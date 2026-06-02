ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 14:51
02.06.2026 12:07

«Ξεσπάθωσε» η Πέτη Πέρκα: «Ο Τσίπρας δεν είναι αριστερά – Ο Χαρίτσης ήταν πρόεδρος κόμματος ενώ κοιτούσε να πάει σε άλλο»

Σκληρή κριτική στους βουλευτές της Νέας Αριστεράς που αποχώρησαν για να ενταχθούν στο υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα άσκησε η Πέτη Πέρκα, πρώην πλέον πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, η οποία διαλύθηκε.

Μιλώντας στον Status FM 107,7, η Πέτη Πέρκα, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «δύσκολη», σημειώνοντας ωστόσο ότι οι εξελίξεις ήταν αναμενόμενες, καθώς εδώ και μήνες υπήρχε διάσταση απόψεων στο εσωτερικό του κόμματος. Ξεκαθάρισε ότι η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, υποστηρίζοντας πως η πλειοψηφία του κόμματος εξακολουθεί να θεωρεί αναγκαία την ύπαρξή του.

Αναφερόμενη στον Αλέξη Χαρίτση, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Γι’ αυτό άλλαξε και η ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο Αλέξης Χαρίτσης μέχρι πρότινος ήταν πρόεδρος ενός κόμματος, ενώ κοιτούσε να πάει σε ένα άλλο κόμμα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται».

Για τους βουλευτές που αποχώρησαν υποστήριξε ότι «δεν είναι μια στάση που αρμόζει στην Αριστερά», προσθέτοντας πως δεν μπορεί ένα κόμμα να χρησιμοποιείται ως «κόμμα transit» προκειμένου κάποιοι να μετακινηθούν αλλού.

Η κ. Πέρκα επέμεινε ότι η περίπτωση της Νέας Αριστεράς δεν είναι αντίστοιχη με την αποχώρηση βουλευτών προς το νέο εγχείρημα του κ. Τσίπρα. Όπως είπε, η Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε για να διατηρήσει τη φυσιογνωμία και το πολιτικό πρόγραμμα με το οποίο είχαν εκλεγεί οι βουλευτές, μετά τη «μετάλλαξη», όπως τη χαρακτήρισε, που ακολούθησε την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, άσκησε κριτική και στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές που βλέπουμε σήμερα είχαν δρομολογηθεί εδώ και χρόνια. «Ένα κόμμα της Αριστεράς δεν μπορεί να έχει προσωποπαγή χαρακτηριστικά», τόνισε, ενώ κατέληξε λέγοντας πως δεν πρόκειται να ενταχθεί στο νέο κόμμα: «Κατηγορηματικά δεν με ενδιαφέρει. Κατά τη γνώμη μου, ο Αλέξης Τσίπρας δεν ανήκει στη σύγχρονη ανανεωτική Αριστερά. Έχει καιρό που έχει απομακρυνθεί από αυτό που εγώ πιστεύω».

