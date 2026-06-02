Ο Νετανιάχου αντιμέτωπος με ένα πιεστικό δίλημμα στον Λίβανο καθώς ο Τραμπ του βάζει χαλινάρι

Αντιμετωπίζοντας έντονες πιέσεις στο εσωτερικό να αναλάβει δράση κατά της Χεζμπολάχ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε τη Δευτέρα σχέδια για πλήγμα κατά της οργάνωσης στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Ώρες αργότερα, μετά από παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η επιχείρηση αναβλήθηκε.

Το πρωί, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν θα δεχόταν ένα σενάριο «στο οποίο η Χεζμπολάχ επιτίθεται στις πόλεις μας και στους πολίτες μας, και το αρχηγείο των τρομοκρατών της στη Βηρυτό, στη Νταχίγιε, παραμένει εκτός ορίων». Το απόγευμα, ο στρατός εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για τη Νταχίγιε, ένα προπύργιο της Χεζμπολάχ στη νότια Βηρυτό.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δέχεται αυξανόμενες πιέσεις για κλιμάκωση της σύγκρουσης στον Λίβανο, καθώς οι ρουκέτες της Χεζμπολάχ έχουν φτάσει βαθύτερα στη χώρα και τα εκρηκτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη της έχουν τραυματίσει και σκοτώσει Ισραηλινούς στρατιώτες. Ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Αβιγκντόρ Λίμπερμαν δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να είχε βομβαρδίσει τη Νταχίγιε «πολύ καιρό πριν», ισχυριζόμενος ότι «κάθε δεύτερο σπίτι εκεί συνδέεται με τη Χεζμπολάχ». Ο ισραηλινός στρατός έχει επίσης πιέσει για την ανανέωση των επιθέσεων στη Βηρυτό.

Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία με το Ιράν τον Απρίλιο, οι ΗΠΑ έχουν σε μεγάλο βαθμό απαγορεύσει στο Ισραήλ να χτυπήσει τη Βηρυτό. Αντ’ αυτού, το Ισραήλ πραγματοποίησε κύματα επιθέσεων εναντίον του νότιου Λιβάνου και πρόσφατα της κοιλάδας Μπεκάα. Κατά τη διάρκεια των επιδρομών, το Ισραήλ χτύπησε τη Βηρυτό μόνο δύο φορές, στοχεύοντας ανώτερους διοικητές της Χεζμπολάχ.

Καθώς περνούσαν οι ώρες τη Δευτέρα, δεν υπήρξε ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό, γεγονός που προκάλεσε εικασίες ότι δεν είχε την έγκριση του Λευκού Οίκου.

Μέχρι το βράδυ, ο Τραμπ ξεκαθάρισε τις οδηγίες του προς τον Νετανιάχου μετά από μια έντονη τηλεφωνική κλήση. «Δεν θα υπάρξουν στρατεύματα που θα πάνε στη Βηρυτό και τυχόν στρατεύματα που βρίσκονται καθ’ οδόν έχουν ήδη αποσυρθεί», είπε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Νετανιάχου ορκίστηκε ότι οι επιθέσεις στο νότιο Λίβανο θα συνεχιστούν «όπως έχει προγραμματιστεί». Αλλά ο Τραμπ έβαλε τον Νετανιάχου σε ένα δύσκολο πολιτικό δίλημμα σε μια κρίσιμη στιγμή: μεγάλο μέρος του ισραηλινού κοινού απαιτεί κλιμάκωση στον Λίβανο ακριβώς τη στιγμή που ο Τραμπ δεν το επιτρέπει. Ο Νετανιάχου, ο οποίος έχει επανειλημμένα δηλώσει περήφανος για τη σχέση του με τον Τραμπ, είναι απίθανο να αψηφήσει δημόσια τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Και όλα αυτά συμβαίνουν με τις επικείμενες εκλογές στο Ισραήλ, για τις οποίες ο Νετανιάχου δεν έχει μια αποφασιστική νίκη να προσφέρει στους ψηφοφόρους. Ούτε στον Λίβανο, ούτε στη Γάζα ή το Ιράν.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ ισχυρίστηκε την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξαν μια κίνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) να χτυπήσουν την περιοχή Νταχίγιε στη Βηρυτό εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις από την υποστηριζόμενη από το Ιράν μαχητική ομάδα Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ.

«Κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, μέχρι χθες οι IDF απέφευγαν να πραγματοποιήσουν μεγάλες επιθέσεις στη Βηρυτό… λόγω των προσπαθειών των ΗΠΑ να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν», εξήγησε ο Κατζ.

Ο Κατζ ισχυρίστηκε ότι ο Νετανιάχου ενημέρωσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την πρόθεση του Ισραήλ να αντιδράσει στη Χεζμπολάχ εξαπολύοντας επιθέσεις στον Λίβανο κατά τη διάρκεια συνομιλίας μεταξύ των δύο ηγετών τη Δευτέρα.

«Οι Αμερικανοί ενέκριναν αυτήν την αρχή και ενημέρωσαν την κυβέρνηση του Λιβάνου και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: οι ισραηλινές κοινότητες θα αντισταθμιστούν από τη Βηρυτό», υποστήριξε ο Κατζ.

Το CNN ανέφερε τη Δευτέρα ότι ο Τραμπ πίεσε τον Νετανιάχου να περιορίσει τα σχέδια για στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν τη συνομιλία. Οι πηγές ανέφεραν ότι ο Τραμπ σε ορισμένα σημεία χρησιμοποίησε ύβρεις για να εκφράσει την αποδοκιμασία του για την σχεδιαζόμενη επίθεση, η οποία απείλησε να ανατρέψει τις προσπάθειές του να μεσολαβήσει σε μια προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει δημόσια το περιεχόμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας του Τραμπ με τον Νετανιάχου.

Ο Κατζ ισχυρίστηκε την Τρίτη ότι η περιοχή του νότιου Λιβάνου θα πρέπει να προετοιμαστεί για επικείμενη επίθεση καθώς αλλάζει η θέση του Ισραήλ.

«Εάν οι ισραηλινές κοινότητες συνεχίσουν να δέχονται επιθέσεις, θα χτυπήσουμε την σιιτική περιοχή Νταχίγιε στη Βηρυτό», είπε, προσθέτοντας: «Δεν θα υπάρχει πλέον μια κατάσταση στην οποία η Βηρυτός θα παραμένει ήσυχη ενώ οι ισραηλινές κοινότητες δέχονται επίθεση».

Διαβάστε επίσης:

Το Ιράν ζητά την άμεση αποδέσμευση 12 δισ. σε παγωμένα κεφάλαια μόλις υπογραφεί η συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ρωσικό σφυροκόπημα με drones και πυραύλους στο Κίεβο στη μεγαλύτερη επίθεση εδώ και μήνες

Απίστευτη κακοκαιρία στο Ντένβερ – Έριξε χαλάζι στο μέγεθος μπάλας του γκολφ (video)