ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 08:45
02.06.2026 07:02

Πανελλήνιες 2026: Στα Μαθηματικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ – Ξεκινούν οι εξετάσεις και στα Γυμνάσια

Δεύτερη ημέρα εξετάσεων σήμερα (02.06.2026) για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ για τις Πανελλήνιες, με τους μαθητές να εξετάζονται στο μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα).

Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα Γενικής Παιδείας που δίνουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, καθώς από την ερχόμενη Πέμπτη 5 Ιουνίου έως και τις 16 Ιουνίου 2025 -όσο δηλαδή διαρκέσουν οι Πανελλήνιες- θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας.

Να σημειωθεί πως οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ έχουν δώσει ήδη εξετάσεις στο Μάθημα των Νέων Ελληνικών, καλούμενοι να σχολιάσουν τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος προκειμένου να πραγματοποιήσει τους στόχους και τις φιλοδοξίες του.

Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων, αναμένεται να επιστρέψουν αύριο, Τετάρτη, στα θρανία και θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Σήμερα ξεκινούν και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τα γυμνάσια όλης της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ λυκείου συνεχίζονται έως τις 12 Ιουνίου 2026.

