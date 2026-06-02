Νίκος Νυφούδης: Το πρώτο «φάουλ» του Τσίπρα – Γιατί η επιλογή του πρώην Ποταμίσιου γίνεται μπούμερανγκ για την ΕΛ.Α.Σ.

Πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι από την ιδρυτική διακήρυξη της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης», η πρώτη σοβαρή πολιτική αμηχανία για τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να έχει ήδη όνομα: Νίκος Νυφούδης.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, ένας πολιτικός που πέρασε από το Ποτάμι, στήριξε κατά καιρούς το ΠΑΣΟΚ και επί χρόνια επιδιδόταν σε σφοδρές επιθέσεις κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του ίδιου του Τσίπρα, εμφανίζεται σήμερα ως ένας από τους βασικούς εκφραστές του νέου εγχειρήματος. Και όμως, αντί να διευρύνει την απήχηση του κόμματος, καταφέρνει να προκαλεί διαδοχικά πολιτικά προβλήματα.

Το τελευταίο διάστημα ο Νυφούδης δίνει την εικόνα ενός πολιτικού που συμπεριφέρεται σαν να έχει αναλάβει ρόλο τιμητή ολόκληρης της κεντροαριστεράς. Με ύφος αυθεντίας, αποφαίνεται ποιοι ανήκουν και ποιοι δεν ανήκουν στον προοδευτικό χώρο, ποιοι δικαιούνται να μιλούν για συνεργασίες και ποιοι όχι, λες και η ΕΛ.Α.Σ. έχει ήδη κατακτήσει την πολιτική ηγεμονία που ακόμη αναζητά.

Ανιστόρητος και υβριστής

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η τοποθέτησή του για την κίνηση που έκανε ο Χάρης Δούκας, όταν άνοιγε δημόσια συζήτηση για μια μελλοντική προοδευτική κυβέρνηση. Ο κ. Νυφούδης έσπευσε να την απορρίψει με σχεδόν περιφρονητικό τρόπο, δηλώνοντας ότι τέτοιες συζητήσεις «δεν πέφτουν καν στο τραπέζι». Ενδιαφέρον έχει ότι η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, εμφανίστηκε αισθητά πιο προσεκτική στις διατυπώσεις της, αποφεύγοντας τις απόλυτες τοποθετήσεις.

Νυφούδης (Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.Α.Σ): Ο μόνος σκοπός μας είναι η νίκη στις εκλογές – Οποιαδήποτε πρόταση για συνεργασία, δεν πέφτει καν στο τραπέζι για να συζητηθεί pic.twitter.com/7yN36MVGBN — ΕΛΛΑΔΑ 24 (@ellada24) June 1, 2026

Αλλά και η κίνησή του να «διορθώσει» on air (και ανερυθρίαστα) την Θεώνη Κουφονικολάκου, για τη δήλωσή της ότι δεν είναι όμορος χώρος του ΠΑΣΟΚ, δεν εκλήφθηκε ως κομψή.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο προβληματική αν αναλογιστεί κανείς το πολιτικό παρελθόν του ίδιου του Νυφούδη. Για χρόνια υπήρξε από τους πιο σκληρούς επικριτές του Αλέξη Τσίπρα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον αποκαλούσε «καραγκιόζη», «ανεπανάληπτο ψεύτη» και σύμβολο της πολιτικής παρακμής της χώρας.

Το 2015 έγραφε: «Κύριε Τσίπρα είσαι καραγκιόζης». Το 2018 υποστήριζε ότι «το ότι ο Τσίπρας τολμά ακόμα να μιλά, είναι η αποκορύφωση της κατάντιας ως λαός». Ενδιάμεσα, δεκάδες ακόμη επιθετικές αναρτήσεις στόχευαν τον ΣΥΡΙΖΑ και την τότε κυβέρνηση.

Εργοδότης που χτυπά την πλάτη

Σήμερα, ο ίδιος άνθρωπος εμφανίζεται ως βασικός υπερασπιστής του πρώην πρωθυπουργού και μάλιστα ως ένας από τους εκπροσώπους του νέου πολιτικού φορέα. Η πολιτική μετακίνηση είναι ασφαλώς θεμιτή. Όμως το ερώτημα που θέτουν πολλοί είναι αν μια τέτοια μετάβαση συνοδεύτηκε από ουσιαστική αυτοκριτική ή αν απλώς ζητείται από τους πολίτες να ξεχάσουν όσα έλεγε μέχρι χθες.

Ακόμη και οι πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις του δεν βοήθησαν ιδιαίτερα. Σε τηλεοπτική του εμφάνιση στο Open παραδέχθηκε ότι ακόμη και εργαζόμενοι στις δικές του επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βγάλουν τον μήνα. Η παραδοχή ήταν ειλικρινής, αλλά ταυτόχρονα ανέδειξε ένα παράδοξο: ένας άνθρωπος που εμφανίζεται ως εκφραστής των λαϊκών στρωμάτων μιλά από τη θέση του εργοδότη για τις δυσκολίες των εργαζομένων του. «Ας κάνει αυξήσεις στους εργαζομένους του ο ίδιος, αντί να τους βλέπει να τη βγάζουν με μακαρόνια» του απάντησαν πολλοί χρήστες.

Επική φάπα στον φίλο μου τον Νυφούδη που αποκαλεί τον Τσίπρα κ τους ψηφοφόρους του καραγκιόζηδες.



Νυφούδης:

Στις 15 του μήνα τελειώνει ο μισθός των εργαζομένων μου κ τρώνε μακαρόνια.



Μάγκυ @MaggieDousi:

Και γιατί δεν τους αυξάνετε τον μισθό;



Σήμερα ο φίλος μου ο Νυφούδης… pic.twitter.com/m7VuCsMyrc — Πεν Νταλαούρα (@ntalaoura) June 2, 2026

αυτό που ο Νίκος Νυφούδης βλέπει τους εργαζόμενους του στις 15 του μηνός να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώνε μακαρόνια το είχε πάθει και η Αλίκη Βουγιουκλάκη στο "η κόρη μου η σοσιαλίστρια". June 2, 2026

Στο μεταξύ, στα κοινωνικά δίκτυα η εικόνα του έχει γίνει αντικείμενο έντονου σχολιασμού. Το προφίλ του – που πολλοί συνδέουν με την αισθητική και το ύφος του παλιού Ποταμιού – απέχει αισθητά από την παραδοσιακή εικόνα που συνδέθηκε ιστορικά με την αριστερά και την κεντροαριστερά. Προφανώς η πολιτική δεν κρίνεται από βραχιόλια, δαχτυλίδια ή σακίδια πλάτης. Όταν όμως ένας πολιτικός εμφανίζεται ταυτόχρονα ως αυστηρός κριτής όλων των άλλων, η δημόσια εικόνα του μπαίνει αναπόφευκτα στο μικροσκόπιο. Ειδικά όταν πλασάρει το στυλ του ως πολιτικό ατού.

«Arrogant and self-important»

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, δεν είναι προσωπικό αλλά πολιτικό. Η ΕΛΑΣ επιχειρεί να εμφανιστεί ως δύναμη σύνθεσης και ανασυγκρότησης του προοδευτικού χώρου. Όταν όμως ένας από τους βασικούς εκπροσώπους της ανοίγει μέτωπα με το ΠΑΣΟΚ, απορρίπτει συζητήσεις συνεργασίας, προκαλεί αμηχανία με το παρελθόν του και εμφανίζεται να μοιράζει πιστοποιητικά προοδευτικότητας, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι το ακριβώς αντίθετο. Και είναι ένα μήνυμα από εκείνες τις κορφές αλαζονείας, που αναδύει τις χειρότερα δείγματα της ελιτίστικης αριστεράς, αλλά και υπενθυμίζει ότι οι… «Arrogant and self-important» δεν ενδημούν μόνο στη σημερινή διακυβέρνηση της χώρας, αλλά το είδος απαντάται και σε νέα σχήματα, που διατυμπανίζουν τη… σωτηρία από τη Δεξιά.

Και κάπως έτσι, μια επιλογή που ίσως έγινε για να σηματοδοτήσει άνοιγμα σε νέες δεξαμενές ψηφοφόρων, κινδυνεύει να εξελιχθεί στο πρώτο σοβαρό επικοινωνιακό και πολιτικό μπούμερανγκ της νέας προσπάθειας του Αλέξη Τσίπρα.

