«Δεν θα παραδοθούμε» δηλώνει η Τεχεράνη – «Γαλλικά» Τραμπ – Νετανιάχου

Η επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ είναι «αναπόφευκτη», εκτίμησε σήμερα υψηλόβαθμο στέλεχος του στρατού του Ιράν, την ώρα που οι συνομιλίες μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον μοιάζουν να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

«Οι ΗΠΑ απαιτούν την πλήρη παράδοσή μας και το ιρανικό έθνος δεν θα παραδοθεί ποτέ», τόνισε ο Μοχαμάντ Τζαφάρ Ασαντί, αναπληρωτής επικεφαλής του γενικού επιτελείου διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων Χατάμ αλ Ανμπιγιά.

«Χωρίς παράδοση ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος. Οπότε περιμένουμε και ο πόλεμος δεν μας φοβίζει», πρόσθεσε ο Ασαντί.

Οι ανακοινώσεις Τραμπ για εκεχειρία και τα… γαλλικά με τον Νετανιάχου

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μεσολάβησαν για μια νέα εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, μετά την κατάρρευση της προηγούμενης συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον Απρίλιο.

Η ανακοίνωση ήρθε έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ώρα που η Χεζμπολάχ συνέχιζε να πλήττει κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ και λιβανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν νέες ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ φέρεται να επιτέθηκε φραστικά στον Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, απαιτώντας από το Ισραήλ να συμφωνήσει σε εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ.

Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το Axios, συνόψισε το μήνυμα του Τραμπ προς τον Νετανιάχου ως εξής: «Είσαι τρελός. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω το τομάρι. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού».

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ γνώριζε ότι η Χεζμπολάχ εξαπέλυε επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και ότι η Ιερουσαλήμ έχει δικαίωμα να απαντήσει. Ωστόσο, θεωρεί ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις απάντησαν δυσανάλογα τις τελευταίες ημέρες, θέτοντας σε κίνδυνο τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον για παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, το οποίο φέρεται να συνδέει τη συμφωνία με ανακωχή στον Λίβανο.

Κατά το Axios, ο Τραμπ «ισοπέδωσε» τον Νετανιάχου στην τηλεφωνική επικοινωνία, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να απαντά: «Εντάξει, εντάξει, απλώς βεβαιώσου ότι όλα θα τακτοποιηθούν».

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου πως τον έχει κρατήσει εκτός φυλακής, παραπέμποντας στις επανειλημμένες δημόσιες εκκλήσεις του προς τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, να δώσει χάρη στον πρωθυπουργό, ο οποίος δικάζεται για υποθέσεις διαφθοράς.

Η αναδίπλωση για τη Βηρυτό

Με αναρτήσεις του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι είχε μια «πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία» με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι «δεν θα υπάρξουν στρατεύματα που θα πάνε στη Βηρυτό» και ότι όσα στρατεύματα βρίσκονταν καθ’ οδόν «έχουν ήδη γυρίσει πίσω».

«Γύρισε τα στρατεύματά του πίσω. Ευχαριστώ Μπίμπι!», έγραψε ο Τραμπ, περιγράφοντας τα ισραηλινά σχέδια ως «μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό».

Ωστόσο, ισραηλινές στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι κανένα στρατιωτικό τμήμα δεν βρισκόταν στην πραγματικότητα καθ’ οδόν προς τη Βηρυτό, διαψεύδοντας τον σχετικό ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου.

Μετά την ανακοίνωση Τραμπ, ισραηλινή πηγή δήλωσε ότι η Ιερουσαλήμ συμφώνησε να αναβάλει σχεδιαζόμενα πλήγματα στη Βηρυτό. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, είχαν ανακοινώσει ότι έδωσαν εντολή στον στρατό να πλήξει στόχους της Χεζμπολάχ στη λιβανική πρωτεύουσα.

«Όλα τα πυρά θα σταματήσουν»

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι, μέσω «υψηλόβαθμων εκπροσώπων», είχε «πολύ καλή επικοινωνία» με τη Χεζμπολάχ και ότι η οργάνωση συμφώνησε να σταματήσουν όλες οι επιθέσεις.

«Συμφώνησαν ότι όλα τα πυρά θα σταματήσουν, ότι το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και εκείνοι δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ», ανέφερε, χωρίς να διευκρινίσει με ποιον ακριβώς συνομίλησε.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε επίσης ότι η Χεζμπολάχ συμφώνησε να μην στοχοποιεί ισραηλινά στρατεύματα.

«Ας δούμε πόσο θα κρατήσει αυτό. Ελπίζω για πάντα!», πρόσθεσε.

