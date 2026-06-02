Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πλήττεται λιγότερο από την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού στον χώρο της αντιπολίτευσης ωστόσο, τα περισσότερα κυβερνητικά στελέχη κατανοούν ότι η μάχη της επόμενης κάλπης θα δοθεί σε ένα ριζικά αναδιαταγμένο πολιτικό έδαφος.

Η χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, η οποια αποτυπώνει τις μετακινήσεις αμέσως μετά την ίδρυση των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, επιβεβαιώνει αυτό που στα γαλάζια γραφεία ψιθυριζόταν εδώ και εβδομάδες. Η αναταραχή δεν μένει κλεισμένη στον χώρο της αντιπολίτευσης. Φτάνει, έστω και πιο ήπια, μέχρι το ίδιο το κυβερνών κόμμα.

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά της με 30,5%, υποχωρώντας όμως ελαφρά από το 31,2% του Μαΐου, την ώρα που η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα εκτοξεύεται στη δεύτερη θέση με 15,5% και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού ανεβαίνει τρίτη με 12,6%, σπρώχνοντας το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση με 10,5% από το 14,4% της προηγούμενης μέτρησης. Το πιο ενδιαφέρον όμως κρύβεται στους αναλυτικούς πίνακες της έρευνας, εκεί όπου φαίνεται από πού αντλούν δυνάμεις τα νέα σχήματα.

Προς ένα κόμμα Τσίπρα η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να χάνει 3,7% πολύ και 5% αρκετά, ενώ προς ένα κόμμα Καρυστιανού οι απώλειες ανεβαίνουν στο 7% πολύ και στο 8,3% αρκετά. Η μέτρηση εξετάζει επιπλέον το σενάριο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, και εκεί η εικόνα γίνεται ακόμη πιο πιεστική, με 4% πολύ και 10,6% αρκετά να δηλώνουν διάθεση μετακίνησης.

Η μικρή πτώση της ΝΔ εξηγείται κυρίως από τη συμπεριφορά της αδιευκρίνιστης ψήφου. Κομμάτι των πολιτών που μέχρι χθες παρέμεναν στο γαλάζιο στρατόπεδο χωρίς σταθερή δέσμευση φαίνεται να αναζητά στέγη στους νέους σχηματισμούς, και αυτό ακριβώς θεωρούν συνεργάτες του πρωθυπουργού ως το πραγματικό διακύβευμα της επόμενης περιόδου. Η ανησυχία δεν αφορά την πρωτιά, που παραμένει εκτός αμφισβήτησης, αλλά τη δυνατότητα της αυτοδυναμίας.

Σε αυτό το σημείο εστιάζει ο προβληματισμός που καταγράφεται σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η πιθανότητα ο Αντώνης Σαμαράς να προχωρήσει τελικά στη δική του κίνηση, προσθέτει στον πίνακα έναν τρίτο πόλο που αντλεί από τη Δεξιά και την Κεντροδεξιά, δηλαδή από την ίδια δεξαμενή που τροφοδοτεί ιστορικά την Πειραιώς. Γαλάζιοι βουλευτές αναγνωρίζουν πλέον ανοιχτά ότι ο συνδυασμός των τριών αυτών σχημάτων μπορεί να στερήσει από το κόμμα τη δυνατότητα να κυβερνήσει μόνο του, μετατρέποντας μια άνετη πρωτιά σε επισφαλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η συζήτηση που ανοίγει ως φυσική συνέπεια είναι αυτή του εκλογικού νόμου. Ο πρώην υπουργός Στέλιος Πέτσας, μιλώντας χθες το βράδυ στο Action 24, επανέφερε το σενάριο αλλαγής του ορίου εισόδου στη Βουλή από το 3% στο 5%, μια ιδέα που έχει απασχολήσει κατά καιρούς το γαλάζιο επιτελείο και την οποία ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε στο παρελθόν αποκλείσει. Η επαναφορά της δεν είναι τυχαία. Ένα υψηλότερο κατώφλι θα δυσκόλευε την αυτόνομη είσοδο μικρότερων σχηματισμών και θα πίεζε προς συμμαχίες, λογική που θεωρητικά ευνοεί το πρώτο κόμμα, ταυτόχρονα όμως ανοίγει εσωκομματικό μέτωπο, καθώς όσοι βουλευτές μετρούν οριακές δυνάμεις βλέπουν τον κίνδυνο να μείνουν εκτός.

Το επόμενο ραντεβού που παρακολουθούν με προσοχή στην Πειραιώς είναι η Παρασκευή 5 Ιουνίου.

Ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση του «Νόημα Κρήτη» στην αίθουσα Καστελλάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, στις 19.00, με θέμα τις προκλήσεις και τις προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Στο περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού αφήνεται να εννοηθεί ότι αυτή τη φορά θα τοποθετηθεί πιο καθαρά, δείχνοντας διατεθειμένος να μπει και ο ίδιος στον κομματικό ανταγωνισμό.

Στη Νέα Δημοκρατία οι κινήσεις του προκαλούν αμηχανία, επειδή στα περισσότερα γαλάζια στελέχη θεωρείται δεδομένη η απόφασή του να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κομματικού σχηματισμού.

Το βέβαιο είναι ότι το πολιτικό σκηνικό μπαίνει σε φάση ρευστότητας που η κυβερνητική παράταξη ίσως δεν είχε προβλέψει στην ένταση που εκδηλώνεται. Προς το παρόν η Πειραιώς επιλέγει την αναμονή, μετρώντας πόσο θα κρατήσει η δυναμική των νέων κομμάτων και αν η σημερινή εικόνα είναι ταβάνι ή αφετηρία.

