.

Ενστάσεις και για την πολιτική στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στην ίδια συνεδρίαση ο Μιχάλης Κατρίνης αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη διαρροή ανθρώπινου δυναμικού από τις Ένοπλες Δυνάμεις, την απαξίωση της σταδιοδρομίας των υπαξιωματικών και την έλλειψη ενημέρωσης της Βουλής για κρίσιμα ζητήματα αμυντικής πολιτικής.

Ειδικότερα επισήμανε, ότι η πραγματικότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις διαψεύδει την εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση, ζητώντας να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για τις παραιτήσεις στελεχών κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ειδική αναφορά έκανε στους υπαξιωματικούς, τονίζοντας ότι μετά την ψήφιση του ν.5265/2026 όχι μόνο δεν έκλεισε η σχετική συζήτηση, αλλά πολλαπλασιάστηκαν τα ερωτήματα και η δυσαρέσκεια των στελεχών.

Υπενθύμισε ότι κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας με την οποία ζητά στοιχεία για τις παραιτήσεις και αποχωρήσεις ανά Κλάδο, την κάλυψη των θέσεων στις σχολές ΑΣΣΥ, τα μέτρα στήριξης των στελεχών και τον σχεδιασμό αντιμετώπισης των αυξανόμενων ελλείψεων προσωπικού. Όπως σημείωσε, η σταδιοδρομία του υπαξιωματικού γίνεται ολοένα και λιγότερο ελκυστική, οι σχολές ΑΣΣΥ δυσκολεύονται να προσελκύσουν νέους, ενώ η κυβέρνηση αναγκάζεται πλέον να καταφεύγει ακόμη και σε διαφημιστικές καμπάνιες για την προσέλκυση προσωπικού.

Παράλληλα, ανέφερε ότι σε πολλές χώρες του ΝΑΤΟ εφαρμόζονται συστηματικές πολιτικές αξιολόγησης των συνθηκών διαβίωσης, των αποδοχών, των προοπτικών εξέλιξης και των αιτιών αποχώρησης προσωπικού, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα βελτιωτικά μέτρα και διερωτήθηκε εάν η κυβέρνηση αξιοποιεί παρόμοια εργαλεία.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ άσκησε επίσης κριτική στην κυβέρνηση για την απουσία ενημέρωσης σχετικά με τη συμμετοχή της χώρας στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE και τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας στα σχετικά προγράμματα. Υπογράμμισε ότι άλλες χώρες έχουν ήδη προχωρήσει σε συμφωνίες χρηματοδότησης, ενώ η Βουλή εξακολουθεί να μην έχει λάβει ουσιαστική ενημέρωση για τον σχεδιασμό της ελληνικής πλευράς.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειμμα διαφάνειας στα εξοπλιστικά προγράμματα και αμφισβήτησε την αξιοπιστία των κυβερνητικών εξαγγελιών για συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό 25%, ζητώντας συγκεκριμένα στοιχεία για όσα έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Δεν είναι δυνατόν να μην ενημερωθεί-σε κλειστή συνεδρίαση- η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής για την υπόθεση με το ουκρανικό drone, πόσο μάλλον από την στιγμή που ο ΥΠΕΞ κ.Γεραπετρίτης έχει ενημερώσει την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ κ.Κάλας.



Είναι δυνατόν να μην γνωρίζει η… pic.twitter.com/MmydWUujOK — Μιχάλης Κατρίνης (@michaelkatrinis) June 2, 2026

