Σφοδρή κακοκαιρία, με χαλάζι που έφτανε το μέγεθος μπάλας του γκολφ, χτύπησε χθες το Ντένβερ στις ΗΠΑ.
Η ένταση του φαινομένου ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε πολλές ζημιές σε αυτοκίνητα. Το χαλάζι έφτανε σε διάμετρο τα 4,5 εκατοστά και προκάλεσε χάος ακόμη και στο κέντρο της πόλης, όπου η ορατότητα ήταν σχεδόν μηδενική.
Το φαινόμενο κράτησε 10 λεπτά αλλά ήταν τόσο τρομακτικό που οι κάτοικοι έτρεχαν να βρουν χώρους για να προστατέψουν τα αυτοκίνητά τους.
Η κακοκαιρία συνεχίζεται στην περιοχή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ παράλληλα, επικρατούν θυελλώδεις άνεμοι που φτάνουν και τα 120χλμ ανά ώρα.
