4 συμπεράσματα από 4 γκάλοπ, η Διαμαντοπούλου, ο Μιτεράν και το μήνυμα Δούκα για ισχυρό ΠΑΣΟΚ, η αντοχή της Καρυστιανού και ο ερχομός του Σαμαρά   

Καλημέρα και καλό μήνα
Από τα γκάλοπ που βγαίνουν αυτές τις ημέρες – 4 μέχρι στιγμής από την ώρα που ανακοινώθηκαν τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού – τίποτα δεν μπορεί να μας κάνει έκπληξη.
Η εικόνα που φιλοτεχνείται από τις μετρήσεις Interview, Real Polls, Alco και Opinion Poll, είναι πάνω κάτω ίδια:
Να με συμπαθάτε, αλλά όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται είναι να έχουμε να λέμε.
Άκουσα με προσοχή τη δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου. Ότι η ΝΔ είναι αντίπαλος μέχρι τις εκλογές. Προφανώς, αυτό εννοείται, δεν είπε κανείς ότι θα υπάρξει συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΝΔ πριν τις εκλογές, αλίμονο.
Αλλά η Άννα ήθελε να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας ΠΑΣΟΚ- ΝΔ, ανάλογα με τα αποτελέσματα προφανώς.
Κι έτσι, καθότι ξέρει κι από τα ευρωπαϊκά, επιστράτευσε και τη ρήση του Μιτεράν, ότι «πριν και μετά τις εκλογές, μεσολαβούν οι εκλογές».
Μόνο που ο Φρανσουά δεν το είπε αυτό για να συνεργαστεί με τη δεξιά – ποτέ δεν συνεργάστηκε με τη δεξιά με επιλογή του. Λόγω της φύσης του πολιτικού συστήματος στη Γαλλία και μόνο εξαιτίας αυτού, αποδέχθηκε δύο φορές τη συνύπαρξη με τη Δεξιά όταν το επέβαλε ο κοινοβουλευτικός συσχετισμός δυνάμεων.
Μπορεί να το πει και η Άννα αυτό; Ότι δεν επικαλείται τη φράση του Μιτεράν για να προετοιμάσει συνεργασία με τη ΝΔ;
Στο μεταξύ, ο Χάρης Δούκας – σαν άτυπο ντιμπέιτ με τη Διαμαντοπούλου μοιάζει αυτό – βρήκε ευκαιρία να διατυπώσει την απόφαση του συνεδρίου για «αυτόνομη πορεία, όχι στη ΝΔ, προοδευτική διακυβέρνηση». Με δεδομένο ότι ο Τσίπρας την έχει δει… μοναδικός εκφραστής του προοδευτικού χώρου – μέχρι να βρει ταβάνι βέβαια και να καταλάβει ότι μόνος του δεν μπορεί – μήπως είναι ευκαιρία να πει το ΠΑΣΟΚ ότι μόνο εάν είναι αυτό ισχυρό θα κινήσει όλες τις διεργασίες για να βρεθεί μετά τις πρώτες εκλογές, μία πειστική και ρεαλιστική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης; Αν βρει πιο ενισχυμένος ο Τσίπρας, που έχει τέτοια μεγάλη ιδέα για το κόμμα του, τότε πρέπει να περιμένει η κεντροαριστερά το… 2031 για να κερδίσει. Άρα μόνο με ΠΑΣΟΚ και εφόσον ακολουθήσει τις συνεδριακές αποφάσεις, υπάρχει κάποια προοπτική.
Και μία σημείωση που πρέπει να μελετήσουν καλά όλα τα κομματικά επιτελεία, πριν επιδοθούν στη θεωρία περί «γρήγορου ξεφουσκώματος» της Μαρίας Καρυστιανού – τουλάχιστον να αναθεωρήσουν το «γρήγορο»: Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει μεγαλύτερη δυνητική ψήφο και επιπλέον κερδίζει δυσαρεστημένους και από ΝΔ και από Κέντρο/Κεντροαριστερά.
Και επιπλέον κρατάει δυνάμεις και μετά την εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, προφανώς επειδή ο κόσμος δεν είδε εκεί κάποια «γκάφα».
Έπεσα πάνω σε μασίφ δεξιούς, της λαϊκής δεξιάς που λέμε και κατάλαβα πέραν πάσης και όποιας αμφιβολίας, ότι στη ΝΔ περιμένουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει οπωσδήποτε κόμμα. Είτε σιμά κοντά, είτε αργότερα, ανάλογα με το χρόνο των εκλογών.
Τούτου δοθέντος, το Μαξίμου πρέπει να υπολογίζει και αυτόν τον παράγοντα στο σχεδιασμό του – οι πηγές μου άλλωστε ήταν υψηλόβαθμα στελέχη της ΝΔ, άρα ό,τι βλέπουν αυτοί, τα βλέπει και το πρωθυπουργικό επιτελείο.
«Πώς να κάνεις επιχειρηματικό σχέδιο όταν κάθε πρωί ξυπνάς και δεν ξέρεις αν το πετρέλαιο θα είναι στα 70, στα 80 ή στα 100 δολάρια;».
Με αυτό το ερώτημα περιέγραφε τις τελευταίες ημέρες το κλίμα γνωστός επιχειρηματίας, ο οποίος δραστηριοποιείται σε κλάδο με έντονη εξάρτηση από τις διεθνείς μεταφορές και το ενεργειακό κόστος.
Όπως έλεγε σε συνομιλητές του, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι τόσο η ίδια η κρίση στη Μέση Ανατολή, όσο η αδυναμία πρόβλεψης των εξελίξεων.
«Αν ξέραμε ότι θα έχουμε ακριβή ενέργεια για έξι μήνες, θα προσαρμοζόμασταν. Αν ξέραμε ότι η ένταση θα τελειώσει σε λίγες εβδομάδες, πάλι θα κάναμε τον προγραμματισμό μας. Το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί αύριο», σημείωνε.
Η συζήτηση αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, δεν γίνεται μόνο σε ένα γραφείο. Αντίστοιχος προβληματισμός επικρατεί σε αρκετούς επιχειρηματικούς κύκλους, καθώς η αβεβαιότητα επηρεάζει από επενδύσεις και παραγγελίες μέχρι τον σχεδιασμό για το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς.
Γι’ αυτό και αρκετοί επιλέγουν, προς το παρόν, να κρατούν χαμηλά ταχύτητα. Όχι επειδή φοβούνται την κρίση, αλλά επειδή δυσκολεύονται να υπολογίσουν το επόμενο βήμα σε ένα περιβάλλον που αλλάζει από ώρα σε ώρα. Όπως το έθεσε άλλος επιχειρηματίας: «Το πρόβλημα δεν είναι η ζέστη. Είναι ότι δεν ξέρεις αν αύριο θα χιονίζει».
